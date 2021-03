Kolesarji na cesti ne bomo več sami

Ena ključnih prednosti AMZS članstva je, da so storitve, prednosti in ugodnosti vezane na osebo, torej na člana, in ne na vozilo oziroma prevozno sredstvo. FOTO: Blaž Poženel/AMZS

AMZS pomoč kolesarjem. FOTO: Blaž Poženel/AMZS

AMZS je z letošnjim letom uvedel pomoč na cesti tudi za kolesarje. FOTO: Blaž Poženel/AMZS

AMZS je z letošnjim letom uvedel pomoč na cesti tudi za kolesarje. S to nadgradnjo zaokrožuje svojo storitev pomoči na cesti za različne vrste mobilnosti svojih članov – AMZS namreč članu zagotavlja pomoč na cesti za različna prevozna sredstva, ki jih član uporablja, četudi prevozno sredstvo ni v njegovi lasti. Novo storitev za kolesarje uvaja tudi z namenom spodbujanja bolj trajnostnih oblik mobilnosti.Ena ključnih prednosti AMZS članstva je, da so storitve, prednosti in ugodnosti vezane na osebo, torej na člana, in ne na vozilo oziroma prevozno sredstvo. To med drugim pomeni, da zagotavlja pomoč članu ne glede, ali vozi avtomobil, motor, avtodom, kombi …, in četudi vozilo ni v njegovi lasti.Ob vse večji priljubljenosti kolesarjenja, tako z navadnimi kot električnimi kolesi, in z namenom, da bi AMZS zagotavljal pomoč svojim članom pri različnih oblikah njihove mobilnosti, pa je z letošnjim letom svojo storitev pomoči na cesti razširil še na kolesa.»Tudi pri kolesih je odslej tako, kot je pri avtomobilih, motorjih, mopedih, avtodomih, kombijih … Če bo mogoče, bo mehanik okvaro takoj odpravil, sicer pa kolo in kolesarja odpeljal na želeni naslov«, novost pomoči na cesti v Sloveniji predstavi, vodja področja AMZS članstvo, ki ob tem poudarja, da svojim članom pomaga 24 ur na dan, vse dni v tednu. »Pomoč na cesti si je mogoče hitro in enostavno zagotoviti s klicem na številko 1987 ali s SOS gumbom v brezplačni AMZS mobilni aplikaciji. Ta vključuje tudi funkcionalnost digitalne članske kartice s pregledom članskih ugodnosti, njeni uporabniki pa so seznanjeni še s stanjem na slovenskih cestah in cenami goriv«, dodajaAMZS pomoč na cesti za kolesarje uvaja tudi z namenom spodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti. »V AMZS že dlje časa spremljamo spreminjanje mobilnostnih navad, ki se ali pa bi se v Sloveniji morale dogajati. Znanstveniki že desetletja opozarjajo, da smo z načinom življenja in vplivi, ki jih ima ta na okolje, če ne bomo sprejeli ukrepov za zmanjševanje toplogrednih plinov, na nepovratni poti. Pomemben delež negativnih učinkov na okolje prispeva promet.V Sloveniji so izpusti toplogrednih plinov, ki nastajajo v prometu, največja težava, saj se na vseh drugih področjih znižujejo ali vsaj stagnirajo, izpusti iz prometa pa naraščajo. Teh izzivov zgolj s spodbujanjem kolesarjenja in drugih oblik mikromobilnosti sicer ne bomo rešili, je pa zagotovo eden od korakov na poti do cilja, tudi z vidika zmanjšanja števila vozil v mestnih središčih«, meni, vodja področja varna mobilnost pri Avto-moto zvezi Slovenije. »Ob spodbujanju mikromobilnosti pa ne smemo pozabiti na varnost.«Ob tem izpostavlja: »Za boljšo varnost kolesarjev je, ob tehnični brezhibnosti kolesa in spoštovanju cestnoprometnih predpisov, predpogoj ustrezna kolesarska infrastruktura. Na tem področju Slovenijo čaka še ogromno dela. Problem je tudi ta, da je umeščanje kolesarske infrastrukture v obstoječe stanje pozidave ter razpoložljivega prostora na cestah izjemno težko, pogosto praktično na minimalnih mejah predpisov ali celo nemogoče. Drugi dejavnik pa je način udeležbe kolesarjev v prometu, saj je tudi pri njih marsikdaj mogoče opaziti različne oblike objestne vožnje.«AMZS bo zato v prihodnje varni udeležbi kolesarjev v prometu namenjal še več pozornosti, tudi prek različnih ozaveščevalnih vsebin v Motoreviji in na svojih digitalnih kanalih. Boljšo prometno varnost pa po Logarjevem mnenju lahko dosežemo predvsem z medsebojnim spoštovanjem: »Večina nas je v prometu prisotna v različnih vlogah – smo pešci, kolesarji, avtomobilisti, motoristi … Marsikdaj si delimo iste površine. In čeprav mora vsak udeleženec v prometu najprej skrbeti predvsem zase, moramo paziti tudi drug na drugega in se spoštovati.«