Kdaj vzeti tekaški premor

Še preden boste začeli izvajati prej omenjene treninge, premislite, ali mogoče potrebujete kakšen tekaški premor. Obdobje, ko ne boste tekli. To je lahko dolgo od tedna ali dveh do celega meseca. Odvisno, koliko ste bili obremenjeni v zadnjem letu.

Predlagam vam, da če ste jeseni pretekli svoj prvi maraton ali polmaraton, da si vzamete kar nekaj tednov časa, odvisno od tega, koliko je trajala vaša tekma. Nekdo, ki je prvič pretekel maraton v štirih urah, naj kar ves mesec tekaško počiva. V teh štirih tednih vam bo tekaška pripravljenost malo upadla, vendar ne bo hudega. Že po nekaj treningih boste zbudili telo in boste lahko normalno tekli. Sicer kanček počasneje kakor jeseni, vendar je tako prav. Kakšen teden ali dva tekaškega odmora si vzemite, tudi če ne čutite potrebe po njem. Za nekatere je premor tudi to, da tečejo le dvakrat na teden in čisto počasi.

Jesenske dosežke s tekaških prireditev lahko uporabite za orientacijo, kako hitro oziroma počasi morate zdaj teči na treningu. Predvsem pozimi morate paziti, da v intenzivnosti treninga ne boste pretiravali. Če se boste držali navodil in tekli veliko, opravili kakšen tek po razgibanem terenu, enkrat na teden trening hitrosti ali za specifično tekaško moč ter vse dopolnili z vadbo splošne moči, potem si lahko prihodnje leto obetate bogato sezono.

Tekli boste lahko, kar si boste zaželeli. Polmaraton, maraton, trail, gorski tek, nič ne bo nedosegljivo. V Sloveniji imamo obilo lepih tekaških in trail prireditev, ki se jih splača udeležiti. Vendar morate biti na njih pripravljeni. Danes je opisan način, kaj je treba narediti čez zimo, da vam bo postalo dosegljivo res kar koli.

Obisk telovadnice

Poleg obilice dolgih počasnejših tekov, treningov hitrosti in drugih vzdržljivostnih aktivnosti morate pozimi obvezno poskrbeti za redno vadbo splošne moči, s katero boste poskrbeli za osnovno fizično pripravljenost, da boste druge vsebine sploh lahko izvajali.

Vadba splošne moči je vsaka oblika vadbe moči. Bodisi fitnes, bodisi vaje z lastno telesno težo, bodisi vadba s kakšnimi drugimi pripomočki (TRX, kettlebell). V prihodnje bomo natančno predstavili, kako lahko pridobivate to osnovno moč doma z lastno telesno težo. Vaje bodo prilagojene za tekače, saj se osredotočajo na tekaško pomembne mišične skupine. Vendar vi kar začnite vaditi. Vsak zna narediti nekaj trebušnjakov, počepov in sklec, kar je za popolno osnovo čisto dobro.