Manj poznana dejstva o Bohinju

Kakšni bodo potovalni trendi Slovencev v 2021?

Odlično narejena infografika o Bohinju. FOTO: Sunrose7

Turistična realnost je v obdobju epidemije vse prej kot prijetna. Človeku delo, poleg finančne varnosti, daje občutek, da je koristen. In občutek, da smo nekaj dobrega naredili nam godi. Zaposleni hotelski delavci ta občutek pogrešajo že od konca oktobra.Ker o sproščanju ukrepov zaenkrat le ugibamo, uteho iščejo tudi v odgovorih na najpomembnejša vprašanja, ki si jih turistični delavec lahko postavi: Kako ponudbo (kraja) še bolj približati (težko pričakovanim) gostom?V hotelu Sunrose 7 so bili delovni in pridni v času, ko so njihova vrata zaprta.Infografika o Bohinju je strnjen grafični prikaz informacij, ki kronološko predstavi tudi razvoj kraja in vanj umešča pomen jezera. Služi tudi kot zbir idej za aktivnosti v okolici Bohinjskega jezera, saj na prikupen način predstavi bolj in manj popularne znamenitosti, ki si jih je vredno ogledati., vodja hotela Sunrose 7: »Infografika je odličen način za predstavitev zanimivih dejstev. Ustvarjalce prisili k razmišljanju kako z manj povedati veliko in na razumljiv način. Pa tudi zato, ker si človeški možgani 90% dnevnih informacij zapomnijo na podlagi vizualov. Bohinjsko jezero je le ena izmed številnih naravnih atrakcij Bohinja v Triglavskem narodnem parku. S prijazno infografiko smo želeli na karseda strnjen način obiskovalce in goste Bohinja seznaniti tudi z ostalimi lepotami in kratko zgodovino kraja.«Slovenski direktorji agencij in hotelov, znanstveniki, profesorji in drugi strokovnjaki napovedali trende v turizmu: negotovost in počasno okrevanje.Slovenci radi dobro, a tudi veliko jemo. Smo pazljivi pri higieni in se temeljito prhamo in umivamo, varčujemo pa pri izvenpenzionskih storitvah, saj imamo rajši aktivnosti v naravi. Na istem mestu v Sloveniji ne zdržimo dolgo in radi odlično spimo, zato brez dlake na jeziku povemo kaj nas moti.»Ker o sproščanju ukrepov zaenkrat le ugibamo, uteho iščemo tudi v odgovorih na najpomembnejša vprašanja, ki si jih turistični delavec lahko postavi: Kako ponudbo kraja še bolj približati težko pričakovanim gostom?« Je povedalaiz hotela Sunrose 7.