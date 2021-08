Koristni nasveti za nakup družinskega šotora

Velikost in oblika

Materiali in vodni stolpec

Zračnost in neprepustnost sta na prvem mestu. FOTO: Shutterstock

Zračenje

Poletno počitniška sezona je na vrhuncu, vi pa še vedno neodločni ali kupiti ali ne družinski šotor ter se podati na nepozabne počitnice.Če bo to vaš prvi šotor in prvo kampiranje potem skoraj zagotovo zagotavljamo, da boste preživeli nepozabne dneve in noči.Kaj morate vedeti, če ste se odločili kupiti družinski šotor?Najprej se morate odločiti za velikost in obliko šotora. Ugotovili boste, da se prodajajo kot šotor za tri, štiri, pet, osem ali več oseb. Oblik je tudi več, nekateri imajo en vhod, spet drugi dva, pazite ali je višina prava za vas ali ima predprostor ali samo nadstrešek ipd… Spalni prostor je za spanje, za počivanje čez dan malce težje, ker bo prav gotovo prevroče. Torej pri nakupu družinskega šotora bodite pozorni na: velik dnevni prostor, stojno višino, zračna okna z mrežicami proti mrčesu, vrata naj bodo funkcionalna in prav tako nujno s komarnikom, veliko priročnih žepov za shranjevanje in tla naj bodo preprosta za vzdrževanje.Vodni stolpec izraža nepremočljiv premaz, ki se uporablja za izdelavo šotorov iz najlona ali poliestra. Primer: 1000mm vodnega stolpca pomeni, da 1000mm vodnega tlaka ne sme prodreti čez tkanino, ko jo obremenimo na 1cm². Višina vodnega stolpca naj ne bo nižja od 1.000 mm. Vsako leto več je poletnih močnih neviht, bodimo bolj pripravljeni!Zračenje je verjetno najbolj pomembno za vsak šotor. Seveda dokler ne začne deževati ali pihati. Zračnost, ki je nujno zaščitena s komarniki je zelo pomembna in o tem se vsekakor prepričajte pred nakupom. Velika okna, zračne reže, priročna vrata, integrirano dno ali ne, o vsem tem se posvetujte s prodajalcem.