Kolesarji, ki jim je Kraljica Elizabeta II. podelila viteške nazive

Aristokracija v Združenem kraljestvu je sestavljena iz perov - nosilcev dednih nazivov, baronetov in grbonosnih zemljeposestniških družin fevdalnega porekla, ki nimajo nazivov in ki jo lahko primerjamo s kontinentalnim nižjim plemstvom.

Medtem ko peri in baroneti nosijo nazive, ki so jih v preteklosti njihovi predniki prejeli od angleških, škotskih in britanskih monarhov, landed gentry nima nobenega uradnega položaja, razen tega, da so njihovi družinski grbi registrirani pri Kraljevem heraldičnem kolegiju in imajo kot gentlemen mesto v angleškem in škotskem prednostnem redu.

Peri so takoj za kraljevsko družino vrhnji sloj britanske družbe. Obstaja pet nivojev perstva. Njihovi nazivi so razvrščeni po pomembnosti. Vsi nazivi so dedni po načelu primogeniture(ob smrti nosilca naziv avtomatsko preide na (najstarejšega) sina, najbližjega moškega sorodnika oz. v zelo redkih primerih hčer, če ni moških dedičev), baron pa je lahko tudi doživljenjski naziv (ang. life peerage, ko nosilec umre, njegovi potomci ne dedujejo naziva. Takšni baronski nazivi se dandanes večinoma podeljujejo politikom, ki po odstranitvi večine dednega elementa iz lordske zbornice predstavljajo večji del članov Zgornjega doma).

Baroneti tudi spadajo v plemstvo, vendar niso peri. Vitez niso plemiči, njihove titule pa niso dedne, zato jih ni moč primerjati s celinskim dednim viteštvom. Po pomembnosti si sledijo najprej vitezi oz. lady Reda hlačne podveze in Reda osata, nato baroneti oz. baronetinje (ki niso vitezi oz. dame), nazadnje pa vitezi oz. dame ostalih redov: najprej vitezi velikega križa oz. dame velikega križa, za njimi pa vitezi poveljniki oz. dame poveljnice. Čisto na koncu pa je poseben naziv vitez, ki ni član nobenega reda. Vsi nazivi so doživljenjski, razen baronet oz. baronetinja, ki je deden, vendar ne avtomatsko (kot pri perih), ampak mora dedič oz. dedinja zaprositi za dodelitev naziva in dokazati upravičenost.

Vsi našteti redovi (razen Reda hlačne podveze in Reda osata) imajo tudi nižje stopnje članstva, vendar nosilci teh nazivov niso vitezi oz. dame. Enako velja za člane še mnogih drugih redov (Red zaslug, Red spremljevalcev časti ...), ki obstajajo v Združenem kraljestvu, vendar njihovi člani niso upravičeni do naziva vitez oz. dama.

Baroneti so ekvivalent kontinentalnih dednih vitezov. Vsi pripadniki britanskega plemstva razen perov so legalno gledano navadni smrtniki.

Vsi odlikovani in povišani kolesarji so vitezi baroneti

To je osnovni čin, podeljen človeku, ki ga je kraljica povzdignil v viteza. Vitezi Bachelor so najstarejša vrsta britanskih vitezov. Čin je obstajal med vladavino kralja Henrika III. v 13. stoletju, vendar so Vitezi Bachelor nižji od vitezov viteških redov. Moški, ki je vitez, se uradno naslavlja z »Sir«. Ženska se naslavlja z »dame«. Nazive so dobili zaradi svojih izjemnih športnih dosežkov.

Sir Chris Hoy (2009, Knight Bachelor, rojen1976)

Dame Sarah Storey (2013, DBE, rojena 1977)

Sir Bradley Wiggins (2013, Knight Bachelor, rojen 1980)

Sir Jason Kenny (2022, Knight Bachelor, rojen 1988)

Dame Laura Kenny (2022, DBE, rojena1992)

Sir Hubert Opperman ( Knight Bachelor, 1904–1996) Opomba: Opperman je bil morda najbolj znan po svojih kolesarskih dosežkih, vendar je bil njegov vitez Bachelor, ki ga je prejel leta 1968, priznanje za njegovo službo kot avstralski visoki komisar na Malti.