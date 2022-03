Iskanje ravnovesja je napornejše kot maraton

Kaj je ravnovesje v življenju? Ravnovesje je v stanje sistema, v katerem so nasprotujoče si silnice enako močne. Ravnovesje je lahko stabilno ali nestabilno. Pri stabilnem ravnovesju se sistem vrne v ravnovesno lego po (manjši) motnji. Sistem v nestabilnem ravnovesju pa se po motnji sam od sebe ne vrne v ravnovesno stanje.

Ljudje smo čudna bitja. Rimski vladar Mark Avrelij je v Meditacijah, zasebnih spisih, zapisal: »Pogosto sem se spraševal, kako to, da ima vsak človek sebe rad bolj kot vse druge ljudi, a vendar manj ceni svoje mnenje o sebi kot mnenje drugih.«

Najbrž tak način ne pomaga, da bi človek našel v sebi ravnovesje.

Zato nam je morda, ko se sprašujemo o ravnovesju, bližje misel Alberta Einsteina, da je »življenje kot vožnja s kolesom in da če želimo ohraniti ravnovesje, se moramo premikati.« Besedo ravnotežje v njegovi misli smo zamenjali z besedo ravnovesje, res - a ne brez razloga.

Tisti, ki verjamemo, da pri iskanju ravnovesja v življenju pomaga gibanje, se velikokrat sprašujemo, kako najti ravnovesje med poklicnim delom in zasebnim življenjem. Če hočemo izgubiti prijatelja, ki je ves dan ves v službi, je pot zelo enostavna: vprašamo ga, kakšno je njegovo ravnovesje med poklicnim in zasebnim. Raje se bo odpovedal - če že ne prijateljstvu -, pa vsaj srečevanju z vami. Ja, vemo, pri vas ni in ne bo tako. Prav. A srečevali se boste vedno manj. Tudi pri in med športno rekreacijo, čeprav vam je to doslej še sem ter tja uspelo. Mark Avrelij ali Albert Einstein? Bržkone oba ...

Iskanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim ni nekaj, kar bi prišlo na hitro in samo od sebe. Gre za proces - podobno, kot je proces rekreativna vadba. Postopnost in vztrajnost in zavedanje, kaj počnemo.

Gospa Heather Moulder je na coursecorrectioncoaching.com o tem zapisala nekaj misli, ki jim velja prisluhniti. Heather Moulder je odvetnica in karierna trenerka, ki pomaga uspešnim ljudem, ki vedo, da niso popolni, in so v resnici nezadovoljni, ustvariti uravnovešen, izpolnjujoč življenjski slog, ne da bi pri tem žrtvovali svoj uspeh.

Preden se odrečete sanjam o uravnovešenju poklicnega in zasebnega življenja, si razjasnite razloge, zakaj je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem pomembno. Ker razumevanje, zakaj je ravnovesje med poklicnim življenjem pomembno, ni le nekaj, kar je dobro vedeti, ampak je tako razumevanje potrebno za vzpostavitve lastnega uravnovešenega življenja.

Potreba po ravnovesju med poklicnim življenjem je pomembnejša kot kdaj koli prej. Še posebej glede na nepredvidljivo, pogosto delovno okolje, kjer smo pod pritiskom, in o zamegljenosti meja med delom in osebnim zdaj, ko nas veliko toliko pogosteje dela od doma.

Kako je opredeljeno ravnovesje med delom in življenjem

Ko razmišljamo o tem, kaj pomeni ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, si nas večina predstavlja življenje kot gugalnico, kjer je na eni strani nihaja delo, na drugi pa preostanek življenja. Prepričani simo, da bi morali izenačiti obe strani, nihaja, pri čemer se osredotočamo na količino časa, porabljenega na vsaki strani nihaja.

In zato se toliko iskanj rešitve vrti okoli upravljanja časa, sprejemanja trikov za produktivnost in ustvarjanja bolj prilagodljivega delovnega urnika. Vse te rešitve se vrtijo okoli časa: z upravljanjem časa, z večjo produktivnostjo v časovni enoti in s tem, kako si zagotoviti več časa biti doma.

No, tu se malček zaplete ... čas ni resničen problem in svojega življenja ne morete uravnovesiti na način, kot smo ga opisali v primeru nihaja na gugalnici. In zato toliko ljudi, ki so obsedeni z upravljanjem časa in s produktivnostjo, ne more doseči tistega, kar si želijo. Torej, zgolj s časom ne morete upravljati svoje poti do ravnovesja med delom in življenjem. Dobra novica je, da lahko sčasoma prenehate s tako obsedenostjo in si iz misli lahko enkrat za vselej odženete podobo gugalnice in tistega uravnovešenega nihaja.

Kaj je ravnovesje med delom in življenjem?

Kako naj bi bil videti uravnovešen življenjski slog? Večina ljudi pri tem opisuje stvari, kot so:

• večji vpliv na delovnem mestu in v svetu (vendar ne da bi za to žrtvovali svoje osebno zdravje ali srečo),

• pozitivno vplivati ​​na življenje vaših otrok,

• biti prisoten tu in zdaj (in imeti čas in prostor za razmišljanje,

• dajanje prednosti tistemu, kar je za pomembno (vključno s samooskrbo), brez krivde, sramu ali opravičila,

• imeti močne meje, ki jih dobro uveljavljajo, in

• opustitev poskusov narediti in imeti vse.

To pomeni, da je ravnovesje poklicnega življenja v resnici povezano z občutkom zadovoljstva ... v tem, kdo ste in odločitvah, ki jih sprejemate. Začne se z vašo miselnostjo. In to ni nekaj, kar najdete. Ravnovesje lahko ustvarite samo sami in - s težkimi odločitvami.

Kaj morate vedeti za bolj uravnovešen življenjski slog

Če želite ustvariti bolj uravnovešeno življenje, najti ravnovesje, morate najprej razumeti, zakaj je ravnovesje poklicnega življenja pomembno. Če ne, jertežko ustvariti nekaj, česar ne razumeš. Nujno opozorilo: ustvarjanje bolj uravnovešenega življenjskega sloga ni enostavno.

Od vas zahteva, da:

• daste prednost tistemu, kar je resnično pomembno, in drugo opustite,

• prevzamete nadzor nad svojo poklicno potjo in

• poenostavite lastno življenje.

Našteto pomeni sprejemati težke odločitve, kar zahteva pogum, duševno moč in vztrajnost in odpornost. Vaš um mora razumeti ZAKAJ to počnete, da bi bil pripravljen sprejeti te težke odločitve. Da lahko v celoti »kupi« zastavljeno, tako zavestno kot podzavestno. Če bo tako, vas bo to navdihnilo, da boste delovali pogumno.

Zakaj je ravnovesje med delom in življenjem pomembno za vse

Preden se poglobimo v vse razloge, zakaj je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem pomembno, velja pojasniti, komu je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem namenjeno. Zato, ker večina ljudi misli, da si tega želijo samo ali vsaj večinoma ženske.

To sploh ni res. Moški cenijo ravnovesje prav tako kot ženske. Razlika je v jeziku, ki ga pri iskanju tega uporabljajo. Ženske govorijo predvsem v smislu ravnovesja in smiselnega življenja. Moški govorijo o tem, da imajo čas za svoje prioritete in na svoj vpliv tako v službi kot v življenju svoje družine. Ko se poglobimo v to, kaj to pomeni, tako moški kot ženske govorijo iste stvari, le da z nekoliko drugačnim jezikom). Ravnovesje je pomembno za vse, tako za moške kot za ženske, in oboji ga iščejo.

Prvi trije odgovori...

... od desetih, o tem, zakaj je ravnovesje med delom in življenjem tako pomembno.

Zdaj, ko nam je jasno, kaj je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem (in kaj ni) in komu je namenjeno, pojdimo skozi 10 najboljših razlogov, zakaj je ravnovesje med poklicnim življenjem pomembno. Najprej trije, naslednjič pa ostalo ...

Ravnovesje med delom in življenjem pomeni manj stresa

Stres na delovnem mestu je peti največji vzrok smrti v Združenih državah. Poleg tega četrtina Američanov svojo službo prepoznava kot glavni vir stresa v življenju. Največji problem je, da večina ljudi misli, da nimajo izbire. Ampak to v resnici ni res.

Ne pozabite, da se ravnovesje med poklicnim in preostalim življenjem na koncu ustvari z vašimi odločitvami. To je tudi tisto, kar povzroča velik del vašega stresa. Če se strinjate, da boste prevzeli več dela, pa čeprav nimate več rezerve, ali niste sposobni dela, ki so vam ga naložili, ustvarite še več stresa.

Kaj lahko storite sami, da bi razbremenili preobilice o stresa in tesnobe:

• reči ne stvarem, ki niso prednostne.

• sprejeti toliko, kolikor se lahko prenesete.

• odločitev za stvari, ki so prednostne (n opustitev neprednostni).

• dajanje prednosti lastnemu počutju.

Končni rezultat je bolj obvladljiva delovna obremenitev in več časa za opravljanje stvari, ki so za vas pomembne. To bo močno zmanjšalo raven stresa in tesnobe. Nekaj o postavljanju meja. Za težke odločitve je treba ustvariti močne meje – tudi pri delu. Ste samo ena oseba in lahko delate le toliko. Če ste preveč obremenjeni, to ne bo pomagalo ne vam, ne vašemu delodajalcu.

Včasih je prav strašljivo postavljati meje, še posebej, ker njihovo uveljavljanje pomeni ljudem reči ne. Toda to je mogoče storiti, ne da bi se zaradi tega počutili slabo. Reči ne prijazno in brez krivde je veščina, ki jo je mogoče tudi razviti.

Moški cenijo ravnovesje prav tako kot ženske. Razlika je v jeziku, ki ga pri iskanju tega uporabljajo. FOTO: Shutterstock

Ravnovesje v poklicnem življenju bo izboljšalo duševno zdravje

Eden poglavitnih razlogov, zakaj je ravnovesje med poklicnim življenjem pomembno, je povezano z duševnim zdravjem. Ko se počutite uravnovešeni, v ravnovesju, ste bolj sposobni soočiti se z negativnimi čustvi in ​​mislimi.

Človeški možgani niso namenjeni temu, da so ves čas pod stresom. Ustvarjanje več ravnovesja v življenju vam daje prostor za dihanje, za razmišljanje, kar omogoča, da vaše podzavestne misli izbruhnejo na površje. To je dobro za duševno zdravje, saj omogoča, da se bolj zavedate samega sebe in svojih prepričanj in misli, ki so za nabite s čustvi, in se lahko z njimi spopadete na zdrav način. Kar pomeni: sprejemanje boljših, bolj kakovostnih odločitev.

Ravnovesje pomeni boljše fizično zdravje

Del ustvarjanja ravnovesja zase vključuje tudi skrb za svoje fizično zdravje. To vključuje stvari, kot so:

• uživanje zdravih obrokov,

• zmanjšanje vnosa sladkorja in alkohola,

• zdrave spalne navade,

• redna telesna vadba.

Toda v resnici gre za veliko več več kot to. Tako, kot živite in delate zdaj, je za vaše telo veliko slabše,kot se zdi, in to je pravzaprav družbeni problem, in ne le osebna stvar.

Težava z zaposlenostjo in z zahtevno kariero ... Če ste večino dneva priklenjeni za delovno mizo in ponoči - morda celo s prenosnikom v naročju prilepljeni na kavč -, ker ste izčrpani in pod stresom, potem ko spijete kozarec ali dva vina, da se znebite tesnobe ...

To pomeni, da se le redko premikate, posvojili ste sedentaren način življenja in skoraj nikoli niste zunaj. Občasno uživanje alkohola ni nič posebnega, vendar ni zdrav način za spopadanje s stresom.

Dejstvo je, da ljudje niso ustvarjeni, da toliko sedijo. Prav tako niso ustvarjeni za življenje v zaprtih prostorih. Ljudje smo narejeni tako, da stojimo, se premikamo in gremo na prosto!

To pomeni, da iskanje in doseganje ravnotežja in ravnovesja vključuje več gibanja in aktivnosti na prostem. Telesna aktivnost, še posebej, ko se vaš srčni utrip poviša in preživljanje časa na prostem ustvarjata endorfine, hormone, zaradi katerih se počutite bolj pozitivno in ste s samim seboj bolj zadovoljni. To vam bo pomagalo bolje spati, dalo vam bo več energije in pomagalo do bolj pozitivnega pogleda na življenje. No, tem smo v zadnjih dvajsetih letih v Poletu nekaj malega pisali.

Naslednjič pa o tem, kako se spopasti z ovirami na zahtevno poti, da boste bolj zadovoljni in boste našli ravnovesje med službo in ostalim.

Naši medsebojni odnosi so najpomembnejša stvar na svetu. So najpomembnejši dejavnik za srečo in v kombinaciji s poklicem so ponavadi izjemni razlogi za življenje. Za večino ljudi je družina na vrhu seznama tako po vrednotah in kot prioritetah.