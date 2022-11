Kaj pomeni, ko vitaminom poteče rok uporabe?

Najbrž vam že vsega zmanjka preden se spomnite pogledati do kdaj ima vaš vitamin rok trajanja. Zato pa so vsi vitamini zapakirani v tako majhnih količinah, kajne?

Pa vendar, raziskava iz leta 2018 je najprej pokazala, da 80 odstotkov Evropejcev uživa neko vrsto prehranskega dopolnila, pa naj gre za probiotike, ribje olje ali multivitamine. In v tej raziskavi so odkrili, da skoraj polovica uporabnikov občasno uživa vitamine s pretečenim rokom. Kako nevarno je to?

Na splošno velja, da vitaminom in dodatkom rok uporabe poteče, vendar se na to ne gleda enako kot na hrano. Roki uporabnosti živil so določeni zaradi javne varnosti, saj veliko pokvarljivih živil po preteku roka uporabnosti postane škodljivo.

Vendar se vitamini in prehranska dopolnila zaradi postopka priprave običajno ne pokvarijo tako hitro kot hrana. Razlog, da jim poteče rok uporabe, ni v tem, da očistijo, razbistrijo ali razvijejo škodljive bakterije, kot se zgodi nekaterim živilom. To je zato, ker se razgradijo in pride do razpada hranila, ki je v vitaminu. Zato njihova učinkovitost pade po roku za uporabo. Postanejo prazna, neučinkovita.

Torej uživanje prehranskih dodatkov s pretečenim rokom naj bi načeloma ne bilo nevarno varno. Vitamini ne postanejo strupeni, žal pa vedno izgubijo učinek. Nevarni so le v primeru, neustreznega hranjenja, torej v toplem, vlažnem okolju, kjer je tudi plesen.

Vsak vitamin ima na etiketi napisan rok uporabe. Spremljajte ta datum. Največkrat je rok trajanja večine vitaminov dve leti.