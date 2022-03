Gorska kolesa za zahtevnejše kolesarje

Gorska kolesa so tista, ki nas vedno znova navdušujejo. Zdaj, ko imamo na meniju toliko raznovrstnih, pa se pojavljajo dileme, kateri model je pravi.

Vsi, ki si želijo najboljše kolo zase (za najmanj denarja, kar ni nič nenavadnega) in so poslušni oziroma dovzetni za nasvete tistih, ki se na kolesa najbolj poznajo, največkrat poiščejo nasvet iz prve roke. Poletovci vedno pravimo, da kolesa kupujte v specializiranih prodajalnah, tam, kjer so prodajalci najbolje usposobljeni. Kolesa so draga, in kot kaže, bodo letos še dražja, zato je dober premislek nujen.

Prijatelj se je odločil za nakup polnovzmetenega gorskega kolesa. Odločil se je po daljšem razmisleku o svojih kolesarskih izkušnjah in izzivih, ki si jih je zastavil. Dobro je razmislil, kod se najraje vozi in katere poti bi še rad osvojil. Tako je prišel do sklepa, da nujno potrebuje polnovzmeteno gorsko kolo. Najprej sem ga vprašal, kakšen proračun je namenil nakupu. Rekel je, da bi dal od 2200 do 2500 evrov. Da, najraje novo ali pač zelo malo rabljeno, kakšno testno ali kaj podobnega. Da bi mi olajšal delo, mi je poslal nekaj modelov, za katere je že dobil ponudbe. Tukaj so vsi njegovi ogledani modeli; in sva skupaj predebatirala – upava, da bo ugotovljeno dobro tudi z vas.

Specialized Stumpjumper FSR

Specialized Stumpjumper. FOTO: Arhiv proizvajalca

Okvir: aluminij, asimetrični dizajn, 130 mm hoda

Vilice: RockShox 35 Silver, Solo Air, 140 mm hoda

Zadnji amortizer: X-Fusion 02 Pro RL, nastavitev odboja in možnost zaklepa

Oprema: Sram SX Eagle (zadnji menjalnik)/SRAM SX Eagle, trigger (prestavne ročke)/12 prestav

Zavore: Tektro Gemini Comp, hidravlične disk zavore, 200 mm/180 mm rotor

Gonilka: Sram SX Eagle, 30T

Zadnji verižniki: SRAM PG-1210 Eagle, 11-50T

Sedežna opora: TranzX potopna

Prednji plašč: Butcher, GRID 29x2.3«

Zadnji plašč: Purgatory, GRID 29x2.3«

Cena: 2700 evrov

Ko sem videl model in ceno, sem bil že prepričan, da mu odgovorim pritrdilno, kar bi pomenilo hitro pojdi v trgovino in ga kupi, ker bo letos s kolesi velik križ. Potem sem se spomnil, da kolesarji trdimo, da mora »fully«, kot ljubkovalno imenujemo polnovzmetena gorska kolesa, stati vsaj tri jurčke in pol. Potem sem se še spomnil, da je to domena za najbolj izkušene, ki zahtevajo od kolesa več in še več. Ali pa so prej imeli polnovzmeteno kolo, ki je stalo 2500 evrov, in je zdaj povsem logično, da si želijo takšno, ki stane vsaj jurčka več.

Če se vrnem k modelu Specialized Stumpjumper, moram res samo prikimati. Kolo je tehnično napredovalo oziroma moram napisati, da je to v času, ko se ljudje spet pobijamo s puškami, pravi tehnološki čudež na dveh kolesih. Ni treba izgubljati besed o kakovosti tega modela, torej. Preden razložim, zakaj bi izbral ravno tega, poglejmo še drugi predlog.

Giant Stance 29 2, letnik 2021

Giant Stance 29 2. FOTO: Arhiv proizvajalca

Okvir: ALUXX SL, aluminij

Vilice: Giant Crest, 130 mm hoda

Zadnji amortizer: Suntour Raidon R, 120 mm hoda

Zavore: Shimano MT200, hidravlične disk zavore

Oprema: Shimano Deore, Shadow+ (rear)/Shimano Deore (prestavne ročice)/12 prestav

Gonilka: Praxis Cadet, 30T

Zadnji verižniki: Shimano Deore, 12 verižnikov, 10x51T

Sedežna opora: Giant Connect

Obroči: Giant AM 29, alloy, 30 mm notranja širina

Plašči: Maxxis Forekaster 29x2.35, EXO, TR, tubeless

Cena: 1800 evrov

Kot lahko hitro vidimo, je izbral znamki, ki po kakovosti spadata v svetovni vrh. Specialized in Giant se še danes ne moreta dogovoriti, kdo je vladar najslabših cest in poti. Giant je največji proizvajalec koles na svetu in velja za znanilca vsega, kar se bo šele zgodilo v kolesarskem svetu. Čeprav je prijateljev izbranec model iz leta 2021, je to še vedno kolo, ki je predčasno. Večina manjših proizvajalcev gorskih koles bo takšne začela izdelovati leta 2026. In preden se odločimo, katero je boljše, poglejmo še njegov tretji predlog.

Focus Jam 6.8 Nine

Focus Jam 6.8 Nine. FOTO: Arhiv proizvajalca

Okvir: 7005 hidroformiran aluminij

Vilice: Rock Shox Revelation RC 29 Boost, DebonAir, 150 mm hoda

Zadnje vzmetenje: RockShox Deluxe Select, 210/55 mm

Prestavni ročici: Sram SX Eagle, 12 prestav

Zavori: Sram G2 R

Prednji menjalnik: /

Zadnji menjalnik: Sram SX Eagle, 12 prestav

Gonilka: Sram SX Eagle

Krmilo: Focus Trail iz aluminija, 780 mm, dvig: 30 mm, zavihek: 9 stopinj

Sedež: Focus Trail SL

Sedežna opora: Post moderne potopna

Plašči: spredaj: Maxxis Minion DHF 2.5 WT 3C Grip EXO TR/zadaj: Maxxis Minion DHR II 2.4 3C EXO+ TR

Obročnika: RodiTRYP30, 30-622

Teža: 15,80 kg

Cena: 2750 evrov

Po pravici povedano sem se bal, da bo izbral ravno tega. Focusi so že dolgo na slovenskem tržišču, a se mi zdi, da so še danes podcenjeni. Nemška kakovost napreduje izrazito in hitro. Focus Jam Nine je njihovo najnovejše igralo. To je kolo, ki se zgleduje po giantu in specializedu, ampak ne po ceni, samo po kakovosti. Če na hitro pogledamo nakit, s katerimi so vsa predlagana kolesa opremljena, je odločitev lahka. Ampak …

Katero kolo izbrati?

Vsi trije modeli so namenjeni bolj uživanju v spuščanju kot vzpenjanju. Ampak naš prijatelj si želi kolo za prav ta namen, drugače bi izbiral med modeli XC (cross country). To so tisti, ki so namenjeni maratonskim oziroma XC-dirkam, so narejeni v kompromisu, da se z njimi najhitreje vzpenjamo in tudi spuščamo in da se na ravninah spremenijo v blisk. Prijatelj izbira med modeli, ki imajo v katalogih opise, kot so: singletrack, flow finder – kombinacija lahkega in hitrega, igrivega ter zmogljivega kolesa.

Kolo Stumpjumper FSR je izjemno lahko, igrivo in zabavno! Ali pa: poskrbi za sinhronizacijo s terenom, tako da lahko voziš bolj samozavestno in se še bolj zabavaš.

Sodobni gorskokolesarski traili so zabavni, flowy in pogosto tudi tehnični. Z Giant Stance 29 2 boš zagotovo kos vsemu temu! Ali pač: Focus Jam je narejen, da prebudi vašega notranjega otroka in s svojo igrivostjo navduši tudi na najzahtevnejših terenih …

Prijatelj se hoče igrati s kolesom, zato potrebuje gorsko kolo, ki ga imamo v rubriki pod All mountain, kolesa za vsak teren in spuste po skalnatih gorskih poteh. In to zato, ker so cross country (XC) in trail kolesa namenjena hitrim vzponom in drvenju po gozdnih poteh ali dirkam XC. Ker so enduro kolesa namenjena udobnemu vzponu in hitrim strmim spustom, tudi enduro dirkam, in ker so park in downhill kolesa namenjena adrenalinskim spustom z ekstremnimi nakloni, hitrostjo in skoki.

Izbira našega prijatelja ne bi mogla biti težja. Če bi gledali v denarnico, je giant najboljša izbira. Ne, ne moti nas, da je letnik 2021. Letošnji model stane 2000 evrov, barvno so ga osvežili in dodali potopno sedežno oporo. Za razliko v ceni med specializedom in focusom si lahko kupimo kar nekaj nujne dodatne opreme, kot so pedali, nosilci za bidon, čelada, čevlji, nahrbtnik …

Pa vendar, če ni nagnjen k občudovanju določene blagovne znamke, je potreben še dodaten premislek. Specialized nikoli ne naredi slabega ali povprečnega modela, vedno samo zelo dobre. Je pa cenovno vedno v višjem razredu. Giant kraljuje med izdelavo in izbiro materialov in je najbolj zanesljiva znamka. Focus išče kupce med tistimi, ki hočejo biti v koraku s smernicami in za svoj denar dobiti samo najboljše. Odločitev je težka.

Oprema na vseh je iz istega kakovostnega razreda. Oguljeno oziroma najbolj preprosto bi bilo prijatelju svetovati takole: izbral si preveč enakovredna kolesa, izberi tisto, ki ti je na prvi in drugi pogled najbolj všeč. Tisto, ki ga boš zaradi njegovega videza in lepote z največjim užitkom vozil, ga vzdrževal in občudoval. Vem, nestrokovno, ampak res je izbral enakovredna kolesa, razen za tiste poznavalce, ki še danes trdijo, da focusa in specializeda ali focusa in gianta ne smemo metati v isti koš.

Ti časi so minili, Focus je v vseh letih svojega obstoja ustvaril znamko z veliko začetnico. Če pa bi me prijatelj še enkrat vprašal, bi se odločil za gianta.

Gorska polnovzmetena kolesa in trdorepci z letnico 2022

Letošnja kolesarska sezona bo za trgovce najtežja do zdaj, kot so nam potrdili vsi vprašani. Prvi razlog je seveda covid-19 z vsemi gospodarskimi težavami, ki jih je dve leti poleg zdravstvenih vlekel s sabo. Povpraševanje po kolesih in kolesarski opremi je v tem obdobju postalo večje od ponudbe. Veliko večje. Letos se bomo morali navaditi na odgovor: ni v zalogi!

In zato bomo mogoče kupili kolo, ki nam ni tako všeč kot želeno ali pa je čisto drugačno. Tudi s tem ni nič narobe, najbolj pomembno je, da kolesarimo. Vseeno smo pobrskali po naših trgovinah in tudi nekaj tujih, da bi našli, kar je v zalogi ali pa bo dosegljivo do maja. Izbira je dobra in velika, tudi če iščete modelno leto 2022. Če vas letnice ne omejujejo, je izbira še večja. Za zdaj. Pohitite!

Trek Top Fuel

Trek Top Fue. FOTO: Arhiv proizvajalca

Trek Top Fuel je že na začetku sezone prodajni hit. Cena, kakovost in zanesljivost so prednosti, ki pretehtajo. Trek je ena najboljših kolesarskih znamk na tržišču in letos je ponudila model, ki se mu je res težko upreti. Vzdržljivo kolo XC, ki si ga glede na debelino denarnice lahko privoščite v karbonski ali aluminijasti različici. Cena: na evropskem tržišču je od 2499 evrov za najcenejšo aluminijasto različico do 12.000 evrov za najdražji karbonski model.

Santa Cruz Tallboy

Santa Cruz Tallboy. FOTO: Arhiv proizvajalca

Dobavljiv v aluminijasti, karbonski različici ali v še boljšem karbonu z oznako CC

Temu modelu ljubkovalno pravimo spustaško (downhill) kolo s pedigrejem XC. Torej točno takšno, kot smo si ga vedno želeli. Da ima vse lastnosti kolesa XC, ko pa pridemo na spust, se spremeni v pravega smukača. Njegova teža ni zdrs, ampak korak k boljši uravnoteženosti celega kolesa in vodljivosti ter stabilnosti. Spet odvisno od debeline denarnice; lahko si ga omislite iz aluminija, karbona C in karbona CC, zahtevate lahko celo izdelavo po meri. Cena: od 3800 do 4200 evrov.

Mondraker Podium

Mondraker Podium. FOTO: Arhiv proizvajalca

Samo okvir tehta 775 g, in to je lahko. Verjetno je med najlažjimi kolesi, ki so trenutno na tržišču. To pa tistim, ki si radi na hrbet pripnejo tekmovalno številko, zelo veliko pomeni. Geometrija podija jasno sporoča, da gre za resno kolo. Glavna cev je pod kotom 68,5 stopinje, podsedežna pa 74,6 stopinje. Podium ni samo krasen na pogled, ampak je tudi zelo hiter. Seveda, če ima pravega kolesarja na sebi. Cena: 5700 evrov.

Cannondale Scalpel Carbon SE

Cannondale Scalpel Carbon. FOTO: Arhiv proizvajalca

Vsakdo hvali svoje kolo, ko pa enkrat kolesariš s scalpelom, je vsaka hvala zelo opravičena. Dirkalno kolo za široke množice, pravijo Američani. In dodajajo, da s tem kolesom res ni treba skrbeti, kakšen je teren pod nami. Cena: 4800 evrov.

Canyon Exceed CF6

Canyon Exceed CF6. FOTO: Arhiv proizvajalca

Scena XC ne more brez trdorepcev oziroma trdakov po domače. Canyon Exceed prihaja v treh karbonskih različicah: CF, SLX in CFR. Cenovno ugoden, na terenu pa izjemen. Dirkalnik po meri vsakega kolesarja, ki išče najlažje in najhitrejše kolo.

Lahko pričakujete, da je 69-stopinjski kot glave standardni kot za večino koles XC. Ko se vozite, vaše oči vedno lebdijo nad kokpitom, in v tem je njegova lepota.

Enodelna kombinacija droga je nekaj, česar še nismo videli, zaradi česar je ta model izjemen. Razlog za pridobitev exceeda je, da je na voljo s skupino XTR, vendar je cenovno ugodnejši od vseh koles na tej ravni. Integrirano krmilo samo še pospeši odločitev o nakupu. Cena: 2300 evrov.

Giant Anthem Advanced PRO 1

Giant Anthem Advanced. FOTO: Arhiv proizvajalca

Giant Anthem Advanced 1 je kolo vseh koles. Kdor ga je vozil, trdi, da je neverjetno, in to z veliko začetnico. Kolo za povsod, še najraje pa za na dolge maratonske dirke. Tisti najhitrejši dirkači XC pravijo, da je preveč udobno in preveč zabavno, da bi bil najhitrejši na dirkah. Mi tega ne verjamemo, ampak dirkač ima vedno prav. Cena: 7500 evrov.

Scott Scale 920

Scott Scale 920. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kdo potrebuje najboljšega plezalca med gorskimi kolesi? Trdorepec Scott Scale 920: karbonski okvir, Sram Eagle GX 1x12 pogonski sklop, FOX 32 Float vzmetenje, 29-palčne gume, lahkost, vodljivost. Trdak leta, prav gotovo! Cena: 3090 evrov.

Scott Spark 940

Scott Spark 940. FOTO: Arhiv proizvajalca

Prenovljeni spark četrte generacije postaja še hitrejši tako na vzponih kot spustih. Če menite, da je hitrost zabava, boste nad njim več kot navdušeni. Kaj pravite na integrirano zadnje vzmetenje? Cena: 3900 evrov.

Bold Linkin 135 Pro

Bold Linkin 135 Pro. FOTO: Arhiv proizvajalca

Bold Cycles je novost v Sloveniji. Mlado švicarsko butično podjetje, ki je v kolesarsko industrijo uradno stopilo šele leta 2015 s predstavitvijo polnovzmetenega kolesa Linkin Trail. Od leta 2019 Bold Cycles namreč spada pod Scottovo okrilje, a kljub temu deluje povsem neodvisno in stremi k lastnemu razvoju, kar dokazuje s prenovljenim modelom LinkIn, ki predstavlja najvišjo raven inovativnosti s poudarkom na tehnični in estetski dovršenosti. Kaj pravite na integrirano zadnje vzmetenje? Cena: 6400 evrov.

Cannondale Scalpel Carbon 3

Cannondale Scalpel Carbon. FOTO: Arhiv proizvajalca

Scalpel Carbon 3 je vrhunsko polnovzmeteno kolo XC, navzgor ali navzdol, novi scalpel je narejen za hitrost. Že legendarne vilice Cannondale Lefty Ocho dajejo kolesarju večji nadzor nad kolesom in ponujajo izjemno odzivnost tudi na tehnično zahtevnejšem terenu. Scalpel Carbon 3 dopolnjuje sestavnico 12-redni sistem Shimano XT in SLX, ki ponuja natančno in kontrolirano prestavljanje, za samozavest na spustu pa poskrbijo zanesljive hidravlične zavore Shimano in plašči Schwalbe Racing Ralph Performance. Cena: 4200 evrov.

Cube Stereo 120 Pro

Cube Stereo 120 Pro. FOTO: Arhiv proizvajalca

Še ena nemška znamka gorskih koles, ki je postala priljubljena med slovenskimi kolesarji. S ceno so vedno nekoliko nižji od konkurence, razen ko gre za top, torej najboljše modele. Cube Stereo 120 Pro je v Nemčiji med najbolje prodajanimi polnovzmetenimi kolesi. Se ne čudimo. Ima opremo Sram NX Eagle, ki deluje odlično, vilice so RockShox Judy Silver TK Air s 130 mm hoda.

Scott Spark 970

Scott Spark 970. FOTO: Arhiv proizvajalca

Še en polnovzmeteni Scott je letos prav gotovo najbolj zaželeno kolo med gorskimi kolesarji, ki hočejo najbolj moderno tehnologijo. S svojim integriranim, skritim zadnjim vzmetenjem je odskočil od konkurence. Tale model stane 2700 evrov. Vreden je vsakega evra. Opremljen je s Sramom SX in opremo NX. Vilice: RockShox Judy Silver TK Solo Air. 130 mm hoda, zaklep na krmilu. Zadnji verižnik ima 12 zobnikov, najmanjši ima 11 zobcev, največji pa kar 50.

Fuji SLM 2.7

Fuji SLM 2.7. FOTO: Arhiv proizvajalca

SLM z izjemno lahkim karbonskim okvirjem, ki omogoča hkratno trdost in gladkost na potkah, spada v špico gorskih koles XC. Z dolgo, nizko in agresivno geometrijo je pripravljen za igranje na progah svetovnega pokala ali v vaši lokalni seriji XC. Potrebujete boljšo razlago? Fuji trdak, ki vam bo služil dolgo in zelo dobro, stane 1900 evrov.