Le kdo bi jedel ohrovtov narastek

Narastki in njim podobne dobrote, ki so zložene v pekaču in spečene v pečici so mi že od nekdaj zelo pri srcu.

Tako zelo se vedno veselim končnega izida in degustacije po tem, ko vse lepo zložim v pekač in ga porinem v pečico nato pa ob pospravljanju kuhinje pričakujem končni izid.

Jedi, ki so pripravljene na takšen način se mi zdijo izjemno praktične, ker običajno zaobjamemo in skombiniramo poljuben nabor živil po naši želji in potrebah, sestavimo nekakšno zloženko, prelijemo običajno z jajci in že imamo na krožniku krasen obrok.

Tokrat se bomo lotili ohrovtovega narastka z mletim mesom, obogatili pa ga bomo še s plastjo gob in nekaj druge zelenjave, za bogatejši in polnejši okus pa bomo vse skupaj potresli še z nekaj sira in prelili z jajci in nekaj smetane.

Naš obrok bo torej v beljakovinsko zelenjavni maniri in nam lahko služi za zdravo kosilo ali pa tudi za večerjo.

Poletov recept: Mesno ohrovtov narastek. FOTO: Tanja Drinovec/ Delo

Sestavine za mesno ohrovtov narastek (pekač 25x 35 cm):

Olje(olivno)

Manjša ohrovtova glava

Steblo pora

Pol čebule

2 stroka česna

Pol kg mletega mesa

1 naribano korenje

Sol, poper, mleta paprika

Peteršilj

Nekaj pesti šampinjonov

50 g sira z modro plesnijo

Jajce

1 dl sladke smetane

Ribani sir

Poletov recept: Mesno ohrovtov narastek. FOTO: Tanja Drinovec/ Delo

Priprava mesno ohrovtovega narastka:

Operemo liste ohrovta in jih potopimo za kratek čas v vrelo vodo. Lotimo se priprave mesa. Na olju prepražimo sesekljano čebulo in por. Dodamo mleto meso, korenje, sesekljan peteršilj in začinimo po okusu. Vse skupaj malo ohladimo. Na pomaščen pekač zložimo polovico ohrovtovih listov.

Čez njih potresemo polovico mesa. Na ta sloj naložimo gobe. Potresemo jih s sirom z modro plesnijo, česnom in peteršiljem. Sledi zopet mesna plast nato pa še zadnja ohrovtova plast. Vse skupaj potresemo s sirom in prelijemo z jajci, ki smo jih zmešali s smetano. Vse skupaj pečemo pri temperaturi 180 stopinj kakih 20 do 25 minut.