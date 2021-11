Električno kolo gnano s slovenskim znanjem

»Razvili smo sredinski motor za električno kolo za znanega nemškega proizvajalca koles. Rezultati testiranj in odzivi prvih kupcev so bili izjemni. Uvrščeni smo bili med nekaj najboljših svetovnih proizvajalcev pogonov. Po tem uspehu se je porodila ideja o povsem slovenskem izdelku – kolesu eCult Octane 112, gnanem z Domelovim motorjem. Slovenski pogon napaja baterija, razvita in sestavljena v Sloveniji, okvir kolesa je bil dizajniran v Sloveniji, prav tako v Sloveniji poteka tudi sestava kolesa.« Je povedal Andraž Štefanič, diplomirani inženir elektrotehnike in je v Domelovem razvoju štiri leta.

Partnerstvo se je vzpostavilo zaradi bogatih 20-letnih izkušenj podjetja Cult na področju razvoja in izdelave električnih koles, ugleda podjetja Cult v slovenskem kolesarskem okolju ter izredne kakovosti izdelkov in storitev obeh podjetij. Oblikovalo se je tesno razvojno sodelovanje, ki bo temelj za odlične karakteristike kolesa, izjemno kakovost in premium blagovno znamko.

Domel je razvil enega najmočnejših hibridnih sredinskih pogonov za e-kolesa. V pogon je vgrajen inovativen motor BLDC z visokim izkoristkom, inovativno konstrukcijo in tehnologijo, ki omogoča dolgo življenjsko dobo, tiho delovanje motorja in visoko snovno učinkovitost do 87 %. Motor je glede na moč izredno energijsko varčen. Maksimalno moč 700 W lahko motor drži 200 sekund. Nominalna moč motorja je 250 W. Motor ima 112 Nm navora, iz česar izhaja poimenovanje Octane 112. Zmogljivost baterije je 660 Wh, kar je 10 % več od do zdaj znane konkurence. Kolo omogoča brezžično bluetooth povezavo do ekrana, na katerem so vidni vsi podatki o pogonu: hitrost, opravljena pot, koliko je pri tem pomagal motor.

Maksimalno moč 700 W lahko motor drži 200 sekund. FOTO: Domel.si

Opis kolesa eCult 112

Povsem novo električno kolo eCult Octane 112 je plod skupnega razvoja več slovenskih podjetij. V podjetju Cult so poskrbeli za razvoj okvirja in za skrben izbor komponent, Domel je poskrbel, da kolo krasi moderen in predvsem močan ter zanesljiv motor. Motor je v celoti razvit v Sloveniji, poganja pa ga baterija, ki je prav tako plod slovenskega znanja.

Kolo je bilo razvito z mislijo na uporabnika, ki se želi zapeljati po raznovrstnih podlagah, tako po asfaltiranih cestah kot po strmih enoslednicah, brez strahu, da bi ga ustavila strmina. Za to skrbita dva dejavnika.

Moč motorja, ki ponuja kar neverjetnih 112Nm navora in zagotavlja dovolj moči tudi v najbolj strmih klancih, ter sodobna geometrija okvirja, ki zagotavlja dober prenos moči na podlago, nizko težišče ter dobre vozne lastnosti tako na vzponih kot tudi zahtevnih spustih. Celoten paket zaokrožuje še baterija, ki je integrirana v spodnjo cev okvirja in nudi kar 660Wh kapacitete.

Motor: Domel pedalec, 48V, 250W 112Nm. FOTO: Domel.si

Udobje je čez vse

Za udobno vožnjo eCulta skrbi sklop komponent. Najprej opazimo velike, 29 colske obročnike, ki so obuti v 2,6˝ (66mm) široke Vittoria Mezcal plašče, ki nudijo veliko udobja, oprijema ter dobrega prenosa sile na podlago.

Sprednje vzmetne vilice Marzocchi Z2 so posebej izdelane za uporabo na težjih e-kolesih. S 120mm hoda ter zračno vzmetjo nudijo možnost natančne nastavitve vzmetenja za vsakega posameznika in s tem maksimalno delovanje vzmetenja v vseh pogojih.

Pogonski sklop eCult 112

Srce vsakega e-kolesa je pogonski sklop, ki ga sestavljajo motor, baterija in upravljalnik na krmilu. eCult preseneti tudi s tem. Domelov motor fascinira že s številkami. 48V, 250W in kar 112Nm navora! Največje navdušenje pa požanje zaradi osupljivega delovanja, neverjetne odzivnosti in brutalne moči ob sicer prijetnem zvoku motorja, ki med delovanjem tako rekoč prede.

Za kar se da dolgo uživanje na kolesu skrbi snemljiva baterija, ki je integrirana v spodnji cevi okvirja s kapaciteto kar 660Wh. Celoten sistem deluje na 48V tokokrogu, ki ohranja celoten sistem na nižji delovni temperaturi in s tem zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije in elektronike..

Upravljanje motorja

Pregledna kontrolna plošča Sigma EOX R500, ki je nameščena na krmilu kolesa uporabniku zagotavlja vse potrebne funkcije za preprosto upravljanje asistenc motorja. V kolikor pa si želi kolesar več podatkov se enostavno poveže s telefonom preko bluetooth povezave s kolesom in si naloži aplikacijo Sigma EOX, ki nudi beleženje kadence kolesarja (povprečna in maksimalna vrednost), vložena moč kolesarja (povprečna in maksimalna vrednost), SoC baterije (stanje napolnjenosti baterije), pregled uporabe stopnje pomoči (čas/kilometri prevoženi na določeni stopnji pomoči), pregled skupno prevoženih kilometrov in delovnih ur pogona, prikazovanja srčnega utripa preko pasa srčnega utripa (pas ni priložen), beleženje porabe kalorij, domet (range), možnost nastavitve letnega plana, povezljivost z aplikacijami Strava in Komoot.

Povsem novo električno kolo eCult Octane 112 je plod skupnega razvoja več slovenskih podjetij. FOTO: Cult.si

Uporabnik si lahko dokupi tudi ekran Sigma V1300, ki je kompatibilen s kontrolno ploščo EOX R500, kateri nadomešča uporabo telefona, ki pa poleg že naštetih možnosti ponuja tudi opcijo navigacije. Kontrolna plošča Sigma EOX R500 ima tudi funkcijo vklopa/izklopa luči (kabel in luči niso v ceni).

Prestavni sistem eCult 112

Kljub velikem navoru, ki ga nudi sam motor, je kolo opremljeno z 12 prestavnim sistemom, ki nudi prestavno razmerje 36×11/51 zob. To je dovolj, da lahko tudi brez oziroma z minimalno asistenco motorja preplezamo večino vzponov.

Zavorni sistem

Zavore so življenjsko pomembna komponenta vsakega kolesa. E-kolesa pa zahtevajo še močnejši zavorni sistem. eCult vas tudi pri zaviranju ne bo pustil na cedilu, saj je opremljen z vrhunskimi Formula Cura zavornim sistemom z rotorji dimenzij 180mm (spredaj) in 160mm (zadaj).

Vozne lastnosti eCult 112

Kolesa še nismo vozili, sporočamo, kaj so povedali v Cultu. »Vozne lastnosti vsakega kolesa so skupni rezultat vseh komponent kolesa in geometrije okvirja. Zato lahko trdimo, da eCult nudi odlične vozne lastnosti tako na vzponih kot po ravnem in na spustih.«

Specifikacija kolesa eCult 112

Okvir: eCult, Octane 112, 29˝, aluminij, 148x12mm Thru-Axle zadnje vpetje pesta, integriran nosilec tačke

Vilica: Marzocchi Bomber Z2, E-Bike+, 120mm hoda 15QRx110, 44mm Rake

Oprema: Sram / SunRace 1x12p prestavni sistem. Zadnji menjalnik Sram NX

Zavore: Formula Cura hidravlične disc zavore, 180mm/160mm rotorja

Motor: Domel pedalec, 48V, 250W 112Nm

Gonilka: Miranda

Zadnji verižniki: SunRace CSMZ903, 12-prestav, 11-51t OBROČIWTB ST i29 29′, TCS2.0, 32H, Črna

Plašči: Vittoria Mezcal 29×2,6

Baterija: Econo, 48V, 660Wh, 14Ah