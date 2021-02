Izbrali smo 10 tekaških smuči za otroke začetnike

1. One Way Premio Junior skate

FOTO: Arhiv proizvajalca

2. One Way Smagan Junior classic narebrene

FOTO: Arhiv proizvajalca

3. One Way Z-Glider Junior waxless

FOTO: Arhiv proizvajalca

4. Salomon Team racing grip Jr waxless

FOTO: Arhiv proizvajalca

5. Madshus Super U

FOTO: Arhiv proizvajalca

6. Madshus SuperWax

FOTO: Arhiv proizvajalca

7. Madshus SuperGrip

FOTO: Arhiv proizvajalca

8. Madshus Active skate

FOTO: Arhiv proizvajalca

9. Tecnopro Spark Grip Prolink

FOTO: Arhiv proizvajalca



10. Fischer Sprint Crown

FOTO: Arhiv proizvajalca

Med letošnjimi zimskimi počitnicami bo snega dovolj. Kljub koronakrizi bomo lahko šli na sneg. Upamo, da se bodo razmere na smučiščih sprostile, da testiranja ne bodo potrebna, da bomo lahko šli neomejeno uživat.Če pa letos ne bomo mogli uživati v alpskem smučanju je mogoče čas, da se naši otroci spoznajo s tekom na smučeh. Zakaj pa ne? Mogoče pa jim bo to še bolj všeč ...»Tek na smučeh je takšna športna panoga, da se z njo lahko ukvarjajo skoraj vse starostne generacije od zgodnjega otroštva do pozne starosti. Zgodnje otroštvo se začne v 3. letu starosti in zaključi z vstopom v šolo (6. ali 7. leto starosti). V tem obdobju so otroci zelo dovzetni za učenje gibalnih vzorcev, nalog. Zato se veliko staršev odloči, da svoje otroke vključi v dodatno športno dejavnost, ki pa so med seboj različne. Vendar med vsemi ponudbami težko zasledimo tek na smučeh.« Je povedal Janez Pustovrh, naš pisec teorije o teku na smučeh.Smuči primerne za otroke, ki že imajo osnovno znanje teka na smučeh. Smuči odlikuje lesena sredica, ki zagotavlja stabilnost, smuči so izredno vodljive in ponujajo dobre občutke drsenja na snegu.Stranski lok: 45/45/45 mmDolžina: 150 cmCena: 105 evrovNarebrene otroške tekaške smuči za klasično tehniko z leseno sredico. To so smuči za prve korake in pridobivanje prvih občutkov za drsenje na snegu.Stranski lok: 54/48/52 mmDolžine: 90 – 150 cmTeža: 750 gCena: 52 evrovOtroške smuči primerne za klasično tehniko teka, prav tako z leseno sredico, namenjene za spoznavanje drsenja po snegu.Stranski lok: 47/44/46 mmDolžine: 130, 140 cmCena: 84 evrovNarebrene otroške tekaške smuči za klasično tehniko, prav tako namenjene začetnim spoznavanjem s tekom na smučeh.Stranski lok: 54/48/52 mmDolžine: 111, 121, 131, 141, 151, 161 cmTeža: 760 gCena: 89 erovPri Madshusu se zavedajo, da mladi tekači predstavljajo prihodnost smučarskega teka. Zato ponujamo velik izbor otroških smuči. Madshus Super U so namenjene najmlajšim začetnikom.Dolžina: 100-140 cmStranski lok: 58-50-54 mmTeža/par: 900g/140 cmOtroške tekaške smuči Madshus SUPER U – za najmlajše.Cena: 60 evrovModel super wax zagotavlja dobro drsnost, namenjene so začetnikom in tistim, ki že imajo občutek za drsenje.Cena: 56 evrovTekaške smuči Super Grip zagotavljajo dober oprijem, namenjene začetnikom.Cena: 56 evrovOtroške tekmovalne smuči, z vrhunsko drsno oblogo. Primerne za obe tehniki.Cena: 120 evrovKomplet otroških tekaških smuči z vezmi, so vsestranske tekaške smuči za deklice in dečke. CAP konstrukcija z lesenim jedrom so nadvse dinamične smuči z odličnim oprijemom. Smuči nudijo gladko drsenje v vseh snežnih razmerah. V kompletu dobite nameščene tudi nove Prolink Access Jr vezi.Na voljo v dolžinah 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 in 160 cm.Cena: 65 evrovFischer Sprint Crown JR so otroške smuči za prve korake v klasični tehniki na tekaških smučeh, ki lahko otroka spremljajo vse do prvih tekmovalnih izkušenj.Cena: 120 evrov