Katere so splošne metode za zdravljenje depresije?

Depresija je pogosta in resna bolezen, ki lahko močno vpliva na vašo sposobnost delovanja in lahko povzroči slabo delovno uspešnost, napete odnose, zlorabo substanc in celo samomor.

O tem so pisali pri MedicineNet, avtorica zapisa je Rohini Radhakrishnan, otorinolaringologinja in kirurginja za glavo in vrat.

Čeprav ni enotne rešitve za zdravljenje depresije, je mogoče simptome zmanjšati s tremi splošnimi metodami:

• Zdravili

• Terapijo

• Spremembo življenjskega sloga

Zdravila

Katera zdravila se uporabljamo za zdravljenje depresije?

• Selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (SSRI).

• Zaviralci ponovnega privzema serotonina-noradrenalina (SNRI): ta zdravila delujejo tako, da zvišajo ravni serotonina in norepinefrina v možganih.

• Atipični antidepresivi: ta zdravila običajno ne spadajo v druge kategorije antidepresivov.

• Triciklični antidepresivi: čeprav lahko učinkovito zdravijo depresijo, imajo več stranskih učinkov kot novejši antidepresivi. Običajno so predpisani le, če SSRI ne uspejo.

• Zaviralci monoaminooksidaze (MAOI): ti so običajno predpisani, če druga zdravila ne delujejo. Vendar jih je treba jemati previdno, ker lahko medsebojno delujejo z določenimi živili, kot so sir, vino in kisle kumarice. Prav tako lahko medsebojno delujejo z drugimi zdravili, kot so SSRI, in povzročijo resne reakcije. Če jemljete druga zdravila, o tem obvestite svojega zdravnika.

• Druga zdravila: zdravnik vam lahko predpiše tudi zdravila proti anksioznosti, stabilizatorje razpoloženja in antipsihotična zdravila.

Terapije za zdravljenje depresije

• Psihoterapija: psihoterapija vključuje pogovor s terapevtom in prejemanje svetovanja individualno ali v skupini. Psihoterapija lahko pomaga bolnikom pri spopadanju z negativnimi občutki in izboljša kakovost življenja.

• Svetlobna terapija: svetlobna terapija lahko pomaga tistim s sezonsko afektivno motnjo, "zimsko depresijo". Na primer, dokazano je, da odmerki izpostavljenosti beli svetlobi izboljšajo razpoloženje in zmanjšajo simptome depresije.

• alternativne terapije: alternativne terapije, kot so akupunktura, meditacija in zeliščne terapije, lahko pomagajo pri depresiji, čeprav je treba to vrsto zdravljenja začeti šele po posvetovanju z zdravnikom.

Spremembe življenjskega sloga

Katere spremembe življenjskega sloga lahko pomagajo pri boju proti depresiji?

Čeprav lahko vsak dan naredite praktične korake za zmanjšanje stresa in izboljšanje razpoloženja, je pomembno, da ugotovite, kaj deluje za vas, saj tisto, kar deluje za druge ljudi, morda ne deluje nujno tudi vam. Primeri življenjskih navad, ki lahko pomagajo pri depresiji, vključujejo:

• Telesna vadba: ohranjanje telesne aktivnosti s sprehodi, vadbo joge, pilatesa ali nečesa drugega, v čemer uživate vsaj 10- do 30 minut na dan, lahko pomaga ohranjati um osvežen in pozoren.

• Meditacija: meditacija 10- do 30 minut na dan je odličen način za lajšanje stresa, zmanjšanje jeze in razbremenitev misli.

• Hišni ljubljenčki: hišni ljubljenčki vas lahko spravijo v pozitivno razpoloženje in se včasih skoraj takoj počutite bolje. Pomembno si je tudi zapomniti, da vsi hišni ljubljenčki ne potrebujejo veliko časa, prostora ali denarja, zato boste morda želeli razmisliti o hišnih ljubljenčkih z nizkim vzdrževanjem, ki ustrezajo vašemu življenjskemu slogu in proračunu.

• Prostovoljstvo: prostovoljstvo je dober način, da se počutite pozitivno in srečno. Pomagati drugim vam lahko da občutek smiselnosti in spoštovanje tistih, ki jim pomagate, vas lahko motivira. Svoj prosti čas lahko izkoristite za prostovoljno delo v lokalnih zavetiščih za živali, sirotišnicah ali domovih za ostarele.

• Hobiji: če vsak dan nekaj časa preživite v hobiju, ki ga uživate, vam to lahko pomaga razbremeniti se in izboljšati razpoloženje. Hobiji, ki jih izberete, so lahko preprosti, na primer branje knjige, poslušanje glasbe, igranje instrumenta, kuhanje, vrtnarjenje ali umetnost in obrt.

• Čas z ljubljenimi: preživljanje časa s prijatelji in družino vam lahko pomaga, da se nasmejete, se sprostite in opustite nakopičeno negativnost.