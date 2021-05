Giro v Sloveniji, vrnitev v normalno življenje

Nekaj fotografij, ki so osupnile športno javnost

Giro d'Italia v Goriških Brdih. Gornje Cerovo. FOTO: Jure Eržen/Delo

FOTO: Luca Bettini/Afp

Giro d'Italia v Goriških Brdih. Gornje Cerovo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Giro d'Italia v Goriških Brdih. Gornje Cerovo. FOTO: Zaslonski posnetek, Twitter

FOTO: Luca Bettini/Afp

FOTO: Luca Bettini/Afp

Belgijski kolesar Victor Campenaerts si bo za vedno zapomnil Goriška Brda, Novo Gorico in Gorico. Tu si je v 15. etapi Gira prikolesaril svojo prvo zmago na tritedenskih dirkah. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Egan Arley Bernal Gomez še vedno v rožnati majici. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Športni svet so osupnili posnetki kolesarske dirke po Italiji. Je v Sloveniji konec korone? Gremo v Slovenijo! Če v Gorici nisi smel nikamor brez maske, si lahko šel v Goriška Brda med tisočglavo množico brez maske. Svetova med Novo Gorico in Gorico sta imela med sabo spet prepad. Začudeni gledalci v Gorici in po celem svetu pred televizijskimi zasloni so dobili upanje, da bo letošnje poletje boljše za šport in za turizem.V Goriških brdih, kjer je potekal večji del slovenske etape, so se klanci šibili pod izjemno velikim številom domačih navijačev in navijačev iz drugih slovenskih krajev. Med njimi pa je bilo tudi zelo veliko obiskovalcev z italijanske strani. V Novi Gorici so pričakovali velik obisk, a dejansko število navijačev ob cesti je preseglo vsa njihova pričakovanja. Vsem domačinom in ostalim obiskovalcem dirke se zato Mestna občina Nova Gorica za neverjetno srčnost in navdušenje. Zahvaljujejo se tudi vsem, ki so sodelovali v pripravah na ta velik dogodek, ki nas je vse Slovence še bolj povezal.direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, po dirki pričakuje dober obisk turistov: »Glede na evforijo in navdušenost obiskovalcev, tako domačinov kot turistov, verjamem, da se bo ta trenutek navdušenja preselil tudi v bodoče mesece in da bodo gostje z veseljem obiskali Trg Evrope, Novo Gorico, kot tudi ostale kraje na tem slovenskem delu etape. Posebej sem zadovoljna s pozitivnimi odzivi naših ponudnikov v Novi Gorici. Polne restavracije, zasedene nočitvene kapacitete v preteklem vikendu so bile dokaz in potrditev razsežnosti takega športnega dogodka. Verjamem, da se bo to navdušenje nadaljevalo še v večji razsežnosti v naslednjem mesecu, pred nami je namreč drugi veliki kolesarki spektakel, dirka Po Sloveniji, ki bo zajela celotno območje destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina. Ob pričakovanju dodatnega sproščanja omejitev, bo gotovo to nova priložnost za promocijo turizma. Pohvalila bi tudi dobro sodelovanje z vsemi snovalci spremljajočih vsebin Gira, tudi v bodoče bomo dokazovali, da v turizmu ni meja in da skupaj zmoremo več.«Iz kabineta župana Mestne občine Nova Gorica so nam poslali odličen video, ki prikazuje enkraten Giro dan v Sloveniji: