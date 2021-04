Ko smo zoprni dlje časa, že drsimo v brezno pretreniranosti

Kako vsakodnevnemu urniku prilagoditi prehrano? Kako jo prilagajate sami?

Za rekreativne tekače naj tek ne bo nikoli prva stvar v življenju, ker je v življenju toliko drugih pomembnih in lepih stvari. Ko z veseljem počnemo druge stvari, bomo v svoje življenje verjetno bolj uravnoteženo vključili tudi tek.Prav tako koristi, da znamo prepoznati, kdaj smo zaradi teka preutrujeni, in si privoščimo počitek. Ko utrujeno zadirčno odgovarjamo svojim najdražjim, ker smo po teku (pre)utrujeni, se vprašajmo, ali mogoče nismo šli čez rob. Ko smo zoprni dlje časa, ponavadi že drsimo v brezno pretreniranosti.Pri tem padcu nas s poškodbo ali boleznijo ponavadi ustavi kar telo. Pomagajo tudi redne kontrole presnovnega stanja, na primer nekatere laboratorijske meritve in meritve sestave telesa. Ambicioznim tekačem v boju proti pretreniranosti pomagajo tudi urejena prehrana in urejeni odnosi na vseh drugih področjih življenja.Navdušeni tekač mora imeti dobro prehransko strategijo, ki mu zagotavlja optimalno poln tank bencina v vseh fazah vadbe, za kar potrebuje nekaj znanja in načrtovanja. O tem, kaj vse bomo pojedli, razmišljajmo že kakšen dan prej in poskrbimo, da imamo prigrizek vedno pri sebi.Izogibajmo se modnih diet in čudežnih živil. Ponavadi nam takšni prehranski pristopi samo jemljejo denar in čas, ki ga lahko porabili tudi za tek. Sama prilagajam prehrano svojim dnevnim obveznostim in načrtovanim športnim dejavnostim v precej tesnem urniku. Ker jem preprosto hrano, ki jo je tudi zelo enostavno pripraviti, s tem ne izgubljam veliko časa, predvsem pa poskrbim, da imam prigrizke vedno pri roki, doma, na delovnem mestu in tudi v avtu.