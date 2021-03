Makadamkarji leta 2021, 2. del

Makadamkar Giant Revolt Advanced 2

Giant Revolt Advanced 2. FOTO: Arhiv proizvajalca



Gravel kolo Guerciotti Greto

Guerciotti Greto. FOTO: Arhiv proizvajalca

Giant Revolt 2. FOTO: Arhiv proizvajalca



Nukeproof Digger makadamkar

Nujeproof Digger. FOTO: Arhiv proizvajalca

Prvi del letošnje spomladanske predstavitve gravel koles

»Po gozdnih in poljskih potem, po makadamu in pesku, včasih čez kakšno nepričakovano korenino, velikokrat po lužah, včasih po produ. Tudi mivki … in tudi po asfaltu.Makadamkanje je tretja, pardon, četrta velika stvar med ljubiteljskimi kolesarji pri nas: če so v osemdesetih in devetdesetih letih srca bila za gorska kolesa, in če so se nekje na prelomu stoletja nekatera srca močno preselila na cestna dirkalna kolesa, zdaj prihaja morda najbolj prvinsko kolesarjenje, makadamkanje.« Je tu zapisal Predstavljamo še štiri modele, ki nosijo letnico 2021.Giantova kolesa si vedno zaslužijo največjo hvalo in najvišjo oceno, gre pač za znamko, ki je vedno zgled, pa če si drugi to priznajo ali ne. Kar naredi Giant danes, konkurenca naredi čez kako leto.»Sedežna opora D-Fuse in krmilo Contract XR D-Fuse delujeta kot sistem, ki pomaga absorbirati tresljaje, ne da bi pri tem ogrozil togost, ki je potrebna za učinkovito vožnjo, širši odmik cevi okvirja pri obročih pa vam omogoča montažo plaščev širine do 45 milimetrov. Širši so plašči, bolj pomagajo ublažiti grobe ceste in makadamske poti ter tako še izboljšajo zaupljivost kolesu.« Tako kratek je bil prodajalec in dodal, da o okvirju ni treba izgubljati besed. Cena: 2299 evrov.Z aluminijastim okvirjem, karbonskimi vilicami in navojnimi zapenjalci nudi odzivnost in dobro vodljivost tako po ravnih makadamskih cestah ali kolovozih kot po asfaltnih cestah, kjer lahko postane pravo cestno kolo. Možnost uporabe pnevmatik od 28 do 45 mm. Na okvirju so posebej okrepljena pritrdišča za dodatne torbe in prtljažnike. Tako je kolo uporabno tudi na večdnevnih izletih in potovanjih. Oprema je Shimano 105, 2 x 11 prestav. Cena: 1709 evrov.Lahek aluminijast okvir, karbonske vilice, ki nudijo popoln nadzor in udobje, opremljeno s sedežno oporo D-Fuse, ki dobro absorbira vibracije in poskrbi, da je vožnja kar se da udobna in prijetna. Kolutni zavori nudita odlične zavorne lastnosti, tako v suhih kot mokrih razmerah.Kabli so speljani znotraj okvirja, zaščitijo pred blatom in zunanjo umazanijo, tako da bo brezhibno deloval tudi v ekstremnih vremenskih razmerah. Kolo je opremljeno z opremo Shimano Sora. Stane 1100 evrov.To je vsestranska gravel igrača z dušo tradicionalnega gorskega kolesa. Evo, to je to, kar sem napisal v uvodu, mar je prišel čas, ko so gravel kolesa postala gorska kolesa s krivim krmilom? »Nukeproof digger – ko gorski kolesarji dizajnirajo gravel kolo.« Njihov oglaševalski slogan, ki je všeč predvsem gorskim kolesarjem in malce manj cestnim. Ampak nič ne de, model Nukeproof Digger je posebnež, ki kaže pot v popolnoma drugačno makadamkarsko smer. Mi smo za razvoj, za napredek in z veseljem ga bomo tudi vozili, če bo le priložnost. Kolo je pravi »unimog«, nanj lahko namestite najširše 28-colske obročnike ali najširše 27,5-colske. Cena: 2299 evrov.