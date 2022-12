Gnudi so poenostavljeni njoki (pripravni za še tako nespretno gospodinjo)

Njoke zagotovo skoraj vsi zelo dobro poznate. Tokrat pa spoznavamo še eno prilogo ali lahko tudi samostojno jed naših sosedov iz Italije, ki imajo zasluge za nekatere odlične testenine in druge izvrstne testene priloge.

Gnudi so poenostavljena oblika njokov, ki jo je zmožna obvladati še tako nespretna gospodinja kajti v resnici se gnudi polovično naredijo kar sami. Njihova posebnost je v tem, da zamešano testo nabrizgamo v moko, kjer si gnudi sami določijo koliko jo potrebujejo in jo ravno toliko vpijejo, da so primerne gostote in strukture.

Ker je njihova sestavina tudi skuta, so gnudi izredno rahli, prijetnega okusa in primerni za kombiniranje k razno raznim mesnim in zelenjavnim omakam. Lahko pa jih pojeste kar čisto same z nekaj kapljic olivnega olja in recimo malo naribanega parmezana.

Presenečeni, če ne navdušeni boste nad to neverjetno preprosto jedjo naših gurmanskih sosedov, ki je zaradi skute tudi precej lažje prebavljiva in lahkotnejša priloga, če jo primerjamo s klasičnimi njoki iz krompirjevega testa.

Poigrate pa se lahko tudi z različnimi mokami, ki so vam morda bolj pisane na vašo kožo.

Poletov recept: Gnudi. FOTO: Tanja Drinovec

Gnudi:

500 g skute

80 g parmezana

280 g ostre moke

Sol, poper

1 jajce

Priprava gnudov:

Vse sestavine za testo dobro premešamo v gladko zmes. Z dresirno vrečko nabrizgamo kroglice v ravno posodo (pekač), ki smo jo nasuli z večjo količino moke. Namesto brizganja lahko tudi z žlico oblikujemo žličnike in jih polagamo v moko. Gnude nežno zasujemo z moko in jih pustimo počivati kakih 40 do 50 minut, da se napijejo moke. Gnude skuhamo v vreli slani vodi. Gotovi so, ko priplavajo na površje. Prelijemo z oljem in po želji potresemo s parmezanom.