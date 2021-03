Kako epidemija vpliva na priljubljenost kolesarjenja med otroki

FOTO: Mavric Pivk/Delo

Otroci tudi v času epidemije ostajajo enotni: Kolesarjenje je kul!

FOTO: Blaž Samec/Delo

Starši naj postanejo vzor pri nošenju čelade

Pomlad poleg toplejših dni prinaša tudi epilog programa Varno na kolesu, ki že tradicionalno ozavešča mlade kolesarje in kolesarke o pomenu spoštovanja prometnih predpisov in kolesu kot trajnostnemu prevoznemu sredstvu.Ker pomlad prinaša še dodatne možnosti za kolesarsko udejstvovanje na prostem in razmišljanje o varnosti najmlajših udeležencev v prometu, so slovenski učitelji spregovorili o priljubljenosti kolesarjenja v času epidemije in opozorili na opazno poslabšanje gibalne sposobnosti otrok zaradi prekomernega sedenja v času pouka na daljavo.V spletni anketi so izpostavili tudi na pomemben vpliv staršev pri kolesarski vzgoji otrok in zaskrbljujoče dejstvo, da je kar četrtina kolesarskih poti v šolskih okoliših nezadostno urejenih.»Kolesarjenje je šport, ki smo ga v času karantene lahko izvajali le z minimalnimi omejitvami, npr. omejen prehod med občinami,« je priljubljenost kolesarjenja v času epidemije komentiralaučiteljica na OŠ Moravče. »Menim, da smo v tem letu naredili velik korak nazaj na področju gibalne kulture. Učenci niso več tako spretni na kolesu, gibanje je bolj okorno, telesne značilnosti so slabše. To je velik alarm za vse nas, da je potrebno nekaj spremeniti in to čim prej, saj se otrokom dela velika škoda za njihovo zdravje, telo in odnos do gibanja oziroma športa,« je še izpostavila.V kopici sprememb, ki jih je prinesel pouk na daljavo, so šole iskale različne načine, kako bi učence dodatno spodbudile h gibanju in športnem udejstvovanju v prostem času, saj so vsi učitelji enotnega mnenja, da je skrb za dovoljšnjo mero fizične aktivnosti ključnega pomena za zdravje otrok. Programi, ki spodbujajo učence k gibanju v prostem času, so zaradi zaskrbljujočih opažanj zato še kako dobrodošli.Kljub oteženim razmeram zaradi širjenja koronavirusa je vseslovenski program letos združil več kot 10.000 osnovnošolcev iz 140 osnovnih šol, ki so po svojih močeh in z ozirom na varnostne ukrepe med šolskim letom pridno opravljali naloge. Za vse sodelujoče šole, ki bi se v razpisanih nalogah še rade izkazale, je dobrodošla novica, da je rok oddaje vseh izdelkov podaljšan do 12. maja 2021, spletno srečanje za vse sodelujoče, na katerem bodo znani finalisti programa, pa bo potekalo 27. maja 2021.Varno na kolesu: podaljšan rok oddaje nalog do 12. maja 2021.Na OŠ Alojzija Šuštarja so k pouku športa v živo in na daljavo skušali pristopiti celostno in ohraniti športne vsebine, ki jih lahko v danih okoliščinah najbolje izkoristijo. »Ves čas smo pri pouku športa kolesarili in ko je v mesecu oktobru prišel 2. val šolanja na daljavo smo elegantno kolesarili še naprej. V tem času je nastajal dnevnik vseh prevoženih kolesarskih kilometrov in zgodilo se je, da smo navdušili in s kolesarjenjem okužili cele družine. Vsak učenec, ki se je odločil za zbiranje kilometrov, ima v dnevniku ustvarjen svoj profil, opremljen s slikami in opisom ter zemljevidom opravljenih poti.Dnevnik vsebuje tudi podatek števila soudeležencev, ki so se udeleževali posameznih kolesarskih podvigov,« je povedala, mentorica programa Varno na kolesu na OŠ Alojzija Šuštarja, kjer so učenci in učenke od 5. do 9. razreda v času šolanja na daljavo skupaj zbrali prek 1.000 km, v šoli pa kar 3.300 km.Učitelji OŠ Olge Meglič Ptuj poročajo, da so učenci višjih razredov na začetku epidemije kolesarili manj, saj so se morali prilagoditi na novo situacijo, ki jo je prinesel pouk na daljavo., mentorica programa Varno na kolesu, je dodala: »Nekateri učenci so povedali, da so v obdobju epidemije več kolesarili, saj so imeli kot družina več skupnega časa, ki so ga preživeli v naravi in se občasno odpravili tudi na kolesarski izlet. V okviru projekta Varno na kolesu in naloge Kolesarjem prijazna šola smo med učenci izvedli anketo o priljubljenosti kolesarjenja. Zaenkrat je 78 % vprašanih učencev od 7. do 9. razreda odgovorilo, da so v obdobju epidemije kolesarili manj kot sicer, kar morda lahko pripisujemo temu, da je pouk potekal na daljavo. Veliko učencev je tako kolesarilo manj, saj se v običajnih razmerah v šolo ter na razne prostočasne aktivnosti pripeljejo s kolesom.«Družinski kolesarski izleti so priljubljena oblika skupnega preživljanja prostega časa, saj združujejo odkrivanje lepot narave s športno aktivnostjo, v kateri lahko uživajo tudi otroci. Čeprav je kolesarjenje zabavna in prijetna aktivnost, ne smemo zanemariti varnosti v prometu in o spoštovanju prometnih predpisov aktivno ozaveščati tudi mlade. Učitelji, ki so jeseni sodelovali v spletni anketi2, so namreč ocenili, da se učenci večinsko zavedajo pomena nošenja čelade in spoštovanja predpisov, a med učenci od 6. do 9. razreda čelado še vedno uporablja le zaskrbljujočih 10 %, slaba polovica učencev pa nošenju čelade ne pripisuje posebnega pomena.Program Varno na kolesu nenehno izpostavlja pomen nošenja čelade, ki lahko v najhujših primerih celo prepreči usoden izid nesreče. Učitelji še opozarjajo, da starši postavljajo največji vzor svojim otrokom in svetujejo, da si pred vsakim kolesarskim izletom nadenejo čelado. Odrasli imamo na najmlajše izjemen vpliv in jih lahko s svojimi dejanji spodbudimo k pozitivnim navadam.Preden se podamo na izlet je tudi pomembno, da skrbno načrtujemo pot, po kateri se bomo z otroki podali. Zaskrbljujoče je, da po mnenju učiteljev kar četrtina kolesarskih poti v njihovi okolici ni zadostno urejenih, zelo urejenih pa je le 6 %. Pomembno je, da se z nevarnimi odseki v svoji okolici dobro seznanimo in tako zagotovimo varno kolesarsko izkušnjo za celotno družino.