Katere drsalke so prave zame

Ravno pravšnji čas je, da nas vleče na led. Ne, ne dovolimo si pregovora o oslu, ki gre samo enkrat na led preden ... preden ugotovi, da nima pravih drsalk.

Trenutno imamo veliko zaledenelih umetnih in kmalu tudi naravnih površin, zato lahko napišem, da je drsanje pri nas še vedno popularna oblika rekreacije. Pokrita drsališča gostijo rekreativne hokejiste, ki se združujejo v športnih društvih, organizirajo turnirje in lige, gostijo priložnostne ljubiteljske drsalce, ki uživajo v rekreacijskem drsanju. Na naravnih drsališčih, zamrznjenih bajerjih ali jezerih drsajo stari in mladi, vsi, ki jim je ta ena od najstarejših rekreacij pri srcu.

Drsalk je več vrst

Če na hitro pomislimo, poznamo drsalke za hokej in drsalke za umetnostno drsanje. Ti dve športni disciplini nam tudi prvi švigneta čez misli, ko nam nekdo omeni drsalke. Vendar je drsalk več vrst. Danes so predvsem med mladimi najbolj priljubljene na primer drsalke za prosti slog drsanja (free­style). Najpogostejša izbira so univerzalne, tiste na klipsne, ki so tudi najbolj vsestranske in s tem najuporabnejše za rekreacijo. Hitrostno drsanje? Kaj je to? To je olimpijski šport, na Nizozemskem celo bolj priljubljen kot pa nogomet. Ampak pojdimo po vrsti.

Rekreacijske drsalke

Drsalke, namenjene rekreaciji, so se v svoji zgodovini precej spremenile. Najbolj opazna sprememba je ta, da nimajo več vezalk. Zaponke, take, kot smo jih vajeni pri pancerjih, so imenitna pogruntavščina, saj nam prizanesejo pri zavezovanju in neljubem odvezovanju med drsanjem. Narejene so iz plastike in drugih umetnih mas in niso več usnjene, kot smo jih starejši vajeni.

Za rekreativnega drsalca je najpomembneje, da ima drsalke, ki nudijo odličen oprijem noge, da so udobne, tople in ne prehitre; da segajo visoko čez gležnje in so dovolj stabilne, da so zato najuporabnejše tudi za začetnike.

Najbolj opazna sprememba je ta, da nimajo vezalk. FOTO: Arhiv proizvajalca

Drsalke za hokej

Hokej je izredno priljubljena oblika rekreacije. Je specifična igra, ki potrebuje posebne, specialne, igri prilagojene drsalke. Izdelane so iz različnih materialov in imajo vezalke. Pri izdelavi teh drsalk se uporabljajo inovativne plastične mase in kompoziti, kot so na primer izredno lahka ogljikova vlakna.

Imajo tudi zaščito pred ploščki in dodatno zaščiteno konico na prstih. Klina je zaradi okretnosti zaokrožena na sprednjem in zadnjem delu, drsalke pa se tudi razlikujejo glede na položaj, na katerem posamezen hokejist igra, vendar se na trgu najpogosteje dobijo univerzalni hokejski modeli.

Imajo tudi zaščito pred ploščki in dodatno zaščiteno konico na prstih. FOTO: Arhiv proizvajalca

Drsalke za hitrostno drsanje

Hitrostno drsanje pri nas ni razvita športna panoga, vendar postaja priljubljena med rekreativci. Povsem drugače je v večini drugih držav, ki spodbujajo prav vse zimske športe.

Drsalce v tej kategoriji ločimo na dolgoprogaše in kratkoprogaše.Tekmovanje na daljše razdalje je vse bolj priljubljeno med ljubitelji ekstremnih športov, saj obstajajo maratoni in tekmovanja vzdržljivosti, ki so dolga tudi do 200 kilometrov. Klina na taki drsalki deluje preklopno zaradi bolj optimalnega odriva in segajo nižje od gležnjev ali tik nad gležnji, vsekakor pa precej nižje kot na primer hokejske. Za drsanje na kratke razdalje uporabljajo skoraj povsem enake drsalke, vendar imajo tanjše in daljše kline, ki so v celoti ravne brez napetega loka, običajno pa so tudi višje zaradi lažjega zavijanja, saj vemo, da jih uporabljajo drsalci, ki tekmujejo v zelo kratkih krožnih dirkah.

Hitrostno drsanje pri nas ni razvita športna panoga, vendar postaja priljubljena med rekreativci. FOTO: Arhiv proizvajalca

»Freestyle« drsalke

Trenutno pravi modni bum med mladimi drsalci! Freestyle drsanje je najmlajša in s tem najnovejša kategorija drsanja, ki temelji na umetnostnem drsanju, vendar z močnim pridihom agresivnosti in dinamike ter moči. V to kategorijo spadajo tudi triki, kot smo jih vajeni na rolkah, rolerjih, skirojih ali BMX-ih. Tekmujejo tudi v bočnem zaviranju ali drsenju, slalomu med ovirami. Drsalke so običajno hokejske z izboljšanimi klinami, ki so zaradi agresivnosti med freestyleri pravi po­trošni material. Take drsalke vedno znova izpopolnjujejo in se tehnično najhitreje razvijajo.

V to kategorijo spadajo tudi triki, kot smo jih vajeni na rolkah, rolerjih, skirojih ali BMX-ih. FOTO: Arhiv proizvajalca

Drsalke za »umetnike«

Umetnostno drsanje ni samo ženski šport. Da, šport, ker rekreacijsko se z umetnostnim drsanjem pri nas ukvarja le peščica ljudi. Opaziti pa je trend, ki kaže, da se v Sloveniji vedno več moških odloča za ta izjemni šport. Te drsalke so se skozi zgodovino na prvi pogled še najmanj spremenile med vsemi drsalkami. Najprimernejše drsalke za to zvrst drsanja so izključno usnjene drsalke z vezalkami. Namenjene so ženskam in moškim in imajo na sprednjem delu izrazit nazobčan zaključek. Na zadnjem predelu kline je ta zaključek raven. Zaradi prednjih zobčkov niso priljubljene med začetniki.

Te drsalke so se skozi zgodovino na prvi pogled še najmanj spremenile med vsemi drsalkami. FOTO: Arhiv proizvajalca

Izbira je torej pestra. Vi se morate samo odločiti, kako vrsto rekreacije se boste šli ter kje boste največ drsali.

Kam na drsanje

Pokrita drsališča so v Kranju, Ljubljani (Tivoli in Zalog), Celju, Mariboru, na Bledu in Jesenicah, priljub­ljena naravna drsališča pa so na Jezerskem (umetno in naravno drsališče v objemu gora), v Gorjah (jezero Kreda), Kranjski Gori, Kosezah, Logatcu, na Cerkniškem jezeru, Starem vrhu in Rakitni. Umetna drsališča na prostem so postavili v številnih krajih, med drugimi v Bohinjski Bistrici, Kranjski Gori, Kranju, Ljubljani, Kamniku, Domžalah, Šoštanju, Termah Čatež, Mariboru, v Dobrovi, Murski Soboti …

Cene drsanja na umetnih drsališčih segajo od enega do petih evrov, od dva do štiri evre pa je treba odšteti še za izposojo drsalk. Nekatera drsališča so celo brezplačna, nekaj evrov je treba odšteti le za uporabo drsalk.