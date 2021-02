Grahova kremna juha pravo okrepčilo po vadbi

Za približno 4 osebe potrebujemo:

Že kar dolgo časa si nismo skuhali dobre kremne juhice za dušo privezat in ogret. Zimski dnevi se lepo počasi daljšajo in grejejo.Vonjave v zraku že močno spominjajo na pomlad. Prenekateri ste že odvrgli zimska oblačila in kar malo prehitro preklapljate na kratke hlače in rokave. Vendarle previdno, zima, kot vemo še krepko zna pokazati zobe in zamahnitI s svojim repom.Za kak ohlajen in vetrovno prezračen dan, ki ga boste morda preživeli na zraku vam tokrat ponujam slastno kremno juho iz graha.Kot smo se že pogovarjali, ima grah svoje ljubitelje in sovražnike. Če ste med drugimi, tega ne berite naprej kajti skoraj čisto glavno vlogo pri kuhi poleg vas bo imel tokrat gospod grah. Zanj smo že povedali, da s svojimi gradniki slovi po kar mnogih dobrodejnih učinkih. Uravnava krvni sladkor, krepi imunski sistem, ščiti zdravje srca in kardiovaskularnega sistema, krepi skelet, je močan antioksidant in še bi lahko naštevali.Sicer grah ne sodi v trenutno sezono, ampak tudi če posežemo po zmrznjenem ne bo prav nič narobe. Vsekakor pa veliko bolje od tistega v pločevinki. Hitro skuhano juho si z lahkoto skuhamo že dan poprej, da nas bo počakala in pogrela, ko se vrnemo domov.olje500 g graha1 do 2 šalotkiStrok česnaJušna kocka ali fondNekaj dl vodePest peteršilja2 žlici kisle smetaneSol, poperNa olju prepražimo sesekljano čebulo. Dodamo grah in ga pražimo nekaj minut, nato pa mu dodamo še sesekljan česen. Zalijemo z jušnim fondom ali vodo in dodamo jušno kocko. Nato dodamo še peteršilj in začinimo s soljo in poprom. Vse skupaj kuhamo kakih deset minut. Nato vse zlijemo v sekljalnik. Veliko lepša tekstura juhe je, če si vzamemo čas in jo še spasiramo oziroma precedimo, da dobimo res gladko zmes. Če je juha zelo gosta, jo po potrebi še malo zalijemo, dodamo pa ji še smetano in kuhamo še kakih deset minut.