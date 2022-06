Kolebnica vedno pride prav

Ko so fitnesi prepolni, ko je prevroče za zunanjo rekreacijo, ko se nimate časa odpeljati do telovadnice ali pa niste plačali članarine, vaša rešitev leži zvita nekje v kotu še od otroških dni.

Poskusite vadbo s kolebnico – je hitra (vzela vam bo le 15 minut), efektivna (pokuri do 13 kalorij na minuto) in prenosna (kolebnico imate lahko vedno s seboj, za vadbo pa ne potrebujete veliko prostora).



Uporabite lahko katero koli kolebnico, konec koncev tudi vrv, če pa želite še nekoliko povečati intenzivnost vadbe, lahko uporabite kolebnico z utežmi, da boste postali še bolj vzdržljivi, porabili več kalorij in še bolj izoblikovali mišice na rokah.



Predstavljamo intervalno vadbo za celotno telo, ki vam bo povišala srčni utrip, aktivirala vse glavne mišične skupine in topila maščobo. Sledite naslednjim korakom:



1. Minuta preskakovanja kolebnice sonožno

2. 20 počepov v razkoraku (10 na vsako nogo)

3. Minuta teka na mestu čez kolebnico

4. 10 sklec

5. Minuta preskakovanja kolebnice sonožno

6. 30 sekund deske na podlahteh (»plank«)

7. Minuta teka na mestu čez kolebnico



Vadbo sedmih korakov izvajate v dveh serijah, med katerima je dve minuti počitka.