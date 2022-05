Mala šola aerobike, prvič

Ko se rekreativci srečujemo z nekoliko bolj kakovostnimi opisi vadbe, velikokrat naletimo na nekatere izraze, ki se sicer slišijo privlačno, žal pa ne vemo, kaj pomenijo. In še manj, kaj to pomeni v naši vadbi, ali, bolje, kako kaj v našo vadbo vplesti, da bo imelo svoj smisel.

Zagotovo sta dva izraza, ki se pojavljata ves čas, aerobno in anaerobno.

Mi smo ju najprej združil pod naslovom aerobika. In že ju bomo razdružili, da nam bo jasno tudi, ko bo oblačno.

Splošnost za posebnosti

Aerobne vaje so vzdržljivostne vaje, ki povečajo človekov srčni utrip in hitrost dihanja, in v razmeroma dolgem času. Anaerobne vaje so tiste vaje, ki vključujejo kratka obdobja intenzivne aktivnosti.

Primeri aerobne vadbe? Hitra hoja in vožnja s kolesom.

Sprint in dvigovanje uteži pa sta obliki anaerobne vadbe.

Obe vrsti vadbe sta koristni za zdravje, čeprav bo vsaka vadba koristila telesu drugače.

Dobro je poznati podobnosti in razlike med aerobno in anaerobno vadbo, pa tudi nekatere možne koristi in tveganja teh dveh vrst vadbe, in kako pogosto bi morali ljudje vsako od obeh izvajati. Tako aerobne kot anaerobne vaje so koristne, vendar se lahko razlikujejo po trajanju in intenzivnosti.

Aerobne vaje

Aerobne vaje so vzdržljivostne vaje, pri katerih se človekove mišice gibljejo ritmično in usklajeno, in to dalj časa.

Te vaje imenujemo aerobne zato, ker potrebujejo za pridobivanje energije kisik. Aerobne vaje povečajo srčni utrip in hitrost dihanja, da mišice v telesu dobijo več kisika. Primeri aerobne vadbe so hitra hoja, tek, kolesarjenje, plavanje ...

Anaerobne vaje

Anaerobne vaje so one, ki vključujejo kratka in intenzivna obdobja telesne aktivnosti.

Anaerobne so zato, ker ne vključujejo povečanja vnosa in prenosa kisika. Med anaerobno vadbo ob pomanjkanju kisika telo razgradi zaloge glukoze, zato pride v mišicah do kopičenja mlečne kisline. Primeri anaerobnih početij so šprint, dvigovanje uteži in visoko intenzivni intervalni trening (HIIT).