Kako naj pravzaprav jemo hamburgerje?

Burgerji so prehranski hit e nekaj sezon. Celo tisti športniki, ki najbolj pazijo na prehrano se v »off« sezoni pregrešijo najprej z njim in potem šele s pico.

Vendar, vsi menimo, da bi poleg burgerja morali postreči še zaščitno obleko, skafander ali kaj podobnega, ker pojesti burger pomeni umazati vsaj zgornji del oblačil, če ne celo vse do nogavic.

Kdo ima tako velika usta, da se lahko loti burgerja z ugrizom? Mick Jagger?

Na Poletovi strani stalno pišemo o zdravi prehrani. Moramo pa tudi o nezdravi, čeprav naša glavna pisateljica o tej temi Nada Rotovnik Kozjek, vedno trdi, da so tudi burgerji zdravi, če jih ješ ob pravem času. Ne bomo ji oporekali. Kdaj je pravi čas za burgerje? Če se nas vpraša, je odgovor: vedno!

In smo tam, kjer so tudi fleki na majici in v laseh včasih. Torej, burgerji so ena najbolj priljubljenih jedi na svetu. Uvrščeni so na jedilnike skoraj vseh restavracij s hitro prehrano.

Vendar, po mnenju predstavnikov priljubljene mednarodne verige restavracij hamburgerje jemo narobe. V podjetju Fridays pravijo, da moramo burgerje jesti na glavo. In za to obstaja dober razlog. Fridays je lansiral Flip It Challenge s sporočilom, da ima njihova nenavadna metoda svoje prednosti in obljublja veliko preprostejšo izkušnjo pri uživanju burgerjev.

Po mnenju njihovih strokovnjakov je najbolje, da hamburger obrnete na glavo. »Debelejša zgornja žemljica absorbira sok hamburgerja in mu pomaga, da dlje ohrani svoj okus.«

Strokovnjak za hamburgerje je še pojasnil: »Razlog, zakaj mnogi pravijo, da je hamburger boljši, če ga jemo narobe, je ta, da je zgornja žemljica debelejša. Torej, obračanje hamburgerja pomeni več kruha pod njim, ki absorbira sokove in okuse hamburgerja ter prelivov, ko ga ugriznete. Pomeni tudi, da se vaš jezik najprej sreča z nadevom, nato pa z burgerjem.«

Mimogrede, nekateri ljubitelji hamburgerjev se že leta trudijo širiti glas o tej zabavni metodi uživanja priljubljene jedi. Simon Dukes, ustanovitelj bloga Burger Lad, je za Insider leta 2018 pojasnil, zakaj bi morala biti »zgornja debela štruca« spodaj. Rekel je: »Burgerje strežejo takšne, kot so danes, izključno zaradi estetike. Krona (zgornji del) je očitno debelejši in zato trdnejši od spodnjega, zato morate za najboljši okus hamburger obrniti na glavo. Takrat bo zgornji del zdržal težo vsega drugega, manjša pa je tudi možnost, da vam v rokah vse razpade.« Pravi poznavalec hamburgerjev, ki trdi, da je to edini pravi način, da vaša obleka ostane čista in da začutite pravi okus burgerjev.

Nismo prepričani, da so nas prepričali ... Še vedno je treba imeti Jaggerjeva usta ...