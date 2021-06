Kolesarski izziv doline Mirne

Kako pa do plemstva?

Oznaka Naziv Izhodišče Dolžina

(km) Povpr.

naklon Višinska

razlika(m) Max.

naklon Kate

gorija ZDM1 NEBESA Globoko, Šentrupert 5,23 6,1 % 319 24,6 % 3 ZDM2 DOBOVICA Draga, Šentrupert 11,48 4,0 % 492 18,6 % 2 ZDM3 TREBELNO Mokronog 4,41 5,8 % 258 11,4 % 3 ZDM4 LESKOVEC Koludrje, Šentjanž 5,62 7,1 % 404 22,6 % 2 ZDM5 BRUNK Križišče, Tržišče 10,83 3,0 % 329 17,6 % 2 ZDM6 BREZOVICA Pugled, Mokronog 3,95 6,5 % 256 28,9 % 3 ZDM7 DEBENEC Mirna 4,82 6,0 % 289 25,2 % 3 ZDM8 JAVORJE Moravče, Gabrovka 3,16 6,9 % 219 16,1 % 3 ZDM9 VRHE Krmelj 4,33 5,6 % 243 33,6 % 3 ZDM10 TELČE Boštanj 7,23 4,8 % 350 21,3 % 2 ZDM11 VODALE Sp. Vodale, Tržišče 3,13 7,7 % 251 19,6 % 3 ZDM12 DREČJI VRH Grič pri Klevevžu, Šmarjeta 5,40 5,0 % 269 13,0 % 3

Doživite vrhunski kolesarski užitek in izziv premagovanja dolenjskih gričev in hribčkov, ter postanite del kolesarskega plemstva. Preverite dolenjsko gostoljubnost in uživajte v kulinaričnih zakladih doline na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta.Preberite zgodbe lokalne hrane in pijač, še posebej vinskega posebneža cvička. Izziv je trajen in trajnosten ter tudi virtualen, sama izvedba pa bo kar konkretna in potna. Izziv je lahko tudi odgovor na ukrepe, dejstva in posledice korona krize, ki upamo, da bo čim prej minila.Izziv je v prvi vrsti namenjen uživanju v neokrnjeni naravi in izpolnjevanju lastnih ciljev. Ni nobenega hitenja, tekmovanja, vzemite si čas in opravljajte izzive, glede na vašo trenutno pripravljenost. Doseženi časi niso pomembni, šteje le opravljen izziv. Uživajte v enkratnih razgledih, pri spustih ne izzivajte nevarnosti, rajši občudujte naravo in razglede, oglejte si kakšen naravni ali kulturno zgodovinski spomenik, poskusite lokalne dobrote, skratka uživajte, vsak pa zase ve kako to stori najboljše.Za tiste, ki najbolj uživajo v tekmovanju, pa ta izziv pomeni kar nekaj tekmovalnega adrenalina, res le na daljavo in predvsem v boju s samim sabo.Sprejmite pravi kolesarski izziv – prekolesariti 12 kolesarskih hribovskih izzivov po gričih in hribih obrobja Mirnske doline. Dvanajst zgodb užitka in trpljenja, dvanajst izzivov kolesarjenja v hrib. Vsi hribi so po kolesarskih normativih kategorije(4 izzivi) ali(8 izzivov), dolžine najmanj 3 km in najmanjšega povprečnega naklona 3 %.Da pa ne bo uživalo samo telo, so trase izzivov speljane v glavnem po panoramskih cestah s čudovitimi razgledi, tudi z najlepšimi v tem delu Slovenije.Dolina reke Mirne je dolina gradov, cerkva in mlinov, na žalost je danes od gradov in mlinov ostalo še bore malo. So pa ostale legende in ta projekt povezuje kolesarstvo in nostalgične zgodbe plemstva, ki je gradilo in ustvarjalo bogastvo gradov, cerkva in mlinov na reki Mirni in njenih pritokih. Ustvarjajmo plemstvo in to kolesarsko. Ustvarjajmo vitezinje in viteze, baronice in barone, kneginje in kneze, kraljice in kralje. Vrnimo tudi na slovenske ceste in poti kolesarsko viteštvo. Za udeležbo na izzivu morate sprejeti kolesarski bonton viteza.Plemič ne postaneš kar tako, potrebno je, da se dokažeš in izpolniš svoje obljube in za kolesarske plemiče so naslednje:: postane vsaka kolesarka in vsak kolesar, ki opravi vsi izzive in sprejme Kolesarski bonton . Naziv pridobi takoj, ko opravi vse izzive, svečano podelitev se izvede na gala prireditvi januarja naslednje leto.bosta postala tista kolesarka in tisti kolesar, ki bosta v tekočem letu opravila z vsemi trasami Kolesarskega Izziva Doline Mirne v času, ki je od 11 do 24 % večji od povprečnega časa najhitrejših treh kolesark oziroma kolesarjev.bosta postala tista kolesarka in tisti kolesar, ki bosta v tekočem letu opravila z vsemi trasami Kolesarskega izziva Doline Mirne v času, ki je do 10,99 % večji od povprečnega časa najhitrejših treh kolesark oziroma kolesarjev.bosta postala tista kolesarka in tisti kolesar, ki bosta v tekočem letu najhitreje opravila z vsemi trasami Kolesarskega izziva Doline Mirne. Oba dobita naziv kralj oziroma kraljica dolenjskih gričev in bosta lahko nosila posebno pikčasto majico, ki jo bosta dobila kot nagrado v trajno last.Zgodbo dopolnjujejo ponudniki lokalnih dobrot, ki vam ob predložitvi viteške kode, ponujajo še dodatne plemiške ugodnosti, predvsem v obliki ugodnih cen in plemiških popustov.Izziv je vključen v akcijo Slovenija Kolesari, opravljeni izziv pomeni tudi pogoj za opravljeno akcijo, potrebna je samo še udeležba na zaključni prireditvi.Organizatorji zagotavljajo tudi stalno pomoč vsem izzivalcem na stalni telefonski številki (07 34 35 600). V primeru kakršnekoli težave na poti, okvare kolesa in podobno boste deležni ustrezne pomoči.Več o izzivu in prijava na spletni strani. ​Vitez je lahko postal vsak, vendar je bila oprema draga (čelada s pomičnim vizirjem, oklep, meč, ščit, sulica in drugo) in prvorazredni konji dostopni samo bolj bogati fevdalni gospodi. V srednjeveških predstavah so bili vitezi junaki brez napak in strahu, nesebični, predani cerkvi in svojemu fevdalnemu gospodu, pobožni, velikodušni, smeli, branilci ženske časti ter zaščitniki vdov in siromašnih. Ali ne bi ta opis (delno) lahko veljal tudi za kolesarja?