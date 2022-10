Vremenarji pravijo, da bo na dan vašega težko pričakovanega tekaškega dne deževalo. Mogoče tudi nocoj, ko bo v Portorožu nočna desetka. Kako se obleči za tek v dežju.

Redni, pravi tekači so vajeni tudi tega. Začetniki ne vedo kaj jih čaka, kajne?

Teči v dežju še ni tak problem, večji problem je ogreti se. Biti neogret na startu pa ni dobro.

Izogibajte se bombažnih oblačil. Ampak, hej, kdo še teče v bombažu?

Pri teku v dežju je pomembno, kakšne tekaške copate imate. Obstajajo tudi take, ki ne premočijo tako hitro kot običajne. Narejene so iz nepremočljivih materialov, in dokler voda ne pride čez gležnje v notranjost, ste suhi, potem pa ... Torej, tecite v svojih priljubljenih copatah. Na glavo dajte kapo s šiltom, ker je zelo moteče, če vam kaplje, padajo direktno na obraz. Ostalo je vse enako kot za tek v suhem. Tisti najbolj zmrznjeni tečejo v nepremočljivem anoraku, ki premoči že po nekaj kilometrih in potem ne vedo kam z njim.

Najpomembnejše za tek v dežju je, da se dobro ogrejete. Poiščite kak nadstrešek, kjer lahko temeljito naredite ogrevalne vaje. Na start pridite prešvicani in v anoraku, ker ga boste ob poku pištole dali svojemu spremljevalcu. Če to ni izvedljivo, poskušajte priti na start čim kasneje. Dobro ogretega tekača, dež moti pol manj, pravimo.

Dolge ali kratke hlače. Raje kratke, ker tek v dolgih hlačah polnih vode je vse prej kot prijeten. Rokavice? Da, vendar kam z njimi, ko nam bo vroče in bo nam vroče, že kmalu. Dolga majica? Lahko, vendar je podobno kot s hlačami, prej ali slej nas bo motila veliko bolj kot tista s kratkimi rokavi. Ogrevalna krema? Dobra ideja. Namažite se po rokah, dlaneh, stopalih, nogah, povsod tam, kjer vas najraje zebe. Trik, ki ga izkušeni uporabljajo na skrivaj.