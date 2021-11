Evropska prvaka nadaljujeta zmagoslavni pohod

Tabor je ena izmed najimenitnejših postojank ciklokroserjev na svetu. Res, da Čehov že dolgo ni več pri vrhu, ampak uspehi Zdeneka Štibarja, kot kaže, še dolgo ne bodo pozabljeni. Trikratni svetovni prvak se je čisto posvetil cestnemu kolesarstvu in le redko ga še vidimo štartati na ciklokrosih.

Med ciklokroserkami, svetovna in evropska prvakinja, ni dovolila presenečenja, čeprav je bilo videti, da bo 19-letna Nizozemka prišla do svoje prve zmage v elitni konkurenci v svetovnem pokalu.

Vodilna med mlajšimi članicami je dobro prevetrila elitnice. Res je kazalo, da ji ne bo nobena kos, niti Lucinda saj je tri kroge (od šestih) pred koncem celo spustila vodilno skupinico petih favoritinj. Mlada Puck Pieterse (Alpecin Feniks) je zagotovo ime, ki ga bomo dobro spoznali. Med mlajšimi članicami je skoraj nepremagljiva, zdaj ji kaže zelo dobro tudi v elitni kategoriji. V Taboru je bila suverena vse do zadnjega kroga, ko je nenedoma oživela Lucinda Brand in s solo vožnjo, na svoj način, spet premagala vse. Pietersova pa je bila vseeno najhitrejša v šprinterskem obračunu z Annemarie Worst (Team 777) in Ceylin del Carmen Avorado (Alpecin Feniks).

1.Lucinda Brand (Niz) Baloise Trek Lions 0:52:00

2.Puck Pieterse (Niz) Alpecin - Fenix 0:00:03

3.Annemarie Worst (Niz) 777

4.Ceylin del Carmen Alvarado (Niz) Alpecin - Fenix 0:00:04

5.Denise Betsema (Niz) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:00:09

6.Kata Blanka Vas (Madž) 0:00:19

7.Shirin van Anrooij (Niz) Baloise Trek Lions 0:00:25

8.Fem van Empel (Niz) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:00:52

9.Inge van der Heijden (Niz) 777 0:01:10

10.Maghalie Rochette (Kan) 0:01:16

Tudi med moškimi je zmagal evropski prvak

V moški elitni konkurenci je bil spet obračun samih favoritov. Že dolgo ni nihče prevetril prve peterke. Ampak, videli smo Italijane! Kar dva sta se uvrstila med deseterico, kar je zagotovo najboljša novica šeste letošnje dirke za svetovni pokal. Evropski prvak Lars van der Haar je v napeti dirki do samega konca uspel zmagati v velikem slogu. Dirka je bila izjemna, prava poslastica, ki jo vidimo le na tako prestižnih trasah kot je v Taboru. Najbolje sta začela Iserbyt in Hermans, ki je dva kroga pred ciljem dobil defekt in komaj spet ujel najboljše. Aerts je omagal že na polovici dirke, čeprav je prve kroge izvrstno prevozil. Kot kaže je precenil svojo formo.

1.Lars van der Haar (Niz) Baloise Trek Lions 1:02:27

2.Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:00:11

3.Quinten Hermans (Bel) Tormans - Circus Cyclo Cross Team 0:00:15

4.Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions 0:00:29

5.Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:00:41

6.Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:01:02

7.Corne van Kessel (Niz) Tormans - Circus Cyclo Cross Team 0:01:05

8.Vincent Baestaens (Bel) CX Team Deschacht - Group Hens - Maes Containers

9.Gioele Bertolini (Ita) Selle Italia - Guerciotti - Elite 0:01:28

10.Jakob Dorigoni (Ita) Selle Italia - Guerciotti - Elite 0:01:33