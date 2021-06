Franja je naša vzdržljivostna dirka (8)

Razmišljajte sezonsko

Maraton Franja BTC City – vse bližje je, čisto blizu je, ta naša velika želja in športni izziv. Ne glede na to kolikokrat smo ga že prepeljali, imamo pred njim vedno tremo. Pa naj gre za drugi klanček na Suhi dol na krajši ali dolg vzpon na Kladjem na daljši razdalji. Če smo na tem, da postanemo na Franji debitanti, je vse še veliko huje …Sedem dosedanjih zapisov smo sestavili po članku, ki je sicer pisal o vztrajnostnem kolesarstvu, ali vzdržljivostnem, kar sicer ni isto, a tudi naši Franji sta za nas, popolne rekreativne športnike, nekakšni vztrajnostni in vzdržljivosti skušnji.Kolesarskim napakam, kot jih je diagnosticiralse bomo na spletni strani Poleta o2 posvetili v nekaj nadaljevanjih. Ne, ne bomo objavljali podrobnega načina vadbe, naši zapisi bodo zgolj v premislek.Nemogoče je biti odlično telesno pripravljen vse leto, niti biti ves čas v imenitni kolesarski formi. Tudi to je razlog, da si vzdržljivostni kolesarji, torej mi, ki bomo šli na Maraton Franja BTC City, na 90 ali 156 kilometrov, za svoj cilj zadajo enega ali dva dogodka oz. prireditvi v sezoni. Zato tudi svojo vadbo prilagajajo tema dvema dogodkoma, gradijo svojo telesno pripravljenost in skušajo priti na start svoje preskušnje čim bolje pripravljeni.Trenerji temu pravijo periodizacija, mi pa recimo, da pravilna vadba ob pravem času zagotovo prinese veliko veselja na dan, ko si želimo biti uspešni in izpolniti zadane si cilje.Veliko razlogov je, zakaj je tak pristop najbolj uspešen. Vsako obdobje oz. cikel vadbe prinese nove izzive, pa tudi nove nagrade – nagradite pa se v resnici lahko le sami. Kar pomeni, da postanete boljši, hitrejši, močnejši in, upamo, še srečnejši v svojem kolesarskem življenju.Ko se kolesarska sezona konec oktobra konča, si lahko vzamete odmor, si tako spočijete telo in duha, in počasi napolnite skozi topli del leta dodobra izrabljene baterije.Le tega se je treba paziti, da si preko zime ne naberete preveč maščobnih blazinic.