Gravel, makadamkarji vseh vrst so v galopu

Makadamkarstvo je postalo šport, športna disciplina, in ne samo rekreacija. Gravel kolesa osvajajo kolesarski svet. Da, tudi na makadamkarsko dirko greste lahko.

Naši zvesti bralci se boste spomnili, da smo pred slabimi desetimi leti ugibali, ali se bo ciklokros res prelevil v mehkejšo različico, v gravel kolesarstvo, ki smo ga prav pri nas prekrstili v makadamkarstvo.

Mar zanimanje za specialke upada? Da, upada, vendar se specialkarji niso specializirali samo za asfalt, kot smo mogoče pričakovali. Niso se, ker so proizvajalci ustvarili nov trend; pnevmatike na specialkah, tudi na najdražjih in najboljših, so močno odebelili. Danes je že skoraj standard, da je specialka obuta v pnevmatike, debele 28 milimetrov.

Tako širino so imele v preteklosti, ko je bilo več makadamskih kot asfaltnih cest. Zdaj je drugače, udobnost je na prvem mestu, nekateri, s katerimi se pa ne strinjam, pravijo, da je širša guma na specialki tudi hitrejša, če je v njej prava količina tlaka oziroma zraka. No, sam tem strokovnim ugotovitvam ne verjamem. Seveda pa drži, da so take gume neprimerno udobnejše.

Udobnost je trend

Zato pa so se makadamkarji tako dobro prijeli. To je najbolj udobno kolo vseh časov. Ne, tudi gorsko polnovzmeteno kolo ni tako udobno, niti mestno, niti treking, kot je sodoben makadamkar. In ne gre samo za udobje v vožnji, ampak tudi za pobeg od pločevine na štirih kolesih, kar štejem v dodatek k udobju bivanja s pomočjo kolesa. Z makadamkarjem najbolj uživamo na najmanj obljudenih cestah, še raje na osamljenih makadamskih poteh.

Spomnimo se, da so se gravel kolesa razvila na našo pobudo, ko smo leta 2008 močno pritisnili na kolesarske medije in zahtevali obuditev ciklokrosa kot idealne športne discipline za rekreativne kolesarje. Takrat je bilo obdobje svetovne krize, v kateri je kolesarski branži padla sekira v med. Ljudje nismo mogli kupovati avtomobilov in zapravljati denarja za bencin, zato smo se vrnili k staremu znancu, biciklu. Kdor ga ni imel v kleti ali garaži, je šel po novega v najbližjo prodajalno. Boljši časi za prodajo koles so bili samo še takoj po drugi svetovni vojni in med pandemijo koronavirusa.

Proizvajalci so nas spraševali, kaj sploh hočemo, mi pa smo jim servirali skico kolesa, ki je bilo videti mešanica med trekingom in specialko za ciklokros. In so nam jih začeli delati. Na svet so prišle ciklokros specialke za rekreativce. Američani so jih poimenovali gravel kolesa, mi smo ta naziv zamenjali za makadamkarje. Nejeverni Tomaži so nihali z glavo, a na glas si niso upali tarnati, da se ta čudna kolesa ne bodo prijela. Prve gravel specialke so bile na prvi pogled pravzaprav ciklokros specialke. Na drugi pogled pa si lahko opazil, da imajo širše gume (specialke za ciklokros imajo lahko najširše 33-milimetrske gume), da imajo čudne balance z najbolj plitvim dropom in največjo štrlino. Geometrijo okvirja pa so iz dirkalnega spremenili v čisti približek geometrije koles za treking.

Američani in njihovo nagnjenje k pretiravanju

Prvi makadamkarji so bili pravi hit v kolesarskem svetu. Ljubitelji cestnega kolesarjenja in tudi gorskega so si hitro kupili še eno povsem novo kolo. In jako uživali. A potem so apetiti samo še rasli. Še najbolj v ZDA. Vse gume širine 35 in 38 milimetrov so postale kar naenkrat preozke. Štrline krmil so bile preozke, okvirji še vedno preveč agresivni. Tako so v samo dveh sezonah iz gorskega kolesa naredili gravel kolo. Torej ne iz specialke za ciklokros, kar pomeni iz skoraj cestne specialke, ampak kar iz gorskega kolesa. Današnji makadamkarji imajo vsi gume širše od 40 milimetrov, okvirji spominjajo na trdake, trdorepce med gorskimi kolesi. Da, tudi sprednje vzmetenje je že na pohodu in kmalu pridejo polnovzmeteni makadamkarji. Ali bomo potem sploh še lahko govorili o makadamkarjih? Kakšna kolesa bodo to? Gorske specialke?

Poletovci ne ločujemo

Ugotovili smo, da se makadamkanje deli na dva dela. V prvem so tisti, ki so specialko za trenutek obesili na klin in začeli makadamkati. Njihovi makadamkarji so drugačni, bolj podobni specialki za ciklokros. To pomeni, da so gume široke največ do 35 milimetrov, da so krmila skoraj na las podobna krmilom na cestni specialki, da na okvirju ne potrebujemo nastavkov za dodatno opremo.

V drugem delu so gorski kolesarji, ki so za trenutek obesili na klin gorska kolesa. Njihovi makadamkarji pa nikoli nimajo dovolj širokih gum, balance imajo že tako štrlino, da od spredaj delujejo, kot da so ravne, nujno potrebujejo vsaj sprednje vzmetenje, okvir pa mora biti maksimalno pripravljen za kolovratenje. Kateri del vam je ljubši? Nam sta oba. Ne, ne govorimo o tem, da nujno potrebujete dve vrsti makadamskih koles.

Vse za nove kolesarje

Proizvajalci kolesarske opreme so se hitro prilagodili in ugotovili, da kolesar makadamkar potrebuje tudi novo, drugačno, čisto drugačno opremo. Ki pa ni toliko drugačna, kolikor je potrebna za usklajevanje »novega načina kolesarskega življenja«. Na primer; kolesarska oblačila, ki nosijo oznako gravel, so mešanica oblačil za gorsko kolesarjenje oziroma free ride in cestno kolesarjenje. Zastrigli boste z ušesi in se mogoče namrgodili, da je že dovolj kupiti povsem drugačno kolo; in potem še povsem drugačno opremo. Tako pač je, ko na trg pride nekaj revolucionarnega. In se tudi prime.

Makadamkanje bo ostalo za vedno, prav gotovo, to lahko že trdimo. Makadamkarska oblačila so ohlapnejša od cestnih in spet manj od tistih, ki jih uporabljajo gorski kolesarji (ne tisti, ki vozijo XC). Čevlji so enaki kot pri gorskih kolesarjih, le ne smejo imeti dirkaškega videza. Kakšnega pa? Makadamkarskega. Gravlerji to hitro doumejo. Da, na trgu so se že pojavile tudi čelade, ki so rezervirane za gravel. In potem so tu še dodatki za kolo. Tu pa moramo biti previdni, ker je te opreme res veliko, in če nismo pozorni pri nakupih, nas lahko zamešajo za »bikepackerja«.

To pa je čisto nova veja kolesarjenja oziroma kolovratenja. To je kolesarjenje s potovalnimi kolesi, vendar z minimalno opremo. Kar pomeni, da s to opremo lahko kolesarimo največ en konec tedna, in ne okoli sveta. Kolovratenje, bikepacking, to je vrsta kolesarjenja, o katerem bomo še veliko pisali.

Predstavljamo 20 novih makadamkarjev

Da, 20 novih in takih, ki jih prodajajo tudi slovenski prodajalci. Kateri so na zalogi in kateri še bodo, vam ne moremo prišepniti. Izbrali smo tiste s ceno, zaradi katere ne potrebuješ (skoraj ne) kredita. Izbrali smo take, o katerih trdimo, da so zelo dobri, če ne celo odlični.

In kar je najbolj pomembno; zelo vozni so in skoraj neuničljivi. Izbrali smo jih več vrst, vi se odločite, kakšnega najbolj potrebujete.

Kross Esker 2.0

Kross Esker 2.0

Novost v slovenskih izložbah kolesarskih trgovin. Poljski kolesarski zanesenjaki delajo kolesa, ki so pri nas še neznana, ampak so res dobra.

Zapusti gladke asfaltne ceste in odkrij nova brezpotja z gravel kolesom evropskega proizvajalca Kross! Gravel kolo Kross Esker 2.0 ima aluminijast okvir, je dovolj tog, a še vedno udoben in odlično pobira tresljaje s podlage. Opremljen je z opremo Shimano Sora R3000. Za varno in zanesljivo zaviranje so tu še disk zavore Tektro. Ne glede na to, kam te bo pot zapeljala, asfalt ali makadam, kross ekser 2.0 je odlično kolo za avanturiste, ki radi raziskujete nove poti in obožujete razglede s točke, kamor navadna specialka ne more. Cena: 1120 evrov.

Kross Esker 6.0

Kross Esker 6.0

Še en esker, vendar z boljšo opremo. Aluminijast okvir z opremo Shimano GRX RX810. Kolutne hidravlične disk zavore Shimano GRX RX400. Cena: 1950 evrov.

Električno gravel kolo Giant Revolt E+ PRO XR

Električno gravel kolo Giant Revolt E+ PRO XR

Nikakor ne moremo mimo električnega gravel kolesa. Prihodnost? Da, če so se tako dobro prijela električna gorska kolesa, se bodo tudi makadamkarji te vrste. Začnimo razmišljati o električnih gravlerjih. Cena: 4920 evrov.

Kross Esker 7.0

Kross Esker 7.0

Še en esker, ki je postal prodajni hit takoj, ko je prišel na makadam. Karbonski okvir zviša ceno, ampak je še vedno sprejemljiva za to kakovost. Cena: 2300 evrov.

Orbea Terra

Orbea Terra

Španska znamka z dolgo tradicijo. Da, tudi v Španiji gravel postaja hit in zato se je Orbea hitro priključila s terro, kolesom, ki za svojo ceno ponuja zelo veliko. Cena: 2500 evrov.

Corratec Allroad A1

Corratec Allroad A1

Nemški aluminijasti makadamkar. To je blagovna znamka, ki vedno znova tišči naprej k izboljšavam, ne glede na to, kaj porečejo gigantski proizvajalci koles. Corratec je z allroadom dobro prevetril makadamkarski svet. Ne samo s cenami. Cena: 1650 evrov.

Wilier Jaroon

Wilier Jaroon

Italijani so med zadnjimi popustili gravel trendu, ampak so hitro ujeli priključek. Wilier je naš stari znanec in z veseljem sporočamo, da ima že nekaj povsem novih modelov. Tudi električnih. In to na zalogi. Cena: 1850 evrov.

Colnago G3X Disc

Colnago G3X Disc

Če govorimo o italijanskih kolesih, potem mimo Colnaga ne moremo. To je tista znamka, s pomočjo katere je Tadej Pogačar najboljši kolesar na svetu. Colnago G3X je dražji model, ampak v Slovenijo prihaja s hudim popustom. Zakaj? Ja, zaradi Pogačarja. Cena: 3700 evrov.

Wilier Jena GRX 1x11

Wilier Jena GRX 1x11

Še en wilier, ki je postal stalnica v makadamkarskem svetu. Ima 38 milimetrov široke gume, torej idealne za najlepše makadamske ceste. Karbonski okvir je na prvi pogled na las podoben cestnim specialkam. Cena: 3400 evrov.

Ženski makadamkar Triban 520

Ženski makadamkar Triban 520

Kolesarke so makadamkanje hitro sprejele. Verjetno še hitreje kot specialkanje z dirkalnimi kolesi. Razlogov je več. Prvi je, da kolesarijo dlje od prometa, da je varneje in počasneje. Triban je pri nas že uveljavljena znamka. Cena: 1100 evrov.

Breezer Radar X

Breezer Radar X

Jeklenka! Makadamkar z jeklenim okvirjem sodi v posebno kategorijo z naslovom: Nujno imeti! Čistokrvni makadamkarji imajo kolesa z jeklenim okvirjem v posebnem predalčku. Predalčku, ki ga odpreš, ko so na vrsti najboljše ture. Opremljen je s širokimi plašči 57 milimetrov, zelo širokim prestavnim razmerjem, pritrditvenimi vijaki za blatnike, prtljažnike in tri nosilce bidona. Cena: 1485 evrov.

Rock Machine Gravelride 200

Rock Machine Gravelride 200

Nova generacija okvirja z geometrijo Gravel Fun, nosilci za prtljažnike, blatnike in tri plastenke. Cena: 950 evrov.

Fuji Jari 2.1

Fuji Jari 2.1

Jari je kameleon, ki se brez težav spremeni v tisto, za kar ga potrebujete. Dolga, ohlapna geometrija zagotavlja stabilno in samozavestno vožnjo. Ne glede na to, kakšen je teren, ves dan lahko udobno meljete makadam ali se lotevate asfalta. Ne pozabite, da je potovanje najboljši del izleta, jari pa je popoln popotniški partner. Cena: 1400 evrov.

Megamo Jakar 20

Megamo Jakar 20

Aluminijast okvir, enajst prestav, torej brez prvega menjalnika. Gume ima široke 45 milimetrov. Kolo za povsod, tudi za daljša potovanja z vso bikepacking opremo. Cena: 1700 evrov.

Specialized Diverge E5

Specialized Diverge E5

Namensko je izdelan za dolge, celodnevne vožnje po slabših cestah, z okvirjem, ki se bo udobno prilegal kar do neverjetnih 700 x 47 mm širine plaščev ali pa 2.1« pri 650B plaščih, če prisegate na manjše obroče. Okvir iz aluminija E5 Premium in lahkih karbonskih vilic FACT omogoča večjo vodljivost, togost in majhno težo celotnega kolesa. Cena: 1350 evrov.

Giant Revolt Advanced 2

Giant Revolt Advanced 2

Klasika med makadamkarji. Širina plaščev 38 milimetrov. Giant nima veliko makadamkarskih modelov, vendar ima tiste prve nepogrešljive, za vse okuse. Revolt Advanced 2 je med najbolj prodajanimi. Cena: 2500 evrov.

Bergamont Grandurance 4

Bergamont Grandurance 4

Gravel kolo Bergamont Grandurance 4 na novo definira pomen »ceste«. Nešteto majhnih, pametnih rešitev in prostor za pnevmatike s 37 mm širine naredijo iz tega maratonca čistokrvno gravel oziroma ciklokros kolo. Avantgarden videz ter večnamenska platforma sta razlog, da je ta model ne samo zelo všečen, ampak tudi popolnoma unikaten. Cena: 1050 evrov.

Žensko gravel kolo Scott Contessa Speedster Gravel

Žensko gravel kolo Scott Contessa Speedster Gravel

S Contesso Speedster Gravel 25 lahko vozite po makadamu in asfaltu, saj to omogoča tako njena geometrija kot tudi 35 mm plašča. Udobnost je tisto, kar kolesarke s tem kolesom najbolj občutijo. Aluminijast okvir, udobno sedalo, široki gumi, za ženske prirejeno krmilo, oprema Shimano GRX, vse to za zelo primerno ceno. Cena: 1300 evrov.

Scott Speedster Gravel 30

Scott Speedster Gravel 30

Cilj je bil ustvariti dobro uravnoteženo geometrijo za udobno in kontrolirano vožnjo tudi v zapletenih razmerah in na zahtevnejših poteh. Prihaja z daljšim dosegom, daljšimi vilicami, nižjim sredinskim ležajem in krajšim nosilcem krmila za boljšo okretnost in stabilnost na makadamu. Cena: 1850 evrov.

Scott Speedster Gravel 40

Scott Speedster Gravel 40

Aluminijast okvir, udobno sedalo, široki gumi, oprema Shimano Tiagra in vse to za zelo sprejemljivo ceno. Cena: 1650 evrov.



FOTO: Arhiv proizvajalca/Arhiv Polet/Delo