Ljubljana razglašena za najboljšo zeleno prestolnico v Evropi

Organizacija European Best Destinations je Ljubljano uvrstila v sam vrh izbora dvajsetih najboljših zelenih glavnih mest Evrope. Naziv »European Best Green Capital« si je slovenska prestolnica prislužila tako z razvojem trajnostnih pristopov k turizmu kot tudi z odličnimi naravnimi danostmi. Novico je že objavila revija Forbes USA z 80 milijoni bralcev.

Organizacija European Best Destinations, ki je del mreže Evropskih destinacij odličnosti (EDEN) in si prizadeva za razvoj trajnostnega turizma v Evropi, je razglasila dvajset evropskih prestolnic, ki so jim podelili naziv »European Best Green Capitals«. Na lestvici, ki jo je žirija oblikovala že šesto leto zapovrstjo, je Ljubljana zasedla zavidljivo prvo mesto.

Žirijo so prepričali kakovost ljubljanskega zraka in vode, obsežne zelene površine na prebivalca, urejenost javnega prevoza in kolesarskih poti, naravni turizem in možnost aktivnih počitnic. Med glavnimi prednostmi je trajnostna usmerjenost ljubljanske regije kot turistične destinacije.

Z uvrstitvijo na lestvico je Ljubljana deležna izpostavitve na prvi evropski spletni strani za promocijo turizma www.europeanbestdestinations.com, poleg tega pa še objave v ameriški reviji Forbes USA, ki se posveča predvsem financam, industriji, investicijam in marketingu, in ima skoraj 80 milijonov bralcev.