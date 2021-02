Luka Stražar in Aleš Česen prejemnika Bloudkovega plakete

Devetčlanski odbor pod vodstvom predsednika Viktorja Grošlja in podpredsednice Mateje Svet je letošnje nagrajenke in nagrajence izbral na podlagi preteklih dosežkov in po načelih enakopravnega priznavanja vrhunskih dosežkov na vseh nivojih športa.



Naveza: Luka Stražar in Aleš Česen sta Bloudkovo plaketo prejela za pomemben tekmovalni dosežek v športu



Predlagatelj: Planinska zveza Slovenije

Odbor je v obrazložitvi za Bloudkovo plaketo za navezo Česen-Stražar zapisal:

Najuspešnejšima slovenskima alpinistoma, Alešu Česnu in Luku Stražarju, in njunemu britanskemu kolegu Tomu Livingstonu je avgusta 2018 uspelo preplezati 2400-metrsko smer v severnem ostenju gore Latok I in se povzpeti na 7145 metrov visok vrh nad pakistanskim ledenikom Čoktoj.



S tem so se v zgodovino vpisali z drugim vzponom na ta pakistanski sedemtisočak in prvim uspešnim vzponom s severne strani. Za izjemen vzpon sta Luka in Aleš prejela najprestižnejšo nagrado v alpinizmu zlati cepin, ki pa sta ga za svoje alpinistične dosežke prejela že drugič. Preplezana smer, ki so jo alpinisti poimenovali kar s svojimi priimki Česen-Livingstone-Stražar, velja za eno najpomembnejših dejanj svetovnega in slovenskega alpinizma. Po 40 letih neuspešnih poskusov in tudi nekaj žrtev je bil namreč urok Latoka I – preplezati na vrh s severa – končno razrešen.

