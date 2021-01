Janja Garnbret in Domen Škofic preplezala trboveljski dimnik

Na trboveljskem dimniku je jeseni zrasla najdaljša umetna plezalna smer na svetu. Težko in atraktivno smer sta preizkusila ena najboljših športnih plezalcev na svetu,in. Kar 360 metrov dolgo mojstrovino postavljalcevinjima je uspelo preplezati v drugem poskusu, so sporočili iz freemedia.si.Postavljavca z mednarodno licenco,n in, sta s svojo ekipo na trboveljskem dimniku postavila najdaljšo umetno plezalno smer v zgodovini, ki je sestavljena iz 13 raztežajev in ocenjena z 8b+. Uporabila sta okoli 800 oprimkov in reliefov, ki so skupaj tehtali preko dve toni.Smer je že jeseni v drugem poskusu uspelo preplezati Garnbretovi in Škoficu, vzpon pa tudi za plezalca njunega kalibra ni bil lahek. Prvi poskus je trajal skoraj 12 ur, a sta vrh dosegla z več padci, zato ni bil uspešen. Drugič sta na vrh dimnika prišla po sedmih urah in pol, vse raztežaje pa sta na koncu uspešno prosto preplezala.Njun poskus na dimniku termoelektrarne v Trbovljah, ki je s 360 metri najvišji dimnik v Evropi, so zabeležile tudi kamere in nastal je 48-minutni dokumentarni film o podvigu, katerega premierna spletna predstavitev je na voljo danes.