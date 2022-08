Kaj se dogaja v telesu, ko hodimo bosi?

Sitne mamice in babice ne dovolijo po stanovanju hoditi bos, ker so ravno pomile po tleh. Za hojo po stanovanju so copati, za hojo po svetu so čevlji ... in pika.

Ampak zunaj je poletje. Ko je poletje smo tudi na plažah ali pa nekje visoko zgoraj, kjer so travo ravnokar popasle krave, ovce in koze. Sezujmo se.

Bosi smo torej edino na dopustu, na primer, ko iz morja prepešačimo nekaj metrov do ležalke na plaži. Tisti, najbolj leni si kdaj in kdaj natikač ne nataknejo tudi, če gredo z ležalke do šanka. Na koncu počitnic opazijo, da so odebelili podplate in da se pravzaprav bolje počutijo. Ženske so jezne na debele podplate in krog je končan. Ampak, v resnici se vsakdo, ki se je navadil hoditi bos, počuti bolje. Zakaj ke tako pa imajo strokovnjaki na to temo pravo razlago.

Strokovnjaki trdijo, da sta hoja in tek z bosimi nogami zdravilna, človeka naj bi olajšala različna kronična obolenja in nanj vplivala blagodejno ter ga »spet« povezala z naravo. Sliši se kot obrabljena fraza vendar temu ni čisto tako.

Zgodbe o prednostih ozemljitve, kot se temu zdaj reče, krožijo že stoletja. Ideja je, da bližje kot ste Zemlji, več zemeljske energije lahko absorbirate skozi svoja stopala.

To se morda sliši nekoliko neresno, sploh če se spomnimo vseh opozoril, da ne smemo biti bosi. Slišimo, da ne smemo hoditi po umazaniji, saj lahko paraziti in bakterije ali žuželke prodrejo skozi kožo. Možni so tudi drobci stekla ali drugi ostri predmeti, ki bi nas lahko poškodovali. Kljub zgoraj omenjenim nevarnostim je dokazano, da bosa hoja prispeva k splošnemu zdravju.

Kaj so znanstveniki odkrili, da se dogaja v telesu, ko hodimo bosi

Odkrivanje Zemljine energije

Vse več je dokazov, da imamo mi in druge oblike narave okoli sebe energetsko polje. Znanstveniki še vedno odkrivajo, kaj pozitivno in kaj negativno vpliva na naša energetska polja. Zemlja ima svoje energijsko polje oziroma frekvenco. Vse več je raziskav, ki podpirajo in dokazujejo, da lahko zemeljski elektroni povzročijo številne terapevtske koristi.

Kako zemeljski elektroni prispevajo k zdravju?

Zdravstvene koristi vključujejo: zmanjšanje bolečine, izboljšanje spanja, redčenje krvi, zmanjšanje vnetij, zmanjšanje stresa in ravni kortizola, lajšanje bolečin v mišicah in izboljšanje parasimpatičnega sistema (pretok krvi, dihanje, oksigenacija krvi, srčni utrip).

V študijah so ljudem naročili, naj hodijo bosi. Večina jih je poročala o večjih izboljšavah parasimpatičnega sistema v samo 30 minutah in pozitivnih rezultatih, ki vključujejo zmanjšanje stresa in odpravo vnetja. Poleg tega bosonoga hoja pomaga pri osteoporozi, sladkorni bolezni in težavah s ščitnico ter izboljšuje fizično zdravje stopal.

Če tega niste vajeni, so lahko vaša stopala krhka in nagnjena k poškodbam. Če vas bodejo kamenčki med ležalko na plaži do morja, vas čaka veliko vaje.

Osnovni nasveti za bosonoge začetnike:

Na začetku delajte manjše korake in krajše razdalje, če se boste tega lotili zunaj. Lahko pa za začetek po stanovanju hodite brez copat. Ampak, obljubite, da boste vi večkrat pomili tla. Razgibajte svoje sklepe. Poskusite s kako športno rekereacijo na kateri moraš biti bos.

Na koncu je vrnitev h koreninam

Bosonoga hoja je zagotovo še en način za izboljšanje našega zdravja, hkrati pa ostajamo povezani z naravo okoli nas. Raziskava je pokazala, kaj se zgodi z vašim telesom, ko hodite bosi, in rezultati so bili pozitivni. Čeprav je potrebnih več raziskav, preden lahko zdravnik predpiše bosonogo hojo kot zdravljenje. Ni vam treba čakati, da vam zdravnik reče, da poskusite.

Indijanci, ki jih spretno mistificira in romantizira Christopher McDougall, ameriški avtor knjige Rojeni za tek (Born to Run), ki je postala biblija privržencev bosonogega teka in teka z obuvali z minimalnim blaženjem, naj bi s svojim naravnim načinom življenja, ki je pravzaprav tek na dolge proge, in, obrnjeno, s svojim tekaškim gibanjem, ki velja za najnaravnejšega, po mnenju privržencev dokazovali natančno to. Tarahumare so vstopnica ali, bolje rečeno, izstopnica modernega človeka iz norega drvečega vlaka, ki naj bi nas vse hitreje vozil v svetlo prihodnost, a nas na drugi strani domnevno oddaljuje od samih sebe. Od našega bistva. Seveda v korist zelencev industrije.