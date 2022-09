Kako se posloviti od žalostnih službenih malic

Delo od doma ima svoje prednosti, še več pa ima pasti. Malica je že ena velika past.

Če se med službenim časom v veliki večini prehranjujete s sendviči in podobno, to počnete pred računalnikom za svojo mizo in si obenem ne vzamete dovolj časa za malico in medslužbeno sprostitev, potem je čas, da v svoje življenje spustite novo prehransko rutino.

Ne samo, da je slog modernega človeka sedentaren, da na naših zadnjicah presedimo preveč časa in da si ne vzamemo časa za razgibavanje, tudi prehranska rutina je lahko tako žalostna, kot so vaše mišice v telesu, ko jim ne privoščite vsaj 500 korakov med službo.

Pojdite od mize

Logično, kajne? A zelo malo je ljudi, ki si malico ne odnese naravnost na delovno mizo oziroma pred računalnik, kjer takoj lahko nadaljujejo z delom oziroma še huje, delajo medtem ko jedo. Le eden izmed petih ljudi v povprečju svojo malico poje drugje kot za pisalno mizo.

To, da smo vedno na istem mestu vpliva tudi na kreativnost človeka, sendvič pa vam tudi ne bo pomagal motivirati možganov. Namesto sedenja se odločite za sprehod, druženje s sodelavci, kratko malico in po možnosti še hitro vadbo. Dovolj je že, če malček hitreje stopite po stopnicah v vaše nadstropje.

Specite si zdrave prigrizke

V kategorijo zdravih prigrizkov spadajo domače energijske tablice, čips iz sladkega krompirja, musliji z oreščki, ... izbira je ogromna, a ne pozabite, da je to le prigrizek, torej vas ne bo držal pokonci celoten delovni čas, zato morate ob sebi imeti še glavno malico, tisto, ki vas bo napolnila z energijo in motivacijo.

Za čips iz sladkega krompirja potrebujete samo 4 sestavine:

poleg krompirja še sol, poper in oljčno olje. Krompir narežete na karseda tanke lističe, jih prevlečete z oljčnim oljem in posolite. 30 minut v pečici na 200 stopinjah celzija bo dovolj, oziroma dokler krompirček ni hrustljav. Med peko še poprajte in na koncu dosolite, po občutku.

Solata - kraljica lahkotnosti

Solata lahko v hladilniku zdrži več dni, tako da svežina ni pod vprašajem. Najdite način, ki vam najbolj ustreza pri pripravi solate in se ga držite. Mi priporočamo, da preliv vlijete v posodo iz katere boste jedli in jo obenem lahko neprodušno zaprete, čez preliv položite liste vaše najljubše solate, dodate paradižnik in ostalo zelenjavo po želji ter zaprite. Ko vam bo v službi zakrulilo v želodcu, posodo le pretresite, odprite in uživajte.

Sestavi si sam

Če imate na delovnem mestu v pisarni tudi svoj hladilnik, je stvar toliko bolj preprosta, saj si malico lahko nosite v službo in jo tam tudi pustite, če vam tisti dan ne uspe vsega pojesti. Zato si lahko na vsake toliko vašo malico sestavite tudi iz stvari, ki ste jih pustili v hladilniku. Malo sira, košček kruha, malo solate in oreščki je nekaj, kar vam zagotovo kdaj ostane.