Gravel kolo z najboljšo makadamkarsko opremo

Scott gravel speedster 20. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Najudobnejši zavornoprestavni ročici vseh časov

Gonilka in prestavno razmerje

Gonilka z verižnikoma 46-30. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Kaseta 11-34, ki se je morate navaditi. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Revolucionarni kolesarski sedež

Končno sem našel pravi sedež azse. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Pisal sem že, da sem si za daljši test izposodil gravel specialko Scott gravel speedster 20. Zdaj pa vam bom skušal predstaviti še sestavne komponente, nad katerimi sem najbolj navdušen.Najbolj me navdušuje udobnost zavorno prestavnih ročic Shimano GRX ST-RX600 Disc 22. Na cestnem kolesu oz. specialki že nekaj sezon vozim elektriko in sem bil v dvomih, kako se bom zdaj spet spustil v globine kamene dobe. Ampak Shimano je Shimano, tudi, če naredi opremo za tako drvarsko kolesarjenje, kot je gravel, makadamkanje, naredi, za najvišjo oceno.Prestavljanje je mehko, gladko, točno, z najmanjšo silo ukazuješ ročicama, na kateri zobnik naj pošljejo verigo. Preprosto in zelo funkcionalno, si dopovedujem. No, zaradi vsakodnevnega pranja s tlačnim pršilcem sem porabil malo več maziva. Najprej je na trdo delovala leva ročica, ko pa je užila nekaj kapljic motorexa (specialnega maziva za kolesa) je veriga spet pela.Oblika zavorno prestavnih ročic mi je zato všeč, ker je v zgornjem delu oblikovana tako udobno, da lahko lažje zaviraš, samo s kazalcema in sredincema. Čisto pod vrhom ročic, tik pod preklopom. Vemo, da pri vseh sodobnih ročicah lahko zaviramo z blazinico kazalca, ampak bolj proti koncu ročic, kajne? Shimanovci so ročici oblikovali zato tako, ker so prisluhnili makadamkarjem, ki pravimo, da se najdlje držimo zgoraj za gumici ročic. Saj vemo kot ciklokrosisti, ki kmalu ne bodo potrebovali več krivin balance, ali pa ljubitelji klancev ali pač kot večina rekreativcev, ki se vozijo s specialko, spodaj pa se primejo samo v primeru vojne.Gonilka z verižnikoma s 46 in 30 zobčki je aluminijasto čudo. Mogoče se bere hud razpon, a na makadamkarju je to čisto v redu. Zakaj? Ker, če izbereš pravi teren za makadamkanje, potem je 46 zob odlično število in male šajbe sploh ne uporabljaš. Ker pa zelo radi zavijemo na klance, ki so hujši, kot jih napadamo s specialko, potem pride manjši 30 zobi veržnik, še kako prav.Na zadnjem obročniku oz. pestu pa so privijačeni zobniki ali kaseta po ljubljansko Shimano CS-HG800 11-34, ki ima enajst različnih verižnikov, ki si sledijo od verižnika z 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30 ,34. Krasno, če niste specialkar po osnovni izobrazbi. Razlike med zobniki so veliki in moteči, če ste navajeni cestnih kaset, ki nimajo takega razpona. Seveda mi je najbolj všeč ta s 34 zobci. In potem, ko me klanec misli pokončati, jaz vklopim reduktor 30 spredaj in 34 zadaj in se skupaj s pedali in verigo smejiva naklonu. Seveda. Klancev nikoli nisem maral. Najverjetneje sem se v mladosti cepil proti klancem. Čeprav se moram pohvaliti, da imam tri medalje z državnih prvenstev v gorskih preizkušnjah, ki v koledarju KZS ne obstajajo več. To so bile krasne preizkušnje, če se spomnimo, da kolesarski navijači najbolj cenijo klancarje. Torej potemtakem nisem bil cepljen proti klancem.Originalni sedež na kolesu je bil Syncros tofino R 2.0 brez luknje. Ker mi taki sedeži ne ustrezajo več, sem ga zamenjal za belcarro V 1.0. V katalogu piše, da je to 160 gramov težek sedež za dirkače in ne za gravlerje. Ampak, radovednost ne pozna razlik med sedeži in sem ga privijačil. Pritegnile so me dimenzije tega sedeža. V hrbtu sem tog ravno tako kot okvir tega Scotta, a sem vseeno tvegal.Dimenzije sedeža so: 245x140 mm, vrh, nos sedeža pa je širom 50 mm, kar mi je še najbolj všeč. Taka širina vrha sedeža je dobrodošla predvsem na klancih, ko se pomakneš bolj naprej, sediš čisto na vrhu sedeža, vendar precej udobneje, kot na običajnih sedežih. Bere se kot minimalna razlika, vendar na cesti je to čisto drug svet. Ima večjo luknjo, ki nam neguje prostato, je super obložen in če ne pretiravam, je to oblika sedeža, ki mi povsem ustreza oz. še na nobenem sedežu se nisem počutil tako dobro kot ravno na tem. Da, ker je namenjen dirkačem, je obrat s tega sedeža popoln, pedal stroke je perfekten! Spomnimo se, da imajo sedeži za kronometer še širši vrh, tudi več kot 80 mm.