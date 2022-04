Kaj se zgodi, če 10 dni ne spijemo kave?

Je kava zdrava ali ne, to že vemo. Veliko smo že pisali o kavi. Še vedno smo na strani uživalcev te opojne tekočine, seveda, če jo pijemo v primernih količinah.

Vprašanje, kako škodljiva je kava, pogosto sproža deljena mnenja. Jasnega odgovora ni, saj ima lahko ta pijača tako pozitivne kot negativne učinke.

Poleg tega se toleranca na kofein med ljubitelji razlikuje. Toda kaj se zgodi, ko se odrečete kavi? Za mnoge je to povsem nepredstavljivo. Mnogi ljudje se med težkim dnevom zanašajo na kavo, ker jim daje dodatno energijo.

Pitje kave na tešče, takoj, ko zjutraj vstanemo strokovnjaki ne priporočajo. Zjutraj naše telo izloča kortizol – stresni hormon. Njegova raven pri zdravih ljudeh je najvišja v zgodnjih jutranjih urah in doseže vrh okoli 7. ure zjutraj. Kava kot poživilo je v tem primeru odveč. A vrnimo se k dvomom iz naslova ...

1. Pojavi se glavobol

Poenostavljeno: struktura kofeina je podobna adenozinu. Adenozin je transporter v osrednjem živčnem sistemu, področju, ki sodeluje pri uravnavanju zavesti in budnosti. Kofein deluje na istih mestih in blokira adenozin ter nas ohranja budne. Ko pa se kavi odrečemo, lahko postane resno, ker je raven adenozina nenadoma višja kot običajno, kar lahko povzroči glavobole.

2. Večja utrujenost

Stranski učinek, ki ni presenetljiv. Razlog je enak kot pri prvi točki. Adenozin nenadoma ni več blokiran, žile se razširijo in počutimo se izčrpane. Dobra novica – sčasoma se število receptorjev uravnava in spet boste boljši– brez dodatnega odmerka kofeina. Nasvet: hladen tuš ali kratek sprehod vam bosta pomagala, da se zjutraj zbudite. Ingver tudi krepi – pripravite si čaj iz svežih zelišč.

3. Morda ste manj produktivni

Vsakodnevne aktivnosti, kot sta čiščenje ali nakupovanje, vam morda ne bodo problem – saj boste v gibanju. Ko pa se boste usedli in se bolj posvetili umskemu delu, boste opazili razliko v pozornosti in produktivnosti. Kofein v zmernih odmerkih poveča osredotočenost.

4. Morda boste občutili veliko željo po sladkem

Zaradi padajoče ravni energije lahko začnete uživati ​​v energijsko bogati hrani ali jesti sladkarije. To lahko traja le nekaj dni, vendar bo precej intenzivno. Nasvet: Privoščite si sadje in zdrave prigrizke.

5. Opazili boste manj stresa

Kofein spodbuja tudi izločanje dveh drugih hormonov: adrenalina in noradrenalina. Hormoni se sproščajo, ko ste pod stresom – so razlog za zvišanje krvnega tlaka, pospeševanje srčnega utripa in dihanja. Hkrati lahko ta reakcija spodbudi izločanje drugega stresnega hormona – kortizola. Učinki lahko trajajo ure. Če ste že pod velikim stresom, lahko preveč kofeina poslabša vaše stanje.

Zato je lahko manj stresno, če uživate manjše količine kave ali pa je sploh ne pijete. Vsekakor bi bilo dobro razmisliti o pitju kave ali zmanjšanju količine, če opazite fizične znake, kot sta drgetanje ali povečano potenje po pitju. Prav tako je bolje, da preskočite skodelico kave, če ste pogosto pod stresom.

6. Morda imate težave z zaprtjem

Jutranja kava ne spodbuja le vaše cirkulacije, ampak tudi prebavo. Če se boste odpovedali kavi, boste opazili spremembe v prebavi in ​​sprva boste morda zaprti. Ampak ne skrbi. Kmalu bo bolje. Seveda lahko zjutraj namesto kave popijete vročo limonado.