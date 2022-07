Ko muha pristane na hrani, je veliko bolj grdo, kot si mislite

Ko na vašo hrano prileti nadležna muha, jo verjetno odženete stran in nadaljujete z jedjo.

Vendar, ali je to dobra odločitev ali bi vas moralo bolj skrbeti mikrobi, ki jih je pustila v vašem obroku?

Domače muhe lahko prenašajo vsaj 100 različnih patogenov, kot so bakterije, virusi in jajčeca parazitov, pravi dr. Thomas J. Daniels, direktor laboratorija Centra Louis Calder na univerzi Fordham, na spletni strani Healthy.

Ko muha pobere klice, lahko bolezen širi na več načinov. Bakterije in virusi na kontaminirani hrani, iztrebkih in drugih mestih, ki privabljajo mikrobe, se prilepijo na telo muhe in drobne dlake na njenih nogah, pravi Daniels. Ko odleti in pristane nekje drugje, na primer na vaši hrani, za seboj pusti nekaj teh mikrobov. »Torej smo potencialno izpostavljeni tveganju okužbe že z eno hišno muho, ko pristane na našem obroku, čeprav je količina patogena, ki ga prenaša, verjetno majhna,« pravi dr. Daniels.

Bolj bi nas moralo skrbeti bruhanje muh, in da, vemo, kako grdo se to sliši. »Ko muha prileti na vaš obrok, ne odgrizne drobnih koščkov hrane z vašega krožnika. Namesto tega žuželka izbruha svoje prebavne sokove na hrano, da jo dovolj razgradi, da jo lahko pogoltne v tekočem stanju,« pravi dr. Daniels.

Vendar to ni najslabši del tega procesa. Muhino bruhanje je namreč polno klic iz njenega zadnjega obroka. In patogeni v notranjosti muhe živijo dlje od tistih, ki jih je medtem pobrala s svojimi nogami, zato so klice iz muhinega izločka najbolj nevarne za nas.

Katere mikrobe širijo muhe?

Nekateri mikrobi, ki jih muhe pustijo za seboj, so precej nevarni. Znanstveniki doslej vedo, da lahko muhe prenašajo Escherichio coli, salmonelo, hepatitis A in rotavirus, pravi dr. Brent W. Lartz, specialist za nalezljive bolezni in avtor knjige Kako se izogniti nalezljivim boleznim.

Obstaja tudi šigela, skupina bakterij, ki lahko povzroči drisko, vročino in bolečine v želodcu, kar je še posebej zaskrbljujoče, ker ni potrebno veliko, da ta bakterija povzroči bolezen pri ljudeh.

Toda preden začnete metati stran vso hrano, na katero je pristala muha, ne pozabite, da vsaka muha ne prenaša vseh ali katerega koli od teh klic. Omenjene klice so večinoma fekalne bakterije in virusi, ki pa ne obstajajo na vsem, kar muhe jedo.

»Muha bi morala pristati na surovem mesu ali blatu, da bi te bakterije in viruse prenesla v vašo hrano,« pravi dr. Lartz. Čistejša kot je vaša kuhinja, manjša je možnost za okužbo, seveda. Poleg tega samo ena muha na vaši hrani ni zagotovilo, da boste zboleli zaradi njenih klic.

»Odvisno od tega, koliko mikrobov je muha prenašala, kako dolgo je bila na vaši hrani in kako močan je vaš imunski sistem, morda se nikoli ne boste okužili,« pravi dr. Daniels.

Torej, če je na vašo hrano enkrat priletela samotna muha in je vaša hiša čista, je verjetno varno, da nadaljujete z jedjo. Večja skrb bi bila, če bi bili v okolju polnem žuželk, na primer na pikniku v naravi. Konec koncev, več muh ko prileti na vaš obrok, več klic lahko pustijo za sabo. »Hrano pokrijte, medtem ko čakate, da jo pojeste,« svetuje dr. Lartz, ki za ta namen predlaga uporabo krpe ali drugega krožnika. »Če vidite muhe, ki brenčijo okoli hrane, ki ste jo nekaj časa pustili nepokrito, je najbolje, da jo zavržete, če vam je mar za vaše zdravje in zdravje vaših bližnjih,« svetuje dr. Daniels.