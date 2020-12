Koliko časa moram telovaditi, če pojem Big Mac meni

Vendar nas zanima, koliko moram po taki jedi vaditi, da pokurim vse te kalorije in se počutim bolje. Torej koliko vadbe je dovolj, da gre slaba vest proč?



Priporočeni dnevni vnos kalorij za moške je približno 2700 kalorij, za ženske pa 2000 kalorij. Klasični meni Big Mac meni iz McDonaldsa ima 1330 kalorij, kar je polovico dnevnega vnosa kalorij za moške in dve tretjini za ženske. Hamburger Big Mac ima 540 kalorij, krompirček jih ima 510 in 280 kokakola.

Če želite te kalorije pokuriti z vadbo, morete telovaditi toliko časa:

4 ure in 30 minut hoje po ravnem

2 uri in 21 minut kardio vadbe

6 ur joge

6 ur treninga za moč

4 ure plesa

2 uri in 30 minut teka

4 ure hoje po hribih

2 uri in 30 minut kolesarjenja



Če ne verjamete, vabimo na preizkus. Mi tudi nismo verjeli.

