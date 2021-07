Katere olimpijske športe spremljamo Slovenci

Spremljanje olimpijskih športov. Vir: Mediana TGI Slovenia 2021/1-2020/2, N=4.090

Profil prebivalcev Slovenije, ki spremljajo šport. Vir: Mediana TGI Slovenia 2021/1-2020/2, N=4.090



Na Inštitutu mediana so preverili, katere poletne olimpijske športe, ki so vključeni v raziskavo Mediana TGI prebivalci Slovenije spremljajo v največji meri.Upoštevali so tiste navdušence, ki športe spremljajo na televiziji, v tisku ali na spletu. Letos je pri njih na prvem mestu kolesarjenje, delež se je od leta 2018 povečal za 12 odstotnih točk. Sledi košarka in drugi skupinski športi, ter nato atletika in tenis.Delež moških med gledalci kateregakoli športa je 58%. Glede na stanje v populaciji šport nadpovprečno spremljajo upokojenci in poročeni, ne živijo več z otroki, ali pa so iz eno ali dvo-članskih gospodinjstev. Malo bolj tudi tisti, ki živijo v hišah, ne v stanovanjih in so iz naselja velikosti do 10.000 prebivalcev. Tudi sami se nadpovprečno glede na populacijo ukvarjajo s športom oziroma se rekreirajo.