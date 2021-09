Istrska mineštra za na izlet

Za istrsko mineštro potrebujemo:

Priprava istrske mineštre

Kaj bi počeli ta konec tedna? Šli na tržnico in malo pohajkovali po mestu? Kofetkali s prijatelji, pa naj se otročad igra med sabo? Eno družinsko karto za bazen imamo še nekje založeno v predalu. Kaj pa če jo udarimo na izlet?Zapeljimo se dozaparkiramo avto in se peš odpravimo po stari terasi železnice Paranzanenaravnost do Grožnjana. Super ideja, pojdimo. Pot je ravno prav dolga, da pretegnemo ude in dobro poživimo telo, pa še otroci ne bodo kaj preveč javkali, ker je pot bolj ali manj položna, kot se pač za železniške proge spodobi. Še prej pa si doma pripravimo gosto istrsko enolončnico, ki nas bo pogrela in okrepčala, ko pridemo izlakotnjeni in prijetno utrujeni domov.¼ kg suhega fižola½ kg krompirja¼ kg vloženih koruznih zrn4 stroki česna2 lovorjeva listasuha panceta s kožo ali kost od pršutaoljčno oljesol (odvisno od slanosti mesa)1 jedilna žlička mletega črnega poprakost od pršuta ali suha pancetaV mrzlo vodo damo kuhati čez noč namočen fižol, lovorova lista, kost pršuta ali panceto s kožo. Ko je fižol že skoraj kuhan, dodamo sesekljan česen, na kocke narezan krompir in zrna vložene koruze. Preverimo slanost juhe in dosolimo po potrebi. Kuhamo na mirnem ognju približno dve uri, nato vse skupaj grobo pretlačimo in po želji popopramo. Serviramo še toplo, jed lahko zabelimo z žlico ali dvema dobrega oljčnega olja. Zraven mineštre se odlično poda sveže pečeni koruzni ali rženi kruh.***Klemen Košir si služi kruh s kuhanjem, pisanjem knjig, delavnicami peke kruha, raziskovanjem in založništvom.