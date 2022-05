Kaj prinaša 10.000 korakov na dan?

Koraki, ki nam jih beleži pametni telefon nas lahko vodijo v odvisnost. Kar pa niti ni tako slaba razvada, če smo prej sloveli kot kavčarji.

Ampak, ne samo to. Štetje korakov je lahko uvod v popolnoma drug svet. V ta, naš svet, svet gibanja, svet, ki ni rajski, je pa najlepši približek. Tako menimo mi v našem uredništvu. No, to že dobro veste, vsi, ki nas redno berete.

Kaj lahko pričakujete, če se danes odpravite na sprehod in izpolnite normo 10.000 korakov, nato pa to storite vsak dan?

Pravzaprav to velja za poljubno število korakov, ki predstavljajo izziv glede na vašo trenutno stopnjo telesne pripravljenosti, oziroma forme. Hoja ima lahko izjemne pozitivne učinke na skoraj kateri koli del telesa. Tudi o tem smo že veliko pisali. Pri Datasportu smo jih našli kar nekaj.

1. Izboljšano zdravje srca.

Študija je pokazala, da imajo ljudje, ki redno hodijo, bistveno manjše tveganje za bolezni srca in ožilja.

2. Močnejša pljuča.

Vsakodnevno gibanje krepi pljuča. Poleg tega telo začne bolj učinkovito uporabljati kisik.

3. Izboljšana koncentracija.

Telesna aktivnost sproži izločanje hormonov dobrega počutja, poveča pretok krvi v možgane in pozitivno vpliva na kognitivne funkcije. Po prijetnem sprehodu v naravi boste zagotovo manj pod stresom, a tudi bolj ustvarjalni, produktivni in osredotočeni.

4. Močnejše kosti.

Redna aktivnost pomaga vzdrževati gostoto kosti.

5. Močnejše telo.

Mišice lahko okrepite tudi s hojo. Vendar je ohranjanje mišične mase še posebej pomembno v odrasli dobi, ko naše telo začne izgubljati mišično maso.

6. Pomaga stabilizirati raven sladkorja v krvi.

Seveda hoja, ali katera koli druga telesna dejavnost ne more izbrisati vseh vaših slabih navad, je pa dobro vedeti, da ko ste aktivni, vaše mišice porabijo več glukoze in tako ohranjajo stabilnejšo raven sladkorja.

7. Lahko pomaga uravnavati krvni tlak.

8. Boljša fleksibilnost in stabilnost.

Okrepljene mišice in prožni sklepi so enako boljša prožnost in stabilnost.

9. Imeli boste več energije.

Telesna aktivnost je odličen način za povečanje energije in boj proti utrujenosti, saj krepi srce in izboljšuje cirkulacijo.

10. Boljša volja.

Med rekreacijo se sproščajo endorfini, serotonin in dopamin, ki igrajo ključno vlogo pri uravnavanju razpoloženja.

Opozorilo: hoja ne more odpraviti vseh slabih navad. Zato si s telesno aktivnostjo vedno zagotovite zdravo uravnoteženo prehrano in dovolj spanca.