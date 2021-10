Mizuno: nenehno čez rob

Brooks: kjer tečejo in so srečni



Salomon: vedno je pravi čas za igro

Pronacija, nevtralni položaj, supinacija

Pronatorji

MIZUNO WAVE INSPIRE 17

Jesenski test tekaških copat. FOTO: Dejan Javornik

MIZUNO WAVE HORIZON 5

BROOKS ADRENALINE GTS 21

BROOKS GLYCERIN GTS 19

BROOKS LAUNCH GTS 8

Nevtralci in supinatorji

MIZUNO WAVE SKY 5

MIZUNO WAVE SKY NEO 2

SALOMON PREDICT 2

BROOKS GLYCERIN 19

BROOKS GHOST 14

Najboljše, kar lahko pri nas na noge po tekaško nadenete z Japonskega, iz Amerike in Evrope – in samo stečete. S tekom sežete čez rob, ste srečni in ste nenadoma sredi najlepše igre.V jesenskem izboru tekaških copat predstavljamo modele treh blagovnih znamk, ki so močno zasidrane na slovenskem tržišču in ki se s trudom slovenskih zastopnikov posvečajo izobraževanju tako tekačev kot prodajalcev. Torej: Mizuno, Brooks in Salomon. Tekaški copati, ki jim je mar za tekače, bi lahko rekli.Poletova testna ekipa je preizkusila vse modele na vseh tekaških podlagah: asfaltu, makadamu, gozdno-travniških poteh in tartanu.Mizuno želi razvijati in proizvajati izdelke, katerih osnovna značilnost je športna funkcionalnost. Ciljna skupina so športniki (tekmovalci in rekreativci), ki zahtevajo tehnično najbolj izpopolnjene izdelke. Ob upoštevanju dejstva, da se tekači med seboj razlikujejo, je Mizunova ekipa razvila več modelov copat, med katerimi lahko prav vsak poišče ustreznega.Osnovno vodilo strokovnjakov je bilo izdelati visokokakovosten izdelek, ki omogoča tako vrhunskemu kot rekreativnemu športniku neovirano gibanje do meja njegovih sposobnosti, hkrati pa zmanjšuje možnosti poškodb.Glavni poudarek modelov je na stabilni amortizaciji. ​Mizuno je že dolgo tako rekoč glavni igralec na našem tekaškem trgu. Že desetletja. Je sinonim za vrhunski tek na Slovenskem. Slogan, ki smo si ga zapomnili, je: »Sezite čez rob.«Kultna ameriška znamka Brooks je že leta med vodilnimi pri nas, zelo dobro se je umestila tja, kamor že dolga desetletja spada v svetovnem merilu, le da tega v Sloveniji nismo vedeli. Brooks Sports Inc., ki je svoj prvi čevelj izdelala že leta 1914, prepriča z vsako novo tehnološko inovacijo, ki služi tekaču. Cilj proizvajalca je tek predstaviti kot doživetje in zabavo. Znamka proizvaja izjemne moške in ženske tekaške čevlje v več kot 40 državah po vsem svetu.Poudarek je na stabilnosti, blaženju in nadzoru nad gibanjem, vse za vrhunsko doživetje na vseh ravneh.Pri njih pravijo: »Teci in bodi srečen.«Blagovna znamka Salomon je bila ustanovljena leta 1947 v osrčju francoskih Alp, zato jo, čeprav ima tudi druge lastnike, razumemo kot evropsko, predvsem zaradi razvoja. Specializirala se je za opremo za dejavnosti v naravi. Trenutno velja za vodilnega evropskega proizvajalca oblačil in opreme za gibanje na prostem. Tudi v Sloveniji je seveda z dobrim delom zastopnikov prevladujoča znamka na trgu copat, predvsem za teren, vse več razvoja pa je usmerjenega tudi na tiste teke, ki jim rečemo, da so po ravnem.Njihov slogan je tudi: »Zdaj je čas za igro.«Ponovimo nekaj bistvenega: kakšno nogo imate, da boste vedeli, kateri tekaški copat je za vas. Pronacija, nevtralni položaj, supinacija? Pronacija je popolnoma naraven proces, ki je ključnega pomena za pomoč našemu telesu, da absorbira sile udarca ob tla. Med tekom ali hojo se naši stopalni loki zvrnejo navznoter, ko stopala udarijo ob tla, pri čemer se energija udarca varno porazdeli po telesu. To propadanje loka je tisto, kar imenujemo pronacija. Čeprav je pronacija potrebna za tek, se lahko pri vsakem tekaču pojavi na zelo različnih ravneh, katerih skrajnosti so lahko problematične.Tekače, katerih stopalni loki se komaj kaj zrušijo, imenujejo supinatorji, medtem ko se tisti, pri katerih se loki preveč zrušijo, imenujejo čezmerni pronatorji. Če se vaš lok zruši v normalnem območju, potem velja, da ste nevtralen tekač.Na žalost lahko čezmerno propadanje loka (čezmerna pronacija) povzroči bolečino in nelagodje na drugih delih telesa, na primer gležnju, ahilovi tetivi, golenici, zunanjem delu kolena, zunanjem delu kolka, stopalnem loku in peti.Če ne vemo, kaj smo, pogledamo podplat svojih čevljev, najbolje tekaških. Supinatorji imajo obutev večinoma obrabljeno na zunanjem robu čevlja. Nevtralci – obrabo najdemo v obliki črke S, od zunanjega dela pete do palca. Čezmerni pronatorji: največ obrabe najdemo v bližini palca, na notranji strani pete in stopalu takoj za prsti.moški, ženskiŽe kar 17. izvedba modela Wave Inspire z novo fanshaped wave tehnologijo je namenjena prav pronatorjem. Daje potrebno oporo med tekom, hkrati nam omogoča izjemno blaženje. Nov zgornji del omogoča zelo udoben občutek in odličen oprijem copata s stopalom. Nova pena U4iCX v vmesnem podplatu zagotavlja še več udobja in vzdržljivosti. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10, ki omogoča dober oprijem na različnih podlagah, pena ​MizunoEnerzy v peti pa več blaženja in odzivnosti. Copat je lahek in stabilen.Primernost za tekajoče:10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min./km21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min./km42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min./kmPrevladujoči značilnosti: stabilnost in odzivnost.Namembnost: priporočamo ga srednje težkim in težkim tekačem pronatorjem (tudi izrazitejšim). Ta copat je primeren za vse podlage.moškiNamenjen je tekačem pronatorjem, ki iščejo veliko udobja, blaženja v kombinaciji s stabilnostjo copata. Vse želeno blaženje, udobje in stabilnost nam zagotavljata tehnologiji​ XPOP in MizunoEnerzy. Zgornji del copata sestavlja dvoslojna tekstilna mreža​ AeroHug. Spodnji sloj mreže je elastičen in daje dober oprijem, zgornji je manj elastičen in deluje kot stabilizator. Tehnologija SmoothRide ​v podplatu stabilizira gibanje podplata v smeri prsti-peta ali obratno. Podplat iz karbonske gume X10 nam zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah.Primernost za tekajoče:10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min./km21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min./kmPrevladujoča značilnost: odlično prileganje stopalu.Namembnost: priporočamo ga vsem pronatorjem, ne glede na težo tekača in širino stopala.moški, ženskiMed tekači pronatorji je ta copat zelo priljubljen, ker se odlično prilega stopalu, to pa zagotavlja brezšivna tehnologija 3D Fit Print. Primeren je za tek na vseh podlagah. Copat odlikuje nova tehnologija GuideRails, ki je v enem samem kosu in daje učinkovito podporo tako gležnju kot kolenu. Za blaženje poskrbi kombinacija tehnologije​ BioMoGo DNA in DNA LOFT.Primernost za tekajoče:10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min./km21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min./km42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min./kmPrevladujoča značilnost: odlično prileganje stopalu.Namembnost: copat je namenjen pronatorjem, ne glede na širino njihovega stopala in težo.moški, ženskiModel je primeren za pronatorje, za kar poskrbi pronacijska podpora GuideRails. Ne glede na to, kateri del stopala se prvi dotakne tal, se DNA LOFT popolnoma prilagodi vašim potrebam. Za optimalen prenos teže med tekaškim korakom poskrbi stabilizator Omega Flex Groove. Posebno udobje ponuja zgornji del copata, ki ima dvojno zračno mrežico in oblogo​ OrthoLite v notranjosti.Primernost za tekajoče:10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min./km21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min./km42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min./kmPrevladujoča značilnost: pronacijska podpora.Namembnost: priporočamo pronatorjem ne glede na težo in širino stopala. Copat je primeren tudi za hitre teke po vseh podlagah.moški, ženskiPronacijska izvedba Brooksovega modela Launch je še vedno lahka, hitra in zelo odzivna. Copat odlikujejo pronacijska podpora GuideRails, blaženje BioMoGo DNA in mrežica Air Mesh. Ta je narejena v enem kosu in tako zračna, da je ne boste niti čutili.Primerna razdalja in primernost za tekajoče: 10 in 21 km v tempu okrog 4:00 min./km.Prevladujoča značilnost: odlična pronacijska podpora.Namembnost: za hitre treninge in tekmovanja pronatorjev ne glede na širino stopala, na vseh urejenih podlagah.moškiLahko bi zapisali, da je to najpopolnejši Mizunov izdelek, ki pokriva nevtralne modele tekaških copat, z vgrajeno ploščo​ FoamWave navdušuje in ponuja še več mehkobe in udobja. Vmesni podplat je sestavljen iz kombinacije pen​ Enerzy in Enerzy Core, ki tekaču omogočata skladno in popolno udobje, blaženje in odzivnost. Zgornji del copata sestavlja dvoslojna tekstilna mreža​ AeroHug, ki v kombinaciji s spodnjim, manj elastičnim delom deluje kot stabilizator. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10, ki zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah.Primernost za tekajoče:10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min./km21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min./km42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min./kmPrevladujoča značilnost: novost je pena ​XPoP v vmesnem podplatu, ki v povezavi s peno U4icX in U4ic omogoča vrhunsko blaženje in odzivnost ter izjemno udobje na vsakem koraku.Namembnost: izjemno udoben nevtralni model s poudarkom na blaženju je primeren tudi za vse teže tekačev (tudi težje), ki si želijo maksimalnega udobja in blaženja, in to na vseh podlagah.moški, ženskiCopat je nadgradnja modela Mizuno Wave Sky. Daje nam izjemno udobje in lahkotnost, ki nam ju zagotavlja tehnologija​ Enerzycore. Za udobje in stabilnost poskrbi U4iCX v srednjem delu copata. Enerzy pomeni, da nam ponuja blaženje in odzivnost v spodnjem delu. Za odličen oprijem s stopalom poskrbi konstrukcija, t. i. nogavica. Model je v drugi izvedbi postal še udobnejši in lažji.Primernost za tekajoče:10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min./km21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min./km42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min./kmPrevladujoča značilnost: popolno udobje na vseh terenih.Namembnost: vrhunski copat je zasnovan za vse z nevtralnim polaganjem stopala, ne glede na težo tekača in širino stopala.moški, ženskiModel Predict 2 odlikujeta izjemno udobje in mehkoba zaradi tehnologije Anatomical Decoupling. Copat je narejen na osnovi TPU pene Infiniride, ki prinaša dodatno odzivnost in poskrbi za udobje in blaženje. Copat se prilagodi posameznikovi tehniki teka, s prenosom teže na podplat pa se kar najbolje prilagodi terenu.Primernost za tekajoče:10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min./km21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min./km42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min./kmPrevladujoča značilnost: čevelj tesno objame nogo z vseh strani, brezšivna notranjost pa daje občutek nošenja rokavice.Namembnost: priporočamo ga vsem s srednje širokim do širokim stopalom, ne glede na težo tekača. Primeren je za vse podlage.moški, ženskiModel je primeren za tekače z nevtralno postavitvijo stopala. Ne glede na to, kateri del stopala se prvi dotakne tal, se sistem DNA LOFT popolnoma prilagodi vašim potrebam. Za optimalen prenos teže med tekaškim korakom poskrbi Omega Flex Groove, to je poseben stabilizator. In prav posebno udobje omogoča tudi zgornji del copata, ki ima dvojno zračno mrežico in oblogo OrthoLite ​v notranjosti.Primernost za tekajoče:10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min./km21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min./km42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min./kmPrevladujoči značilnosti: močno blaženje in izrazito udobje.Namembnost: zaradi blaženja DNA LOFT ga priporočamo tekačem vseh tež in širin stopala. Copat je primeren tudi za hitre teke po agresivnejši podlagi.moški, ženskiNovi Ghost 14 odlično združuje udobje, blaženje in nizko težo. Zgornja mrežica omogoča veliko udobja in zračnosti, prav tako je zračen jezik. DNA LOFT v celotnem podplatu nam daje odlično blaženje. Tehnologija Segmented Crash Pad omogoča gladek prehod iz druge faze tekaškega koraka v tretjo. Se pravi, da gre za stremljenje k popolnosti koraka.Primernost za tekajoče:10 km; 45 min.; tempo okrog 4:30 min./km21 km; 1 h:50 min.; tempo okrog 5:15 min./km42 km; 4 h:00 min.; tempo pod 6:00 min./kmPrevladujoči značilnosti: udobje in blaženje.Namembnost: model je primeren za različno težke tekače z nevtralnim stopalom in supinatorje. To je odličen trening tudi za hitrejše tekače.