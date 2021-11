Glen Plake in Elan sta naredila nove turne smuči

»Smuči Elan Ripstick Tour smo razvili, da bi turnim smučarjem omogočili vrhunske smučarske karakteristike, ki so lastne free ride smučem ob kar najmanjši teži smuči, kar pomaga pri turnih vzponih. Serija smuči je oblikovana od samega začetka s ciljem razviti smuči z najboljšimi možninimi voznimi lastnostmi vendar nikakor ne na račun slabše funkcionalnosti in udobja pri vzpenjanju. Bistvena tehnologija, ki poganja ta koncept je tehnologija Carbon Bridge; revolucionarna rešitev, kjer karbonska cevka nameščena pod zgornjo oblogo smuči omogoča stabilnost v hitrosti in blaženje vibracij v sprednjem delu smuči.« Je o novi smučki Elan Ripstick Tour 104 povedal legendarni smučar Glen Plake, ki z Elanom sodeluje že petnajst let in je postal prava maskota za turno oz. prosto smučanje.

Smučka 104-ka je z željo po popolnosti nastajala dolgo. Pandemija je izdelavo še podaljšala, zdaj pa so v obtoku že prednaročila za smuči, ki bodo na voljo po 15. decembru letošnjega leta.

Na prvi pogled so smuči retro videza, nekatere vleče v osemdeseta in devetdeseta leta, vendar nam je Glen razložil čisto drugačno zgodbo glede izbire barv, poslikave in celega oblikovanja. Turno smučanje je včasih ena sama sivina, belina se skrije v grdem vremenu, ki naj na turnem smučanju ne bi obstajal, pa, vendar dostikrat rečemo, da je bilo vreme slabo, dan za smučanje pa odličen. Barve novih elank so pravzaprav barve sočnega zahoda in barve sončnega vzhoda, ko ju opazuješ z vrha zasnežene gore. Da, to so barve, ki jih Glen Planke najraje opazuje na turnem smučanju in zato se je odločil, da bo smučka z njegovim podpisom ravno v takih odtenkih.

Elan o svojem Glenu

Glen Plake je smučar in gornik. Le kako bi drugače označili človeka, ki je bil najprej tekmovalec v klasičnih alpskih disciplinah, potem je tekmoval v hot dogu, smučal po grbinah in še in še. A njegova osebnost je preveč široka, zanimiva in predvsem radovedna, da bi jo lahko ukalupili v kakršnekoli ustaljene smernice ali pravila. Je tudi smučarski inštruktor in gorski vodnik. Predvsem pa je eden izmed tistih, ki so spremenili dojemanje profesionalnega športa.

Na televizijski mreži ESPN so ga razglasili za pionirja akcijskih športov, leta 2011 pa so ga sprejeli tudi v ameriško hišo slavnih. Zato je predvsem smučarski vitez domišljije, ki je tako rekoč sam zase iznašel svojo zvrst smučanja. Pravzaprav več le-teh.

Njegovo smučanje je nenavadna mešanica adrenalina, umetnosti, ustvarjalnosti, domišljije, predrznosti, alpske klasike, glasnega panka, predvsem pa unikatne uživancije. On je smučarski panker, čigar irokeza je postala njegov najbolj tipičen zaščitni znak. Odkrival je snežna prostranstva, na katerih pred njim ni smučal še nihče. Na ta način je spoznaval nove kraje in običaje. Njegove smuči so drvele po vseh oblikah smučarskih kristalov. Skalno gorovje, Alpe, Himalaja, Andi ... Povsod ga poznajo. Povsod ima prijatelje. In povsod je dobrodošel. Glen je namreč zabavna in vedno nasmejana pojava. V vsaki situaciji izstreli unikatno šalo.

Glen in njegova žena Kimberly sta smučarska vagabunda, ki sta nenehno na poti. Bazi imata v Nevadi in francoskem Chamonixu. Odkar je Elan Glenova znamka smuči, sta precej pogosto tudi v Sloveniji. Poleg tega pa je Glen tudi odličen vodni smučar. Po vodni gladini drvi s hitrostjo več kot 100 milj na uro. Sodeloval je tudi na številnih relijih, med drugim tudi na znamenitem reliju Dakar. V zadnjem času se posveča tudi različnim smučarsko-izobraževalnim projektom, ki jih organizira v Nepalu, Ekvadorju in Peruju.

Glen Plake je eden izmed najbolj znanih smučarjev. Je živ dokaz, da je smučanje pravzaprav sinonim za brezmejno domišljijo in tudi poglobljeno osebnostno filozofijo. O svojih podvigih je posnel na desetine filmov, ki so skoraj vsi postali globalne uspešnice v svobodomiselnih smučarskih krogih. Skratka, Glen Plake je legenda.

Extreme Vital o Glenovi smučki Elan Ripstick Tour 104

Aleš Justin iz Extreme Vitala o glenovi smučki ve vse.

»Plake je eden od najboljših freeride smučarjev na svetu in do potankosti ve, kaj pomeni imeti pod nogami dobre smuči. Ripstick Tour 104 ima pod čevljem širino 104 milimetrov in uporablja revolucionarno s karbonom ojačano konstrukcijo, s čimer doseže tisto, kar je nekoč veljalo za iluzijo - popolno mešanico freeride moči in turne okretnosti v neverjetno lahki smučki. S kombinacijo Carbon Bridge tehnologije - karbonska palica nameščena pod leseno sredico, ki zagotavlja stabilnost smuči pri večjih hitrostih ter duši vibracije skozi konico v raznolikem snegu, - in ultra lahke konstrukcije, smučka prinaša odzivnost za smučanje na vseh terenih, z neverjetno hitrostjo in lahkoto pa se lahko spopade z vsakim vzponom.

Ima asimetričen Amphibio profil, ki v eni smučki združuje profila rocker in camber - camber na notranjem robniku smučke zagotavlja optimalen oprijem, preciznost in stabilnost, medtem ko profil rocker na zunanjem robniku poskrbi za lažje zavijanje ter več užitkov v novozapadlem pršiču.

Jedro smuči tvori lesena sredica Tubelite Woodcore, ki je ojačana z votlimi karbonskimi palicami, smučki daje moč, odzivnost in najboljše razmerje med težo in voznimi lastnostmi. Z namenom, da bi dosegli še višji nivo zmogljivosti, so pri Elanu smučko preko celotne površine prekrili s ploskovno ojačitvijo iz karbonskih vlaken Carbon Reinforcement in zasnovali edinstveno obliko z nekoliko dvignjenim osrednjim delom, ki preprečuje, da bi se sneg prijemal na vrhnjo ploskev smuči. 360° Sidewall je učinkovita zasnova stranske ploskve, ki hkrati poveča zmogljivost in ohranja nizko težo.

Vzdolž celotne dolžine smuči sta postavljeni stranici v obliki piramide, ki povečata absorbcijo vibracij in stabilnost pri visokih hitrostih. Ojačitev s steklenimi vlakni Fiberglass zagotavlja boljšo upogljivost smučke in izboljša torzijsko stabilnost. Vgrajena je na zgornji ali spodnji del sredice za izboljšano strukturno trdnost smučke.

Smučem so priložene Ripstick Tour 104 kože, ki so izdelane iz mešanice 65 % moherja in 35 % najlona, ​​in prinašajo popolno razmerje gladkega drsenja in dobrega oprijema v vseh situacijah.

Lastnosti Glenovih elank

Stranski lok: 128 - 104 - 122

Radij zavoja: (173 cm) 21.5 m, (180 cm) 23.0 m, (187 cm) 25.4 m

TubeLite Wood Core - Osnova lesene sredice Tubelite je laminirana lesena sredica, v katero sta vgrajeni dve izjemno lahki votli karbonski cevki premera 5 mm, ki sledita krivini oziroma stranskemu robu smučke. S tem sta zagotovljeni izjemna torzijska stabilnost in močna odzivnost smučke, obenem pa je teža nižja. Končni rezultat je izjemno nizka teža, odzivnost in stabilnost.

Fiberglass steklena vlakna optimizira upogljivost smučke in izboljša torzijsko stabilnost. Ena plast steklenih vlaken je nameščena bodisi nad bodisi pod leseno sredico smuči, in zagotavlja strukturno trdnost smuči.

Carbon Bridge tehnologija - revolucionarna rešitev, kjer je ena karbonska palica nameščena nad leseno sredico. To zagotavlja stabilnost smuči pri večjih hitrostih in dušenje vibracij skozi konico v raznolikem snegu, ne da bi pri tem veliko prispevala k višji teži smuči.

360° Sidewall za lahkoten, a zanesljiv prenos moči. Piramidna oblika stranske stene je nameščena po celotni dolžini smuči in izboljša blaženje vibracij ter stabilnost pri višjih hitrostih.

Teža: 1540 +/- 50 g (pri dolžini 180cm)

Cena: 889 evrov