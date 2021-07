Filana paprika se reče po domače

Poletov recept: nadevane, filane paprike. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Nadevane paprike: za 2 do 4 osebe potrebujemo:

Priprava nadevanih paprik:

Za tokratni Poletov recept si bomo torej skuhali še eno klasično in celo tradicionalno jed morda iz malo starejših časov, ki pa se je marsikdo še dandanes razveseli.Poznam jih nekaj, ki nad jedjo niso pretirano navdušeni, kar precej pa tudi velikih navdušencev te pravzaprav kultne jedi, če malo posplošimo, Balkana. Kot se spominjam svojega očeta, si mu težko bolj polepšal dan kot s krožnikom stare dobre nadevane paprike. Z mano ni bilo čisto tako, vendar mi je s časom tudi kar prirasla k srcu in neskromno lahko pripomnim, da mi kar dobro uspejo. Oče bi bil verjetno tudi z mojimi precej osrečen, si neskromno domišljam.V resnici pa nadevane paprike prav lepo pašejo tudi v našo rubriko z malo bolj zdravo kuharijo. Konec koncev gre za čudovito kombinacijo mesa in zelenjave, poleg pa še kanček riža za zaokroženje jedi z ogljikovimi hidrati, ki nam prinesejo še nekaj potrebnih kalorij. Priprava nadevanih paprik ni kakšna posebna znanost, nekaj več časa nam vzame le kuhanje le-teh sicer pa kar pogumno na delo.6 srednje velikih rumenih paprik (babura)500 g mletega mesa2 pesti rižaOljeČebula2 stroka česna2 jajciPest peteršiljaSol, poperŠčep sladke paprikeOmaka:2 žlici maslaŽlička sladkorja500 do 700 ml paradižnikove mezge2 žlici pirine mokeSol, poper1 manjša čebulaPaprike očistimo izdolbemo in ohranimo pokrovčke (okrog peclja). Na olju prepražimo čebulo in dodamo meso. Pražimo še nekaj časa in nato dodamo sesekljan česen in peteršilj. Začinimo s soljo, poprom in sladko papriko. Nato primešamo še riž in vse skupaj še nekaj časa pražimo. Odstavimo iz ognja, ohladimo nato pa ohlajeni zmesi primešamo jajci. Dobimo zmes za nadev, ki jo z žlico nadevamo v očiščene paprike. S pokrovčki (peclji) jih zapremo. Lotimo se kuhanja omake. Na maslu prepražimo sladkor in čebulo.Na to dodamo moko, ki jo tudi nekaj časa pražimo. Ko porumeni vse skupaj zalijemo z mezgo.( po potrebi lahko tudi z nekaj vode) Omako še začinimo in jo kuhamo, da postane lepo gladka in ravno prave gostote. Vanjo zložimo paprike in jih kuhamo dobro uro oziroma toliko časa, da se paprike lepo zmehčajo. Paprike postrežemo po potrebi s kruhom, odlično pa se jim poda tudi pire krompir.