Kako se prehranjuje kraljica Elizabeta II

Kraljica Elizabeta II je pred dobrim mesecem dopolnila častitljivih 96 let! Marsikdo jih je že v Sloveniji, ampak ni kraljica in zato njihov jedilnik ni tako mamljiv.

Ste se kdaj spraševali kaj je kraljica Elizabeta II, na primer? V Poletu stalno pišemo o pomembnosti prehrane. Ne težimo toliko z zdravo, kot s pravilno prehrano za običajne ljudi in za športne rekreativce ter športnike.

Ampak, vsi se sprašujejo, v čem je skrivnost njenega dolgega življenja? Mnogi smo prepričani, da je del njene dolgoživosti tudi prehrana. Kraljica Elizabeta II, sploh ni razvajenka in sploh ni izbirčna pri hrani, vendar je vse svoje jedilnike prepustila najboljšim strokovnjakom v Veliki Britaniji.

Po zaslugi kraljičinega dolgoletnega kuharja Darrena McGradyja, ki je izdal knjigo Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen, lahko preštudiramo natančen Elizabetin prehranski režim. Pomembno je omeniti, da so vse sestavine najvišje kakovosti, saj prihajajo neposredno iz ekoloških kmetij in sadovnjakov, ki pripadajo kraljevi družini.

Zajtrk

Kraljica svoj dan začne s skodelico čaja Earl Grey, ki ga pije z mlekom, vendar brez sladkorja. Poje tudi nekaj piškotov, njeni najljubši pa so Chocolate Bath Olivers. Lahko rečemo, da so čaj in piškoti prvi del zajtrka, saj se drugi del pojavi po tem, ko se Elizabeta II kopa, obleče in uredi. Nato pride skleda kosmičev ali toast z marmelado. Ob posebnih priložnostih bo kraljica poiskala umešana jajca v spremstvu dimljenega lososa.

Kosilo

Elizabeta II je pred kosilom rada popila koktajl z ginom, a je sčasoma to navado opustila. Formula za kosilo vsebuje veliko beljakovin in malo ogljikovih hidratov. Na mizi se pogosto znajdejo ribe na žaru z zelenjavo, kot sta špinača in bučke. Možna je tudi preprosta solata s piščancem. Pravilo je, da ne postrežejo ničesar, kar vsebuje škrob.

Popoldanski čaj

Gre za obvezen ritual, ki ga nikoli ne preskoči! Tako kot pri zajtrku si postreže tudi čaj Earl Grey, skupaj z različnimi drugimi dobrotami. Kraljičini najljubši so sendviči s kumarami in jagodni piškoti. Za sendviče kruh najprej premažejo s kremnim sirom, nato pa nanj položijo rezine tanko narezane kumare in liste mete, skorjo pa je treba odrezati. Piškote pripravijo tudi iz kruha, ki pa ga nato premažejo z maslom in domačo jagodno marmelado.

Večerja

Zadnji obrok dneva je skoraj kot kosilo. To pomeni izogibanje škrobu in uvedbo rib na žaru ali kakšnega drugega pustega mesa, skupaj z zelenjavo in solato.

Sladica

Še vedno si včasih zaželi kaj sladkega. Sveže sadje, na primer breskve in jagode. Tudi temna čokolada in čokoladna torta.

Česa kraljica nikoli ne je

Nikoli ne je česna! In nikoli medium pečenega mesa, vedno zelo dobro počenega!