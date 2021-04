Hujšanje in ketonska dieta: raje ne

Kaj je ketonska prehrana?

Zmanjšanje ogljikovih hidratov telesu odvzame glukozo in povzroči metabolično stanje, znano kot ketoza, to se zgodi zaradi kopičenja molekul, znanih kot ketoni, v krvnem obtoku. FOTO: Shutterstock

Kakšne zdravstvene koristi in tveganja ima ketonska prehrana?

Je »keto« dieta zdrava? Tudi, če deluje, ni!

Je ketonska dieta varna?

Je ketonska dieta slaba?

Ketonska dieta je način prehrane z visoko vsebnostjo maščob, nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in ustreznim beljakovinskim vnosom. Uporablja se ob zdravljenju trdovratne epilepsije ter ob določenih metabolnih motnjah; tako pravi medicina.Izven nje, a kot so tudi zapisali zdravniki, je ketonska dieta prehrana z veliko maščobami, ki drastično omejuje ogljikove hidrate. V telesu povzroči reakcijo, ki je podobna stanju »na tešče«.Ketonska dieta z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov z visoko vsebnostjo maščob povzroča presnovno stanje, znano kot ketoza, pri katerem se snovi, znane kot ketoni ali ketonska telesa, kopičijo v krvi. To so iste snovi, ki se kopičijo med ketoacidozo pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 1.Izkazalo se je, da je ketonska dieta učinkovita pri zdravljenju napadov epilepsije, ko se bolniki niso odzvali na zdravila za preprečevanje te bolezni. Medtem, ko se zdravljenje z zdravili najpogosteje uporablja pri otrocih, lahko nekaterim odraslim z epileptičnimi napadi pomaga tudi ketonska dieta.»Ketonska dieta običajno ni priporočljiva za nadzor telesne mase,« pojasnjujejo zdravniki. Nikakor ni boljša od drugih bolj običajnih načrtov za uravnavanje telesne mase in je lahko povezana z zdravstvenimi tveganji, vključno s prehranskimi pomanjkljivostmi.Ketonske diete so bile predmet številnih raziskav, saj so znanstveniki želeli odkriti, ali imajo korist pri obvladovanju drugih resnih bolezenskih stanj, vključno z rakom in diabetesom, vendar trenutno odgovorov še ni.Ketonska dieta je dieta, ki povzroči telesne reakcije, podobne tistim, ki se pojavijo med postom. To je vrsta ekstremne diete z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, ki je bila odkrita leta 1921 zaradi koristi tovrstne prehrane za zmanjšanje ali preprečevanje napadov epilepsije. Z razvojem novih zdravil za zdravljenje napadov je ketonska dieta kot način za obvladovanje napadov napadov postala manj priljubljena.Vendar pa je leta 2008 klinično preskušanje pokazalo, da lahko ketonska dieta pomaga otrokom z epilepsijo, ki jih običajna zdravila ne pomagajo. Študije pa kažejo, da je stopnja zmanjšanja napadov po tem zdravljenju dosegla kar 85- odstotkov. Učinkovita je za bolnike katere koli starosti in za vse vrste epileptičnih napadov. Razlogi, zakaj ketonska dieta pomaga zmanjšati epileptične napade, niso jasni, vendar naj bi povzročila presnovne spremembe, ki zmanjšujejo tveganje za epileptične napade.Sama dieta kot taka je (tehnično) dieta z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in z visoko vsebnostjo maščob, vključuje izjemno zmanjšanje porabe ogljikovih hidratov in njihovo nadomeščanje z maščobami, vse do koncentracije 70– do 80 odstotkov kalorij iz maščob.Standardna, enotna ketonska dieta ne obstaja, v tako imenovanih »keto dietah« pa se uporabljajo različna razmerja hranil. Vsem ketonskim dietam pa je skupno zmanjšanje ogljikovih hidratov in povečanje maščob, skupaj z zmerno količino beljakovin.Zmanjšanje ogljikovih hidratov telesu odvzame glukozo in povzroči metabolično stanje, znano kot ketoza, to se zgodi zaradi kopičenja molekul, znanih kot ketoni, v krvnem obtoku. Poleg epileptičnih napadov so ketonske diete preizkušali tudi pri zdravljenju nekaterih ljudi z drugimi boleznimi, vključno s sladkorno boleznijo, rakom, sindromom policističnih jajčnikov in Alzheimerjevo boleznijo.Poleg tega je »keto dieta« vzbudila pozornost kot potencialno orodje za hujšanje. Njeni zagovorniki trdijo, da se lahko s skrbno nadzorovano ketonsko prehrano izognemo nevarnosti ketoacidoze in da je učinkovit način za hujšanje.Ketoacidoza je presnovno stanje, ki ga povzroča nenadzorovana tvorba ketonskih teles, ki povzročajo metabolično acidozo. Medtem ko se ketoza nanaša na povišanje ketonov v krvi, je ketoacidoza posebno patološko stanje, ki povzroči spremembe pH v krvi in ​​zahteva zdravniško pomoč!Ketoza je kopičenje ketonskih teles ali ketonov v krvi. Ketoza se pojavi pri zdravih ljudeh med postom in napornimi vadbami. V presežku lahko ketoni v krvi proizvedejo toksično raven kisline v krvi, ki se imenuje ketoacidoza. Ketoacidoza je znan in življenjsko ogrožajoč zaplet diabetesa tipa 1 in je bila v nekaterih primerih opisana pri zdravih ljudeh, ki se prehranjujejo z zelo nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov.Zdravniki pa svetujejo veliko previdnost!Ketonska dieta se je v nadzorovanih študijah izkazala za učinkovito zdravilo pri otrocih in odraslih z epilepsijo..Vendar ni varna za uporabo pri ljudeh z določenimi genetskimi stanji, ki vplivajo na presnovo maščobnih kislin. Prehranske pomanjkljivosti predstavljajo tveganje pri kakršni koli močno omejeni prehrani, leta 2008 pa so poročali o dveh primerih nenadnega srčnega zastoja pri otrocih, ki so bili na ketonski dieti tri leta.Motnje v delovanju srca so lahko posledica pomanjkanja minerala selena, zaradi prehrane.Čeprav obstajajo nekateri dokazi, da je ketonska dieta lahko učinkovita za nadzor telesne mase, pa je treba povedati, da tudi če je ukrep za zmanjšanje telesne mase, obstajajo tudi dokazana tveganja za zdravje in mogoči so zdravstveni zapleti.Nekateri pozitivni učinki prehrane, ki so bili opisani poleg hujšanja, vključujejo:-zmanjšano željo po hrani, zaradi visoke vsebnosti maščob, zmanjšanje ravni hormonov, ki spodbujajo tek,-izgubo maščobe in povečanje porabljenih kalorij.Pri nekaterih ljudeh se je kratkotrajna ketonska dieta izboljšala:-krvni tlak,-raven holesterola in raven krvnega sladkorja, vendar so ti učinki podobni tistim pri običajnih programih hujšanja.Poleg tega lahko skrajna omejitev ogljikovih hidratov pri ketonski dieti povzroči simptome, kot so:-lakota,-depresivno razpoloženje,-zaprtje,-glavobol,-razdražljivost.Zdravniki opozarjajo, da lahko dolgoročni učinki takšne prehrane vključujejo tveganja za osteoporozo in večje tveganje za ledvične kamne in protin.Trenutno ostaja neznano, ali morebitne koristi ketonske diete za hujšanje odtehtajo zdravstveno tveganje.Zapisano smo deloma povzeli tudi po članku zdravnicena medicine.net; je izjemna strokovnjakinja, zelo priznana, bila je tudi urednica Websterjevega medicinskega slovarja.Mi pa smo še malo pobrskali ...O tem so se spraševali pri UChicagomedicine. Dietetičarkaje dejala, da ketonska dieta lahko povzroči izgubo telesne mase in znižanje krvnega sladkorja - vendar je to le hitro in popravilo za silo. »Večkrat kot ne ne traja dolgo. Pogosto se lahko povečanje telesne mase povrne in dobili boste več, kot ste izgubili,« je dejala..Svetuje, da se moramo pred začetkom kakršne koli nove diete vedno posvetovati s svojim zdravnikom.Kakšne so nevarnosti ketonske diete? »Če jemljete diabetična zdravila, ki nižajo krvni sladkor, bo morda treba zdravila v nekaj dneh prilagoditi. Obstajajo viri maščob, ki so zdravi za srce, vendar, če oseba ni poučena o virih maščob, zdravih za srce, lahko zaužije prevelike količine nasičenih maščob, to pa lahko poveča tveganje za srčne bolezni,« je dejal Condonova.Keto dieta lahko povzroči nizek krvni tlak, ledvične kamne, zaprtje, pomanjkanje hranil in večje tveganje za srčne bolezni. Stroga dieta, kot ketonska dieta je, lahko povzroči tudi socialno izolacijo ali neurejeno prehranjevanje. Ketonska dieta zagotovo ni varna za osebe s kakršnimi koli boleznimi, ki vključujejo težave s trebušno slinavko, jetri, ščitnico ali žolčnikom!Je to dovolj dobro pojasnilo, da se resno zamislimo?Dietetičarka je poleg tega opozorila, da lahko nekdo, ki je v ketonski dieti novinec, doživi tudi tako imenovano »keto gripo« s simptomi, kot so vznemirjen želodec, omotica, zmanjšana energija in nihanje razpoloženja - to je posledica prilagajanje telesa na ketozo.Obe dietetičarki, tako Condonova kot Kleinmanova, sta dejali, da ketonske diete svojim pacientom ne bi priporočali, ker na koncu ni ne realna, se pravi, da bi ljudje sprejemali stvari take, kot so v resnici, in ne kot sprejemanje odločitev na podlagi malo verjetnih upov v prihodnost, niti ketonska dieta ni trajnostna.Dieta tudi omejuje sveže sadje in zelenjavo, polnozrnata žita in mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob, ki sicer lahko pomagajo pri dolgoročni izgubi teže in pri splošnem zdravju nasploh, pravita.»Niti ene diete ni, ki bi bila dobra za vse,« je dejala***Popolna postava in čudežna prehranska dopolnila, s katerimi boste silovito, hitro in varno shujšali, to je mogoče le na spletu. In je spletna prevara s posledicami, ki pa so lahko trajnostne. V resnici gre le za zavajanje, pri nevednih celo za nagovarjanje k resnemu ogrožanju zdravja.Preden se odločimo za katerokoli dieto, velja, da se posvetujmo se z dietetikom, da se pogovorimo s s svojim zdravnikom, ki nas dobro pozna in je seznanjen z vsemi odtenki našega zdravja, in se prepričamo, da smo na varnem!Ne hujšamo tako zdravo, da nam šarlatani zmešajo glavo!