Fotografirajmo s fotoaparatom, ne s telefonom

Športni rekreativci smo v večini obsedeni s fotografiranjem, slikanjem, če se izrazimo po domače. Če fotografu rečeš, da slikaš, misli, da si slikar.

Včasih se nam zdi, da se nekdo rekreira samo zato, da nam potem pošlje fotko na družbena omrežja. Včasih celo ugibamo kje je parkiral, da je na fotki v tako čistih gojzarjih, čeprav je pravkar poslal mavrico razpeto med stotimi gorami.

Zakaj bi s sabo nosil fotoaparat, če pa so fotografije, ki jih posnamem s telefonom čisto ok? Vse fotografije se tako ali drugače shranijo v oblaku in nam ostanejo za večno. Mar ti še vedno razvijaš papirnate fotke in jih vlagaš v foto album? Na koncu pridemo do zaključka, da pravi ljubitelj fotografije s sabo vedno nosi pravi fotoaparat, tisti, ki pa obožujejo instant-situacijske fotke, pa si kupijo odličen telefon, ki po njihovem mnenju naredi čisto v redu fotografije. Vse lepo in prav in vsi smo zadovoljni. Včasih le pomislimo, kako lepo bi bilo videti lepo ujet kader v lepši fotki, brez osnovnih filtrov, ki jih ponuja vsak telefon.

Ampak, ali naj nosim velik, ogromen fotoaparat, če grem na Šmarno goro? Ne, ni nujno, lahko si omislite tako majhnega, ki je manjši od telefona. Mar s tako miniaturnim lahko naredimo boljšo fotko kot s telefonom, ki stane več kot tisoč evrov? Precej vprašanj se nam je podilo po preznojeni glavi, ko smo hoteli ovekovečiti cilj na vrhu Vršiča.

Ali je kompaktni fotoaparat, ki stane recimo od 100 evrov naprej še vedno boljši od najboljšega telefona?

»Tu se mnenja delijo. Prednost fotoaparata je (zaenkrat še) optična povečava oz. zoom, in dejstvo, da gre za namensko napravo s svojo baterijo in shrambo. Pri telefonu se lahko zgodi, da ravno v trenutku, ko bi želeli fotografirati, prejmete klic ali kako drugo obvestilo, ki telefonu v tistem trenutku onemogoči uporabo funkcije fotografiranja. Kakovost slike je pri dražjih fotoaparatih boljša, pri cenejših niti ne, če sploh.« Nam je lepo razložil Mitja Zajc iz podjetja Beseničar, ki se že vrsto let ukvarja s prodajo fotografske opreme.

Kakšen aparat priporočate, če športni rekreativec rabi nekaj za v žep, nekaj funkcionalnega?

Odvisno od tega, kaj pričakuje. Olympusova serija TG je že ves čas v špici, kar se tiče zmogljivosti in kakovosti slike, a je hkrati tudi najdražji, v isti razred sodi tudi Nikon W300. Pentax WG60 je nekje v sredini, zadnji trije so v kategoriji enostavnih kompaktnih modelov.

Ali obstajajo športni fotoaparati za v žep? Če, katere modele imate vi oz. jih priporočate.

Zaenkrat še, čeprav se ponudba vse bolj krči. Nasploh, cel segment kompaktnih fotoaparatov se krči. Prodajne številke padajo, proizvajalci verjetno nimajo več zaslužka in se fokusirajo na višje modele z izmenljivimi objektivi. Trenutno so v ponudbi Olympus TG-6, Nikon AW300, Pentax WG60, Panasonic FT30, Nikon W150 in Praktica WP240.

Na kaj sploh moramo biti pazljivi, ko kupujemo kompaktni fotoaparat namenjen za športno rekreacijo, kolesarjenje, pohodništvo, veslanje, tek, ....

Na to, da je odporen na udarce in vodo. Te lastnosti imajo vsi v tej kategoriji.

Kaj raje priporočate, akcijsko kamero ali fotoaparat? Ima na primer GoPro boljši fotoaparat od ...?

GoPro je primeren za tiste, ki bi več snemali, fotoaparat tistim, ki bi več fotografirali. Oba omogočata tudi drugo možnost, ampak na primer, fotografiranje pri GoPro kameri nudi solidno kakovost slike, pa relativno omejen nabor nastavitev in nima optične povečave. Po drugi strani snemanje videa s kompaktnim fotoaparatom ne nudi veliko možnosti nastavitev ali stabilizacije ...

S telefonom posnamemo fotografijo in z nekaj kliki je že na družabnem omrežju ... z nami vred. Če morda niste vedeli, se to lahko naredi tudi z vsakim mini kompaktnim fotoaparatom novejšega datuma. Vseeno, bodo, kot je rekel Mitja Zajc, najverjetneje mini fotkiči izumrli, ker ljudje smo se razvadili in imamo nizka merila glede kakovosti in uporabe fotografije, ki označuje naše življenje. Sodobni filtri nam polepšajo vsakdan, gre za ličenje ali prikrivanje ...

Izbrali smo nekaj najboljših fotoaparatov za v žep, za na izlet ali za vsak dan

Nikon W150

Nikon W150. FOTO: Arhiv proizvajalca

Nikon Coolpix W150 je vodotesen fotoaparat do globine 10 metrov, odporen na padec z višine do 1,8-metra ter enostaven za uporabo. Vgrajen ima senzor ločljivosti 13,2 MP ter 3x zoom objektiv (ekviv. 30-90 mm). Združljiv je z Nikonovo aplikacijo SnapBridge, ki omogoča prenos posnetkov s fotoaparata v telefon ali tablico, od koder lahko posnetke delite s prijatelji. Fotografirate lahko z uporabo preprostega menijskega vmesnika ali pa vklopite izbirni meni. V njem lahko fotografijam pripnete glasovna sporočila, vklopite igrive pozdravne zaslone, animirate diaprojekcije in še več.

Panasonic Lumix FT30

Panasonic FT30. FOTO: Arhiv proizvajalca

Je žepni fotoaparat za vsestransko uporabo: vodoodporen do 8m in odporen na padec z višine do 1,5m. Vgrajen ima objektiv z 4x optičnim zoom-om (ekvivalent 35mm: 25-100mm). Odporen do -10°C, odporen proti prahu, optični stabilizator slike power O.I.S., MOS senzor s 16.1 milijoni točk, 2,7" palčni LCD zaslon s 230.000 točk. Cena: 149 evrov.

Olympusova serija TG

Olympusova serija TG. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kompaktni in odporni fotoaparat, za katerega mnogi trdijo, da mu v tem razredu ni para. Večina izboljšav v novi verziji gre na račun makro in podvodnih posnetkov, dodana je proti odbojna prevleka stekla okrog senzorja, višja je ločljivost LCD zaslona. Uporabniški meni vključuje tudi slovenski jezik. Cena: 429 evrov.

Ricoh WG60

RICOH WG60. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kompaktni adventure-proof fotoaparat s senzorjem ločljivosti 16 MP ter 5x zoom objektivom (ekviv. 28-140 mm). Vodotesen do globine 14 metrov, odporen na padec z višine do 1,6 m ter temperaturo do -10°C. Full-HD video 1080/30p, ter vgrajen 2,7-inčni LCD zaslon. Cena: 229 evrov.

Canon IXUS 185

Canon ixus 185. FOTO: Arhiv proizvajalca

Fotografije in videoposnetke v visoki ločljivost zelo dobre kakovosti lahko enostavno zajemate s tem elegantnim, tankim fotoaparatom IXUS, ki ima vsestransko povečavo. Zmogljivost z 20,0-milijoni slikovnih pik, 8-kratno optično povečavo, 16-kratno povečavo ZoomPlus, enostavnim samodejnim načinom in instantnimi videoposnetki v visoki ločljivosti. Cena: 100 evrov.

Sony ZV-1

SONY ZV1BDI. FOTO: Arhiv proizvajalca

Na izskočnem LCD-zaslonu lahko preverite kadriranje za vloge in sebke, ne da bi pogleda motila dodatna oprema, kot je mikrofon. Upravljanje na zaslonu na dotik poskrbi za enostavno in intuitivno prilagajanje ostrenja, zaklopa in drugih nastavitev, tudi pri snemanju sebkov.

Kljub zasnovi žepne velikosti je ZV-1 opremljen z velikim CMOS-senzorjem Exmor RSTM tipa 1.0, zato so slike visoke kakovosti tudi v zatemnjenih ali šibko osvetljenih pogojih. Poleg tega je velik senzor zagotovilo za slike profesionalnega videza z zamegljenim ozadjem in ob hitrem branju podatkov za zajemanje osupljivih videoposnetkov 4K in super počasnih videoposnetkov. Cena: 820 evrov.

Praktica wp240

Praktica wp240. FOTO: Arhiv proizvajalca

Vodotesen fotoaparat za družinsko rabo in športno rekreacijo, posebej primeren za potovanja oz. počitnice. Senzor ločljivosti 20 MP, 4x optični zoom objektiv. Vodotesen do globine 10 metrov. Odporen na padec z višine 1,5 metra. LCD zaslon z diagonalo 2,7 inča. Snemanje videa 720p30. 29 zabavnih in kreativnih slikovnih načinov. Reža za microSD spominsko kartico ... Cena: 100 evrov.