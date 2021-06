Kako in s čim kuhati v stilu

FOTO: Arhiv proizvajalca

Ampak, brez panike bi rekel dobri vojak Švejk

Opremljen je pa tudi s priročno stopničko, s pomočjo katere se tudi nižjerasli lahko povzdignemo v »keson« našega off-road zaveznika. FOTO: Arhiv proizvajalca

Prišli smo na parcelo pod vznožjem naše najvišje izven alpske gore v Sloveniji, Snežnika.Po obvezni dozi zdravila Nature RX (o tem vsemogočnem zdravilu smo na naših straneh že pisali), je sledilo postavljanje Nexusa, Ultimate Nexusa. Ko smo naše overland prebivališče za nekaj dni postavili na obronek jase pred mogočnim pragozdom, nas je tisti del pod osso sternum spomnil, da zvočni efekti v želodčku niso pokazatelj nič dobrega. Jesti je treba! Amapak, kuhinje v Nexusu pa nebi radi zamazali.Rešitev so našli kolegi na samem južnem delu Afriške celine. Genialci iz podjetja Front Runner se ukvarjajo z izdelavo opreme za aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Njihov genialni izum se imenuje BBQ Grate, kar bi v divjem prevodu pomenilo čisto enostavno grill ploščo. Kar ta izdelek tudi je. Z eno izjemo. Narejen je za prevažanje na zadnjem kolesu vašega štiri kolesno gnanega prijatelja. Iz čisto enostavnega in praktičnega razloga. Umazanija in maščoba pač ne sodi v notranjost avtomobila. Zato se jo prevaža na rezervnem kolesu.Zadeva je nastavljiva, tako, da jo lahko postavimo na kolesa različnikh mer. Opremljen je pa tudi s priročno stopničko, s pomočjo katere se tudi nižjerasli lahko povzdignemo v »keson« našega off-road zaveznika. Na drugi strani luže boste za ta »gumi-roštilj« odšteli slabih 100 evrov. Ni malo, ampak hej, ne pozabite, da ste že za Nexusa plačali kar nekaj zelencev. Faktor zadovoljstva bo zagotovo velik. Pazite samo na to, da ne bodo te, zdaj naše parcele postale naše novo pogorišče. Saj veste, pozarna varnost in to. Pa dober tek. Video o tem izdelku pa najdete tukaj