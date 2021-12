Izbrali smo 5 parov pohodniških smuči - tudi iz slovenske proizvodnje

Smučarsko pohodništvo pri nas še ni tako zelo popularna oblika športne rekreacije, pa vendar se nekaj premika. Še najbolj smo veseli, da je domača Alpina za letos pripravila čisto novo kolekcijo skupaj s čevlji seveda. Ampak o tem potem, ko jih vidimo na snegu.

Predstavljamo pet parov pohodniških smuči, ki jih lahko kupite na spletu ali pri nekaterih domačih prodajalcih. Prepustite se uživanju na snegu na malce drugačen način. O smučarskem pohodništvu na Poletovi strani pišemo že nekaj sezon. Berite nas in spoznali boste rekreacijo, ki ni telemark smučanje in ki ni smučarski tek ne turno smučanje. Ne, niti skoki niso, čeprav so nekatere smuči podobne skakalnimi.

Madshus Panorama M62 (Eon 62)

Madshus smuči so norveški ponos. Vse kar pride iz njihove tovarne (čeprav je ta na Kitajskem) sodi med najboljše smuči. Madshus Panorama M62 (Eon 62) so najnovjše smuči za pohodništvo. Izpopolnjene do zadnje malenkosti. Rahlo poudarjen lok in močnejši robniki bodo še dodatno olajšali vijuganje na spustih. Narebrena drsna obloga zagotavlja dober oprijem. Dolžine: 162-172-182-192 cm. Stranski lok: 83-62-70 mm. Teža za par: 1890 g / 192 cm. Cena: 269 evrov

Pohodniške smuči Madshus M62 Panorama. FOTO: Arhiv proizvajalca/Madshus

Še ene Madshus pohodniške smuči

Panorama BC50 Back Country smuči vas bodo popeljale na nepozabni izlet po neurejenih poteh. Smuči so zelo lahke in prožne, z jeklenimi robniki. Širina smuči omogoča tudi tek po urejenih progah. MGV narebrena drsna obloga zagotavlja dober oprijem. Dolžine: 170,180-205 cm. Stranski lok: 60-50-55. Teža: 1800 g / 205 cm. Cena: 299 evrov.

Madshus Panorama BC50 Back Country smuči. FOTO: Arhiv proizvajalca/Madshus

Rossignol BC 80 Positrack

So lahke, robustne in odlično oblikovane pohodniške smuči, ki vam bodo zagotovo dolgo služile. Prav tako imajo narebreno drsno oblogo, ki seveda ne sega čez celo drsno površino. Dolžine: 166, 176, 186, 196 cm. Teža: 1740 g / 186 cm. Cena: 279 evrov.

Pohodniške smuči Rossignol BC 80 Positrack. FOTO: Arhiv proizvajalca/Rossignol

Fischer Spider 62 Crown Xtralite

So zelo lahke in zelo vodljive pohodniške smuči. Tehtajo samo 1660 gramov/176 cm. Stranski lok: 62-52-60 mm. Dolžine: 166, 176, 186, 196 cm. Dovolj ozke so tudi za tek po urejenih progah.

Pohodniške smuči Fischer Spider 62 Crown Xtralite. FOTO: Arhiv proizvajalca/Fischer

Alpina Pioneer

Pohodniške smuči iz domačega loga, točneje iz žirovske Alpine. Pioneer je model pohodniških smuči, ki so iz njihove najnovejše kolekcije, ki bo na sneg prišla čez nekaj dni. Zaenkrat vemo samo, da ima kovinske robnike, ribje luske oz. narebreno drsno oblogo in da so zelo lahke, 2052 gramov pri dolžini 197 cm! Tudi cene še niso objavili. Vemo pa zagotovo, da so najlepše, kar smo jih videli na trgu in zato komaj čakamo, da se pojavijo v trgovinah.

Pohodniške smuči Alpina Pioneer. FOTO: Arhiv proizvajalca/Alpina