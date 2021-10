Korona je zlata vredna za nogometaše

Eden Hazard je največja zguba med nogometnimi zaslužkarji. FOTO: Juan Medina/Reuters

Pred tremi leti je Paris Saint-Germain pretresal nogometni svet, ko je zpodpisal pogodbo za vrtoglavih 222 milijonov evrov. V naslednjem poletnem prestopnem roku je ta isti klub za 145 milijonov plus 35 milijonov evrov bonusa kupil še. Dva najdražja prestopa, nakupa vseh časov sta imela velik vpliv na celoten nogometni ekosistem, kar je povzročilo občutno podražitev nogometnih prestopov.Po podatkih, ki jih je predstavil SafeBettingSites.com, se je v zadnjih dveh letih zgodila polovica desetih najdražjih nogometnih prestopov vseh časov, njihova skupna vrednost pa je dosegla skoraj 600 milijonov evrov.Na evropskem nogometnem trgu se dogajajo megalomanski finančni premiki. Znano je, da so španski velikani, kot je Real Madrid, razmetavali denar, s čimer so podrli rekord, ko so leta 2001 kupiliza 75 milijonov evrov,leta 2009 za 94 milijonov evrov inleta 2013 za sto milijonov evrov.Prestop Neymarja je ustvaril domino učinek, v katerem je Barcelona v sezoni 2017/2018 skupaj porabila 265 milijonov evrov zain, oba podpisa pa sta se uvrstila med prvih pet najvišjih vseh časov. Po poletnem prestopnem roku 2017 pa so se zgodile tudi druge megapogodbe, ki so izpostavile naraščajoče prihodke najboljših evropskih nogometnih klubov.Poleti 2019 je Atlético Madrid za napadalnega talenta Benficevložil 127,2 milijona evrov. Španska nogometna velikana Barcelona in Real Madrid sta tudi porabila stotine milijonov evrov, da bi v svoje ekipe pripeljala nove igralce.Istega leta je Barcelona porabila 120 milijonov evrov, da jepripeljala iz madridskega Atlética, kar je pet milijonov evrov več od transfernega zneska, ki ga je Real Madrid plačal, da bikončno pripeljal na Santiago Bernabeu.Čeprav je imela pandemija lani velik vpliv na transferni trg, je sezona 2021/2022 prinesla dva mega zneskovna dogovora. Avgusta je Manchester City podpisal pogodboza rekordnih 117,5 milijona evrov v Britaniji, medtem ko je Chelsea vložil 115 milijonov evrov, da bivrnil na Stamford Bridge iz Interja.je izgubil 110 milijonov evrov tržne vrednosti, kar je največji padec med vsemi igralci. Čeprav je eden od najdražjih nogometnih prestopov v zadnjih dveh letih, je levi bočni igralec Real Madrida Eden Hazard priča največjemu padcu vrednosti med vsemi nogometaši. Junija 2019, ko je belgijski nogometaš igral za Chelsea, je njegova tržna vrednost znašala 150 milijonov evrov, kar je največ v njegovi karieri. Vendar je do konca leta 2019 ta vrednost padla na 120 milijonov evrov in se še naprej zniževala.Tudi zadnje leto in pol za slavnega levičarja ni bilo lahko. Maja je bil Eden Hazard vreden 40 milijonov evrov, 110 milijonov evrov manj kot pred dvema letoma.Podatki TransferMarkta so pokazali, da je bilpriča drugemu največjemu padcu, saj je njegova vrednost v tem obdobju padla s 130 milijonov na 60 milijonov evrov.Po drugi strani pa soinpovečali vrednost po odhodu v nove klube, njihova tržna vrednost pa se je povečala za deset milijonov, 25 milijonov oziroma 35 milijonov evrov.