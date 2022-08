Makadamkanje po slovensko, gravel kolesarstvo v vrtincu

Vemo, da veste, ampak še enkrat več se bomo pohvalili, recimo, da tako želi vesolje: o grevel kolesih smo v Poletu in okolici zares in več pisali med prvimi pri nas, tako kot o ciklokrosu, kjer smo bili še malo bolj zgodnji ptiči.

Tam čez lužo na spletni strani CTS - Carmichael Training Systems - piše o makadamkanju tudi Chris Carmichael, ustanovitelj in glavni trener pri CTS.

Čeprav je pri nas še zanemarljivo malo tovrstnih tekmovanj, pa je samo vprašanje, kdaj se bodo razmahnila.Zagotovo takrat, ko ne bodo predolga, prezahtevna in prenevarna, pač pa primerna za širše kolesarske jate.

Kaj pravi Chris?

Očitno je veliko stvari, ki jih morate narediti, da bi bili uspešni na kolesarskih prireditvah na dolge razdalje. Učinkovito morate trenirati, vložiti v sestavljenko tako razdalje in ure, vključiti strukturo in napredek, spodbuditi svoj trening in si omogočiti ustrezno okrevanje. Toda ob predpostavki, da ste naredili vse to in ste prispeli na začetek dolge makadamkarske vožnje pripravljeni, je na voljo nekaj napak, ki se jim zagotovo želite izogniti, ko sproži štartna pištola.

Vzdržljivostne kolesarske prireditve, vključno z dirkami na makadamu, ultra vzdržljivostnimi ali maratonskimi gorskimi kolesarskimi dirkami in cestno kolesarskimi gran fondi, so najbolj priljubljene oblike tekmovalnega kolesarstva v Združenih državah. Še vedno je na voljo veliko kriterijev, cestnih dirk in tekem na gorskih kolesih, vendar kolesarji, ki to počnejo, skočijo tudi na daljše vzdržljivostne dogodke – za zabavo, trening ali tekmovanje.

To se odraža v porazdelitvi ciljnih dogodkov, ki jih navajajo športniki CTS. Po dolgih letih pripravljanja športnikov in podpiranja športnikov na dogodkih, kot so Unbound Gravel, SBT GRVL in Leadville 100, ter športnih dogodkih, vključno s Tour of Flanders in Paris-Roubaix, smo se naučili veliko lekcij o tem, kako obdržati športnike v igri in jih pripeljati do cilja.

»Ključno je izogibanje naslednjim napakam«, piše Chris Carmichael.

Napaka: posedanje na okrepnih postajah

Daljši, kot je dogodek, bolj oddaljena, kot je lokacija in/ali, slabše, kot je vreme, bolj vabljive postanejo postaje za pomoč. Med SBT GRVL in Leadville 100 se ob prihodu na okrepno postajo v zadnji tretjini dogodka počutite, kot bi ponovno vstopili v civilizacijo. Na večini dolgih dogodkov verjetno kolesarite sami ali v majhni skupini in nekaj časa je vse tiho. Samota je lahko vaš prijatelj ali sovražnik, a v vsakem primeru se razbije, ko zavijete v glasno in hrupno okrepno postajo za pomoč. Je praznična, v pomoč, udobna. Preveč udobns. Ne usedite se, sicer ne boste odšli.

Kot trenerji CTS, ko delamo na okrepnih postajah na kolesarskih dogodkih, naredimo vse, kar je v naši moči, da spodbudimo športnike, da ostanejo na svojih kolesih. Pozdravimo jih, ko vstopijo, jim prinesemo hrano ali njihovo vrečko, napolnimo steklenice in jih odpravimo na pot. Če športnik potrebuje več pomoči ali ima težave, ga vsekakor pripeljemo v šotor in poskrbimo za njegove potrebe, ne glede na to, kako dolgo to traja. Toda to je anomalija in dejstvo je, da se verjetnost, da bo tekmovalec nadaljeval, zmanjšuje z vsako dodatno minuto, ki jo preživi v postaji za pomoč.

Napaka: razmišljanje predaleč naprej

Med kolesarjenjem na dolge razdalje se boste počutili močne in polne energije, pa tudi počasni in nesrečni. Pomembno si je zapomniti, da noben občutek ne bo trajal dolgo. Zato bi morali uživati ​​v trenutkih, ko se počutite dobro, in se spopasti s težavami, ko se ne. Športniki se znajdejo v velikih težavah, ko razmišljajo preveč vnaprej, namesto da bi se osredotočili na odločitve, ki so tik pred njimi.

Kot športnik nenehno uravnavate svoj napor tako, ocenjujete, kako se počutite zdaj, in predvidevate, pričakujete, kako se boste počutili pozneje. Med kratkimi intervali in celo prireditvami, ki trajajo do nekaj ur, so izkušeni športniki precej dobri pri natančnem napovedovanju, posledično pa postavljajo ambiciozne, a trajnostne korake in sprejemajo dobre odločitve glede oskrbe z gorivom in hidracije. Športniki pa niso niti približno tako dobri pri napovedovanju, kako se bodo počutili več ur na cesti ali stezi, saj več časa na progi poveča število spremenljivk, ki lahko vplivajo na uspešnost.

Morali bi imeti rutino navado, na okrepni postaji, ki je preprosta in varna ter tako enostavna, da jo lahko izvajate v katerem koli stadiju telesne izčrpanosti. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Ne priporočam, da ne posvečate pozornosti dejstvu, da imate pred sabo še veliko kilometrov in ur, priporočam pa, da ste še posebej pozorni na odločitve, ki jih morate sprejeti zdaj in v naslednjih 30 in 60 minutah ali do naslednje pomoči.

Ni vam treba poznati vseh odgovorov na vse izzive, ki so pred vami, saj ne veste, kaj vse bodo. Če ste porabili čas za pripravo na stisko in mentalno vadili svoje odzive na izzive, potem se soočite s težavami in odločitvami trenutka in verjemite, da boste imeli odgovore za prihodnje izzive, ko bodo prispeli.

Napaka: žrtvovanje vode zaradi teže prevoza

Ena največjih iger na srečo pri kolesarskih dogodkih na dolge razdalje je poskušanje zmanjšanja teže z zmanjšanjem količine vode, ki jo prenašate od postaje pomoči do postaje pomoči. Na številnih makadamskih in vzdržljivostnih gorskih kolesarskih dirkah so lahko vodni postanki oddaljeni 40- do 80 kilometrorv in odvisno od terena, temperature in vetra lahko 80-kilometrski odsek traja 2 uri ali 5 ur.

Posledice nošenja dodatne plastenke ali nekaj kilogramov več v hidracijskem paketu je veliko manjše od posledic, če zmanjka vode eno uro pred naslednjo postajo pomoči. Enako pravilo velja za prenašanje hrane, vendar je razmeroma enostavno prenašati več kot dovolj hrane, ker je tovor majhen in lahek. Kar vodi do naslednje napake, ki se ji je treba izogniti.

Napaka: zapustitev okrepnih postaj brez samopreverjanja

Morali bi imeti rutino navado, na okrepni postaji, ki je preprosta in varna ter tako enostavna, da jo lahko izvajate v katerem koli stadiju telesne izčrpanosti. Morala bi biti samodejna, in potem, ko opravite korake zbiranja hrane, polnjenja steklenic ali paketa za hidracijo in zamenjave opreme, bi moral biti zadnji korak pred odhodom iz postaje za pomoč - samopreverjanje.

Prepričajte se, da imate vodo, hrano, orodje, napravo za polnjenje pnevmatik in vsa oblačila, za katera predvidevate, da jih boste potrebovali za naslednjo etapo potovanja. Če še nikoli niste imeli izkušnje, da ste zapustili postajo za pomoč s praznimi steklenicami, imate srečo. Če pa ste jo imeli, se tolažite z dejstvom, da niste sami. Hitro samopreverjanje traja le nekaj sekund in vam lahko prihrani ure trpljenja.

Napaka: kot bi to ne bila vaša dirka

Se spomnite, kaj sem rekel o obdobjih, ko se počutite odlično, in obdobjih, ko se počutite grozno? No, ni nujno, da bo vaš sovpadal s prijateljevim ali tekmečevim počutjem. Določiti morate lastne procesne cilje za dogodek, ki so dejanja, ki jih boste izvedli in so pod vašim nadzorom.

Vaši procesni cilji lahko vključujejo vidike tempa, kot je ohranjanje izhodne moči in/ali zaznanega napora pod določeno ravnjo v prvi polovici dogodka. Vključujejo lahko tudi izkustvene vidike dogodka, na primer zahvalo prostovoljcem, namesto da brez besed pihajo skozi postaje za pomoč. Sami določite, kakšen je uspeh za vas na katerem koli dogodku, in ko ga definirate, je edini način, da ga dosežete, da vozite svojo dirko.

Ta seznam napak moram končati z nekaj zelo pomembnimi stvarmi, ki jih morate narediti. Zabavajte se. Bodite hvaležni za priložnost, da počnete, kar imate radi. Uživajte v skupnem druženju s prijatelji in sklepanju novih. Spodbujajte in podpirajte ljudi okoli sebe, še posebej, ko ste v enem od teh dobrih obdobij, oni pa niso. In dajte vse od sebe, saj tako počastite vse trdo delo in žrtve, ki so vas pripeljale do tega trenutka.