Izbrali smo pet zimskih kolesarskih jaken

1. Endura Pro SL

FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

2. Dotout Spirited

FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

3. Assos Equipe RS Winter

FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

4. Castelli Perfetto-Orange

FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

5. Van Rysel Racer

FOTO: Arhiv proizvajalca

Zimske kolesarske jakne nimajo prav dolge zgodovine; kolesarstvo je pač poletni šport, pravi še danes večina proizvajalcev. Ampak, se premika na bolje in odkar so Angleži kolesarstvo vzeli za nacionalni šport, je industrija poskočila in danes je moč kupiti res odlične izdelke, ki niti približno ne dosegajo na primer cen smučarskih jaken. No, ena se jim je letos (prvič) vsaj približala.Na trg je prišla kolesarska zimska jakna, ki stane celih 650 evrov! Kolesarji smo se zgražali, smučarji pa so se nam smejali, češ, kaj je tu čudnega in dragega. Vemo, do kakšnih cen segajo smučarske bunde oz. jakne, kajne?V Sloveniji je kar nekaj proizvajalcev kolesarskih oblačil, vendar jih v kolesarskih prodajalnah težko ali sploh ne najdemo. Nismo opazili, da bi kdo od njih imel narejeno zimsko kolekcijo za moške in ženske, kaj šele za otroke. Škoda, menim, da je tu kar nekaj rezerve oz. njihovo znanje je že na taki ravni, da bi zagotovo našli svoje redne kupce.Tokrat smo izbrali pet jaken, ki so nam všeč, upamo, da bodo tudi vam.Endurina jakna, ki nas je letos najbolj navdušila. Predvsem njeno delovanje in lahkost, je odlična jakna za temperaturo zraka od -5 do 12 stopinj. Seveda, pri dvanajstih stopinjah boste morali imeti spodaj kratke rokave, če ne boste zakuhali. Jakna je odporna proti dežnim kapljam in odlično ohranja telesno temperaturo ter hkrati preprečuje pregrevanje telesa. Zadaj ima tri velike žepe ter poseben žep na zadrgo za hranjenje vrednejših stvari. Kroj je telesu oprijet. Material:Poliester 83%, elastan 14%, PU 3%.Lastnosti materiala: Termo zaščita, protiveterna zaščita, paro prepustnost, odpornost na dežne kaplje. Nošenje:Čez aktivno perilo. Žepi:Trije večji žepi na hrbtni strani ter dodaten manjši žep na zadrgo. Zadrge: Dolga zadrga na prednjem delu. Ostalo:Silikonske raztegljive obrobe, odsevnikiCena: 166 evrov.Jakna Dotout Spirited nam je najbolj všečna v letošnji sezoni. Pravzaprav gre za univerzalno kolesarsko jakno, ki jo lahko uporabljate tudi za kako drugo rekreacijo. Odlikuje jo sproščen anatomski kroj, izdelana je iz toplih in prijetnih termo tkanin Thermo Active, to so tkanine z različno elastičnostjo, za optimalno prileganje in svobodo v gibanju, zapenjanje z zadrgo po celotni dolžini, zaščita zadrge na spodnji strani, elastični zaključki rokavov, odsevni elementi za odlično opaznost ponočiTemperaturno območje med -5 in 10°C.Cena: 195 evrov.Jakna Assos Equipe RS Winter je najdražja, kar smo jih našli v slovenskih trgovinah. Pravzaprav tako drage jakne sploh še nismo videli. Nismo je še nosili, tako, da informacij iz prve roke ne moremo dati, lahko pa dopišemo kaj o njej meni prodajalec. Zasnovana je za intenzivno kolesarjenje v najostrejših zimskih pogojih ter namenjena vsem tistim, ki kolesarijo skozi vse leto in jih niti najostrejši zimski meseci ne zaustavijo. Jakna se obnaša kot zimska koža, skupaj s telesom diha, se giblje ter nudi ravno pravšnjo termo izolacijo za vzdrževanje optimalne telesne temperature.Equipe RS Winter je najtoplejša jakna v Assosovi ponudbi. Tehnično dovršena jakna je namenjena kolesarjenju v hladnih zimskih dneh. Zaznamuje jo polno tehničnih novosti, ki v primerjavi z predhodnikom pripeljejo do lažjega oblačila, ki nas bolje ščiti pred mrazom, se hitreje suši, ne ovira gibanja in je hkrati še udobnejše. Uporabna posebnost je integrirana zaščita za vrat, ki jo lahko po potrebi povlečemo čez obraz ali pa popolnoma pospravimo.Temperaturno območje: 3.3, zima, med -4°C in 8°C . Dvoslojna membrana, vodoodbojna, za veter neprepustna, elastična in izjemno dobro dihajoča ter podložena s toplo termo tkanino Osmos Heavy, nahaja se na sprednji strani oblačila. Teža tkanine: 235 g/m2; Paropropustnost: 30,000/m2/24h; Vodni stolpec: >10,000mm, Elastičnost: 4 smerna ... Prav gotovo je to jakna, ki vam bo služila več sezon.Cena: 650 evrov.Castelli je podjetje z največ izkušnjami, ko gre za tehnološki napredek pri izdelovanju kolesarskih oblačil. Sprva so jo pri Castelli-ju zasnovali kot trening jakno za hladno vreme in dirke v ekstremnih vremenskih razmerah za profesionalne kolesarje, v resnici pa se v večini pogojev odlikuje zahvaljujoč popolni zaščiti pred vetrom, odlično prileganjem raztegljivim tkaninam in najboljši zračnosti v svojem razredu.Zaščitna tkanina Gore-Tex Infinium Windstopper igra glavno vlogo pri tej jakni. Ima tudi stranske zračnike na zadrgo, kar je zadnja leta pri kolesarjih na listi želja, ko gre za zimska oblačila. Dva žepa zadaj sta odlična in tretjega sploh ne boste pogrešali. Za temperature: od 4- do14°C . Teža: 305gCena: 220 evrov.​Ena izmed najcenejših kar smo jih našli v naših prodajalnah je jakna Van Rysel Racer, ki je pravzaprav tudi ena boljših kar smo jih nosili. Jakna deluje, kar je tudi njen glavni namen, to pomeni, da zadržuje toploto in odvaja vlago. Drugega niti ne pričakujemo od zimske jakne. Ko se ustavimo, nas ne zazebe takoj. Kroj je nekoliko zastarel, a to ne moti, rokave lahko snamemo, vendar zakaj bi to počeli? Kar nam je zelo všeč je hrbtni del pod žepi, ki je zelo lepo podaljšan, kar rešuje naše kolesarske hlače, če je cesta mokra, umazana in nimamo ass saverja. Odlična jakna za vsakdanji trening.Cena: 69 evrov.